Itärajalle tullut kymmenkunta ihmistä yön aikana – tämän tiedämme Venäjän muuttuneesta toiminnasta nyt

Turvapaikanhakijoiden määrä kaakkoisrajalla on edelleen tavallista korkeampi. Nuijamaalle ja Vaalimaalle on tullut yön aikana noin kymmenkunta ihmistä.

Suomen kaakkoisrajalla turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen tavallista korkeampi.

– Meillä on viime yön aikana tullut Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoille noin kymmenkunta ihmistä, sanoo yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitokselta Ylen aamussa.

Hänen mukaansa ihmiset ovat tulleet polkupyörillä Suomeen ja hakeneet sen jälkeen turvapaikkaa. Rajavartiolaitos kielsi pyörällä tulon viime torstaina, mutta silti pyöräilijöitä pyrkii yhä maahan.

Eilisen aikana rajanylityspaikoille saapui 39 turvapaikanhakijaa, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiosto viestipalvelu X:ssä.

Hakijamäärän kasvun taustalla on muutos Venäjän viranomaisten toiminnassa. Venäjä on alkanut päästää Suomen rajalle ihmisiä, joilla on puutteelliset matkustusasiakirjat.

Viime kuukausina enemmän tulijoita

Rajavartiolaitos tiedotti viikonloppuna, että Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on saapunut viime kuukausien aikana tavallista enemmän ihmisiä, joiden matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa.

Pääasiassa kyse on ollut siitä, että ihmisiltä on puuttunut maahantuloon vaadittava viisumi.

Tulijat ovat kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat käyttäneet Venäjää läpikulkuun. Tällä hetkellä heistä pääosa tulee 4-5 hengen porukoissa polkupyörällä Suomeen, kertoo apulaiskomentaja Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

– Nähtävästi he hankkivat pyörät rajan läheisyydestä. He ajavat varsin lyhyen matkan, Lukkari sanoo.

Hänen arvionsa mukaan pyöriä käytetään, koska silloin kukaan ei voi syyllistyä laittoman maahantulon järjestämiseen.

– Jos joku henkilö ottaa puutteellisin asiakirjoin maahan saapuvan henkilön oman autonsa kyytiin, kuljettajaa voidaan epäillä laittoman maahantulon järjestämisestä, Lukkari sanoo.

Kaakkois-suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari kertoo tilanteesta kaakkoisrajalla. Arkistovideo on maanantailta. Video: Kare Lehtonen / Yle

Määrät rajalla vielä vähäisiä

Venäjä on aiemmin painostanut naapurimaitaan ohjaamalla siirtolaisia rajan yli. Loppuvuodesta 2015 turvapaikanhakijoita alkoi saapua Venäjältä Suomeen ja Norjaan.

Myös Valko-Venäjä on ohjannut siirtolaisia Puolan ja Liettuan rajoille aiemmin.

Muutos Venäjän tämänhetkisessä toiminnassa ei vaikuta vielä laajamittaiselta.

– Puhutaan todella vähäisistä määristä, joten mitään syytä paniikkiin ei todellakaan ole, kommentoi esimerkiksi Tutkimusjohtaja Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista.

Kovempiin toimiin vasta, jos tulijoita on enemmän

Missä tilanteessa itäraja mahdollisesti suljettaisiin? Rajavartiolaitoksen mukaan ei ole olemassa yksiselitteistä tilannetta, jolloin raja suljettaisiin.

– Laki vaatii, että on vakava uhka, Pitkäniitty kertoi maanantaina A-studiossa.

Valtioneuvosto voi rajoittaa ylityspaikkojen liikennettä tai sulkea rajanylityspaikkoja. Sulkemisia alettaisiin harkitsemaan vasta, jos tulijavirta olisi isompi.

– Silloin puhuttaisiin aivan erilaisista lukemista. Jos nyt puhutaan kymmenistä ihmisistä viikossa, niin lisätoimien harkitseminen vaatisi, että ihmisiä tulisi satamäärin tai enemmän, toteaa apulaiskomentaja Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Päivitetty 14.11.2023 kello 10.20. Lisätty apulaiskomentaja Jukka Lukkarin kommentteja juttuun.