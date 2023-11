Tuore tutkimus: jo lievä aivovamma voi aiheuttaa masennusta

Jo lievä aivovamma voi johtaa masentuneisuuteen. Tämä selviää lääketieteen lisensiaatti Venla Kuusisen väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan lievän aivovamman saaneiden tarkkaavuus suuntautui korostuneesti tunnepitoisiin uhkaaviin ärsykkeisiin, kun he tekivät samanaikaisesti kognitiivisesti kuormittavaa tehtävää. Esimerkiksi havaitseminen, ajattelu ja muistaminen ovat kognitiivista toimintaa.

Lievä aivovamma on yleensä hyväennusteinen, ja suuri osa potilaista toipuu vammasta täysin. Oireiden pitkittyessä potilaat saattavat kuitenkin jäädä ilman riittävää tukea, kun merkkejä vammasta tai toimintakyvyn alenemasta ei havaita.

Tämä voi tutkimuksen perusteella vaikeuttaa potilaiden ohjautumista oikeanlaiseen kuntoutukseen.

Aivovamma vaikuttaa hermoihin

Tutkimuksen mukaan aivojen etuotsalohkoissa sijaitsevalla orbitofrontaalisella aivokuorella on keskeisen tärkeä rooli siinä, miten tunteet kytkeytyvät käytökseen.

Väitöstutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että aivovammaan liittyy muutoksia niissä hermoverkostoissa, jotka osallistuvat tunteiden ja tiedonkäsittelyprosessoinnin vuorovaikutukseen.

– Aivovammaan liittyvien ilmiöiden ja potilaiden kokemien oireiden taustamekanismien tutkiminen on tärkeää. Niiden ymmärtäminen luo pohjan parempien diagnostisten menetelmien sekä hoidon ja kuntoutuksen kehitykselle, Kuusinen sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Kuusisen neurologian alaan kuuluva väitöskirja Impact of Mild Traumatic Brain Injury and Orbitofrontal Cortex Lesion on Affective and Cognitive Brain Functions tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa tämän viikon perjantaina.