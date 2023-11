Yhä useampi taloyhtiö tarvitsee parkkialueensa valvontaa – listasimme viisi syytä tehovalvonnan tarpeeseen

Myös Tampereen keskustan ulkopuolella on useita tiiviisti rakennettuja asuinalueita, joissa taloyhtiöiden parkkipaikoille on tunkua luvattomasti. Sami Hurinki mainitsee esimerkkinä Hervantajärven uuden asuinalueen. Hänen mukaansa rakennustyöläisiä saapuu jatkuvasti alueelle, jossa on vähän parkkipaikkoja, ja se luo kaoottisen tilanteen, joka voi jatkua jopa vuosia. Arkistokuva.

Kuva: Antti Eintola / Yle