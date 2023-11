Sisäministeri Mari Rantanen tilanteesta Suomen itärajalla: ”On aika ryhtyä toimenpiteisiin”

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vastaa parhaillaan median kysymyksiin Suomen kaakkoisrajan kasvaneesta turvapaikanhakijoiden määrästä.

Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana. Voit seurata sitä klikkaamalla kuvan videota.

Venäjän viranomaisten toiminta on muuttunut, Rantanen toteaa. Tilanteesta on keskusteltu Venäjän viranomaisten kanssa, mutta Rantasen mukaan keskustelut eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen.

– Venäjän viranomaisten toiminta on muuttunut siten, että matkustaminen Venäjältä Suomeen on sallittu asiakirjapuutteista huolimatta. Kyse on siis laittomasta maahantulosta.

Tilanteesta on keskusteltu presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavien ministerien kesken tänään.

Rantasen mukaan sisäministeriö valmistelee valtioneuvostolle pikaisesti esityksen, jolla tilanteeseen voidaan puuttua.

Kyse on rajavartiolain pykälä 16:stä. Sen perusteella rajanylittämistä tai rajanylityspaikkojen aukioloa voidaan rajoittaa, rajanylityspisteitä sulkea tai turvapaikanhakemista keskittää tiettyihin rajanylityspisteisiin. Lakia muutettiin viime vuonna.

– On aika ryhtyä toimenpiteisiin, Rantanen painottaa.

Sitä mitä toimet ovat, ei ole vielä päätetty. Oikeus hakea turvapaikkaa kuuluu ihmisoikeuksiin, joista on sovittu kansainvälisin sopimuksin.

Rajoitukset ovat mahdollisia tiettyjen ehtojen täyttyessä.

– Esimerkiksi silloin, jos se on välttämätöntä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi, Rantanen kertoo.

– Emme voi tietenkään mennä päätyyn asti samoin tein vaan katsotaan missä kohtaa oikeudelliset edellytykset täyttyvät.

Toimet eivät Rantasen kuitenkaan riipu suoraan tulijoiden määrästä. Saapujien määrä on edelleen suhteellisen alhainen, mutta kasvanut merkittävästi.

– Aina ei ole kyse määrästä vaan ilmiöstä. Emme varaudumme määrän vastaanottamiseen vaan lähdemme siitä että kansallinen turvallisuus säilyy.

Hakijoiden profiili muuttui

Rajavartiolaitoksen pääesikunnan everstin Mikko Lehmuksen mukaan muun muassa tilannetta on seurattu kesästä asti.

– Saapujien asiakirjat eivät ole kunnossa. Heidän profiilinsa on totutusta muuttunut. Myös Venäjän viranomaisten toimintamalli on muuttunut.

Viikonloppuna rajan yli pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrä nousi selvästi. Viikonloppuna turvapaikkaa haki 34 henkilöä, ja tämän viikon aikana ilman matkustusasiakirjaa tulleita on tähän mennessä Lehmuksen mukaan yli 60.

Saapujien lähtöalueina painottuu Lehmuksen mukaan Lähi-itä ja Afrikka, kansallisuuksina Irak, Somalia ja Jemen. Hänen mukaansa tilanne rajalla on kuitenkin hallittu.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) arvioi tiistaina, että merkit viittaavat ohjattuun maahantuloon. Rajavartiolaitoksen mukaan tilanne on näyttäytynyt organisoidulta.