Ilmatorjuntaa harjoitellaan Länsi-Euroopassa lähinnä Suomessa, ja siksi toiminta Lohtajalla kiinnostaa kansainvälisesti

Puolustusvoimien ADEX 2/23 -ilmasotaharjoitukseen Lohtajan harjoitusalueella Keski-Pohjanmaalla osallistuu myös kansainvälisiä vieraita Iso-Britaniasta, USA:sta, Norjasta ja Ruotsista.

Näistä maista saapuu upseereita tutustumaan järjestelyihin ja osittain testaamaan joukkojen yhteensopivuutta, kertoo harjoituksen johtajan apulainen, everstiluutnantti Sami Nenonen.

– Ennen kaikkea he ovat määrittelemässä, miten tämä harjoitus sopii heille mahdollisesti tulevaisuudessa. Joukkoja harjoitukseen ei vielä osallistu, mutta tulevaisuudessa on mahdollista, että harjoitus laajenee ja saa ikään kuin seuraavan askeleen.

Harjoitukseen osallistuu suurimmillaan 1 400 henkeä, kyseessä on saapumiserän tärkein harjoitus. Harjoituksesta kuuluu 15.–18.11. laukausmelua Lohtajan ja Houraatin alueelle.

Lentotoiminnan painopiste on 19. – 22.11. Harjoituksessa ammutaan kovapanosammuntoja ilmapuolustuksen ohjusjärjestelmillä ja ammusaseilla.

Suomen vahvuus on analysoinnissa

Nenosen mukaan ilmatorjuntaa ei ole läntisessä Euroopassa koettu kovinkaan tärkeäksi, paitsi Suomessa. Etenkään maasta tai mereltä ilmamaaleja kohti ei juuri muualla ammuta kuin täällä. Lisänsä harjoitukseen tuo elektroninen sodankäynti eli elektronisen häirinnän mukana olo.

Läntisessä Euroopassa Kokkolan Lohtajalla pidettävät harjoitukset ovatkin hyvin poikkeuksellisia. Kansainvälisessä palautteessa onkin ihasteltu sitä, että alueella kyetään pitämään joukoille niin monipuolinen ja haastava harjoitus.

– Olemme ylläpitäneet mahdollisimman kaksipuolista tapaa harjoitella eli me emme sohi taivaalle mielettömästi. Meillä on jokaisen isomman torjuntaharjoituksen jälkeen lento-osaston kanssa debriefing, jossa katsomme, kuka pärjäsi ja kuka tuli toiseksi, sanoo everstiluutnantti Sami Nenonen.

Juuri tämä analysointivaihe on Nenosen mukaan Suomen vahvuus. Harjoituksen uhkakuvia on myös päivitetty jatkuvasti ajantasalle, esimerkiksi Ukrainan sodasta tutut elementit kuten miehittämättömät ilma-alukset ja risteilyohjukset on tuotu harjoituksiin jo vuosia sitten.

Aiemmin harjoituksiin osallistuneiden kansainvälisten vieraiden palaute on ollut Nenosen mukaan positiivista, jopa ylistävää. Se johtuu osin Puolustusvoiminen tavasta toimia, osin Vattajasta alueena.

– Alue on poikkeuksellinen jo maantieteen osalta. Merialue voidaan sulkea ja ollaan kaukana itärajalta eli harjoitellaan aika piilossa, vaikka radioliikenne kulkeekin ympäri maapallon.

Toisaalta Lohtajan harjoitusalue ei Nenosen mukaan tarjoa juuri kasvumahdollisuuksia, koska alue on verrattain pieni.

– Tämän vuoksi kansainvälisten joukkojen määrää ei voida kovin paljoa kasvattaa, koska tärkeintä on saada omat joukot ryhmitettyä järkevästi alueelle.

Yhteensopivuus syntyy harjoittelemalla, ei paperilla

Tuore Nato-jäsenyys näkyy siinä, miten harjoitusta avataan kumppaneille. Tavoitteena on, että tarvittaessa Suomen ja Nato-maiden joukoilla on tarvittava yhteensopivuus.

Yleensä yhteensopivuus käsitetään teknisenä yhteensopivuutena, mutta yhtä tärkeää on everstiluutnantti Sami Nenosen mukaan se, että joukot ovat harjoitelleet yhdessä ja prosessit on yhteensovitettu.

– Yhteensopivuus ei synny siten, että kirjoitellaan papereita yhdessä, se on vasta askel yhteensopivuuteen. Yhteensopivuus syntyy yhdessä harjoittelemalla. Kansainvälisyys on meille tärkeää sen takia, että pääsemme harjoittelemaan ja niiden papereiden ympärille syntyy konkretia.