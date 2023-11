Suomalainen hittipeli Alan Wake 2 sai eniten ehdokkuuksia ”videopelien Oscareissa” – kauhuseikkailu kilpailee muun muassa vuoden peli -tittelistä

Remedyn kehittämä videopeli on näyttävästi esillä arvostetussa The Game Awards -tapahtumassa. Kauhuseikkailu keräsi ylistäviä arvioita heti julkaisunsa jälkeen.

Suomalaisen Remedy-yhtiön syksyllä julkaisema omaperäinen Alan Wake 2 -videopeli saa jälleen merkittävää tunnustusta.

Pelille on myönnetty eniten ehdokkuuksia The Game Awards -tapahtumassa yhdessä belgialaisstudion julkaiseman Baldur’s Gate 3:n kanssa. Molemmat pelit kilpailevat palkinnoista yhteensä kahdeksassa kategoriassa.

Alan Wake 2 on ehdolla kaikissa tärkeimmissä kategorioissa. Kauhuseikkailu kilpailee muun muassa vuoden peli -tittelistä. Se saatetaan palkita myös muun muassa parhaasta ohjauksesta, tarinankerronnasta ja musiikista.

Aivan lokakuun lopulla julkaistu Alan Wake 2 ehti nousta lokakuun PlayStation 5 -myyntitilastoissa Euroopassa sijalle 5 ja Pohjois-Amerikassa sijalle 11. Peli julkaistiin PS5:n lisäksi PC:lle ja Xboxille.

Vuoden peli (The Game Awards 2023)

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kirjailija Alan Waken ja FBI-agentti Saga Andersonin tarinat toisiinsa limittävä Alan Wake 2 on Suomen kaikkien aikojen kalleimpia kulttuurituotteita. Kauhuseikkailu luottaa sinivalkoiseen eksotiikkaan, sillä se vilisee erilaisia Suomi-viitteitä.

Avaa kuvien katselu Remedyn luova johtaja Sami Järvi tunnetaan myös nimellä Sam Lake. Alan Wake -peliprojektin vetäjä näyttelee yhtä pelin hahmoista. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Pelissä näyttelevät muun muassa Ilkka Villi, Martti Suosalo ja Peter Franzen – sekä Remedyn luova johtaja Sami Järvi, peliprojektin vetäjä, jota Yle haastatteli ennen pelin julkaisua.

– Olen vuosien varrella herännyt siihen, että meillä on Suomessa aivan mahtavaa kulttuuria, joka on huikea voimavara, hän totesi tuolloin.

Pelissä nähdään Martti Suosalon näyttelemän talonmiehen suomenkielinen lauluesitys.

Alan Wake 2 on saanut ylistäviä arvioita maailmalla: sille on annettu jopa täyden kympin kritiikkejä. Eri arvioita yhteen kokoavassa Metacritic-palvelussa kritiikkien keskiarvot ovat alustasta riippuen 87–94 pistettä.

The Game Awards on kanadalaisen peleihin erikoistuneen mediapersoonan Geoff Keighleyn vuonna 2014 perustama palkintogaala, jonka palkintoja on luonnehdittu pelialan Oscareiksi.

The Game Awardsia juhlitaan Peacock-teatterissa Los Angelesissa 7. joulukuuta.