Näin käy Suomeen tulevalle turvapaikanhakijalle, kun hän ylittää itärajan

Turvapaikanhakijat ovat hylänneet polkupyöriä raja-asemalle. Tämä kuva on Nuijamaan raja-asemalta.

Suomeen on viime viikkojen aikana saapunut poikkeuksellisen runsaasti turvapaikanhakijoita Venäjältä. Tulijoita yhdistää se, että heillä on ollut puutteelliset maahantuloasiakirjat, kuten viisumi tai passi.

Saapuneiden määrät ovat kasvaneet päivittäin. Yhteensä tulijoita on jo reilusti yli sata. Pelkästään tämän päivän aikana on tuoreimpien tietojen mukaan saapunut 21 turvapaikanhakijaa.

1. Mistä maahantulijat saapuvat?

Tulijat saapuvat eri puolilta Venäjää. He eivät kuitenkaan ole venäläisiä, vaan muualta tulleita kolmansien maiden kansalaisia. Tähän mennessä saapuneiden joukossa on ollut muun muassa Irakin, Syyrian, Jemenin ja Somalian kansalaisia.

Osa Suomeen tulleista on vain kauttakulkumatkalla Venäjän halki, mutta osa on ollut Venäjällä pidempiä aikoja.

2. Miten rajan ylitys Suomeen tapahtuu?

Kaakkois-Suomessa sijaitsee yhteensä neljä rajanylityspaikkaa: Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa ja Imatra. Kaksi kolmasosaa tulijoista on saapunut Nuijamaan raja-aseman ja loput Vaalimaan kautta.

Avaa kuvien katselu Turvapaikanhakijat ovat tulleet Suomeen Lappeenrannan Nuijamaan ja Virolahden Vaalimaan rajanylityspaikkojen kautta. Kuva: Miia Anttila / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Turvapaikanhakijat ovat tyypillisesti ylittäneet Suomen ja Venäjän välisen rajan polkupyörillä, vaikka rajanylitykset polkupyörillä kiellettiin 9. marraskuuta. Tästäkin huolimatta pyörillä on yhä saavuttu Suomeen.

3. Mitä tapahtuu, kun tulija saapuu Suomen puolelle?

Itärajan kautta saapuva turvapaikanhakija kohtaa ensimmäisenä Suomen rajaviranomaisen. Turvapaikkaprosessi alkaa, kun hakija ilmoittaa poliisille tai rajaviranomaiselle hakevansa kansainvälistä suojelua.

Turvapaikkahakemuksen vastaanottamisen yhteydessä rajaviranomainen tekee alustavan puhuttelun.

Hakijan rekisteröinnin yhteydessä häneltä otetaan perustiedot, kuten nimi ja syntymäaika sekä sormenjäljet ja valokuva.

Tämän jälkeen turvapaikanhakija siirretään Maahanmuuttoviraston haltuun. Pieni määrä turvapaikanhakijoita voidaan siirtää vastaanottokeskuksiin rajavartiolaitoksen ajoneuvoilla. Isompia ryhmiä varten tilataan erillinen kuljetus.

Esimerkiksi maanantaina Vaalimaan rajanylityspaikalla todennäköiset turvapaikanhakijat siirtyivät vastaanottokeskukseen linja-autolla.

Vaalimaan rajanylityspaikalla todennäköiset turvapaikanhakijat odottivat eilen maanantaina linja-autoon pääsyä. Matka jatkui kohti vastaanottokeskusta.

4. Minne turvapaikanhakijat viedään?

Turvapaikanhakijat viedään Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskukseen. Kaakkois-Suomessa niitä on esimerkiksi Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa. Vastaanottokeskuksessa turvapaikan hakijat odottavat hakemuksensa käsittelyä.

Avaa kuvien katselu Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita kokoontui ryhmään Joutsenon vastaanottokeskuksen pihalle. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Maahanmuuttovirasto ei kerro julkisuuteen tietoja siitä, mihin itärajan yli saapuneet turvapaikanhakijat sijoitetaan.

5. Mitä vastaanottokeskuksessa tapahtuu?

Keskeisin osa turvapaikan hakuprosessia on Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelu, jossa käytetään tulkkia. Siinä selvitetään hakijan perusteet turvapaikkahakemukselle.

Hakijalta selvitetään useaan otteeseen esimerkiksi hänen matkareittiään Suomeen.

– Jos käy nopeasti ilmi, ettei perusteita ole, voidaan kielteinen päätös tehdä muutamissa viikoissa. Pisimmällään prosessit kestävät valituksineen muutamia vuosia, kertoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Maahanmuuttovirasto on asettanut etusijalle itärajan yli tulleiden turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyn. Jos hakija saa myönteisen turvapaikkapäätöksen, hän voi jäädä Suomeen. Jos taas päätös on kielteinen, on hakijan poistuttava maasta.

Oikeus turvapaikkaan Kaikilla, jotka saattavat kotimaassaan joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa, on oikeus pyytää kansainvälistä suojelua. Turvapaikka kuuluu perusoikeuksiin, ja sen myöntäminen henkilöille, jotka täyttävät vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen kriteerit, on sopimusvaltioiden, siis myös unionin jäsenvaltioiden, kansainvälinen velvoite. Oikeus turvapaikkaan taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artiklassa. Lähde: Euroopan parlamentin kotisivut Avaa

Juttua varten on haastateltu myös Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Jukka Lukkaria ja saatu tietoa turvapaikkaprosessista Maahanmuuttoviraston verkkosivulta.