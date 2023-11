Tällaisia ovat itärajan ylittäneiden turvapaikanhakijoiden tarinat – tapasimme heistä kolme

Yle tapasi tiistaina kolme Suomeen Venäjältä saapunutta turvapaikanhakijaa Lappeenrannassa. He kertovat oman versionsa siitä, miten he saapuivat Suomen rajan yli.

Joutsenon vastaanottokeskuksen tupakkapaikalla on kolme miestä. He kaikki ovat saapuneet maahan Venäjän rajan yli ja hakevat turvapaikkaa Suomesta.

Miehet kertovat päätyneensä eri tavoin Venäjälle ja sieltä edelleen Suomeen. Yksi miehistä kertoo tarinaansa venäjäksi ja kaksi muuta englanniksi ja arabiaksi käännösohjelman avustamana.

Haastatellut turvapaikanhakijat esiintyvät jutussa nimettöminä oman turvallisuutensa vuoksi.

Ylen haastattelemat turvapaikanhakijat ovat saapuneet Suomen rajalle joko omin neuvoin tai maksetulla kuljetuksella.

Turvapaikanhakijoiden määrä on kääntynyt viime päivinä selvään kasvuun Suomen itärajalla. Rajavartiolaitos on kertonut aikovansa tutkia, onko taustalla järjestäytynyt rikollisuus ja laiton maahantulo.

Osa tulijoista on käyttänyt Venäjää vain läpikulkumaana, osa on asunut jonkin aikaa siellä. Irakista Venäjän kautta Suomeen pari päivää sitten saapunut turvapaikanhakija on jo oleillut Venäjällä.

– Olen asunut Kazanissa kolme kuukautta.

Kazanista mies sanoo matkustaneensa junalla Pietariin. Pietarista eteenpäin hän ilmoittaa matkustaneensa taksilla Suomen rajalle. Hinta ei ollut järin korkea.

– Vain 200 dollaria ja 100 ruplaa, hän kertoo.

Toinen irakilainen turvapaikanhakija kertoo ylittäneensä rajan polkupyörällä. Rajavartiolaitoksen mukaan turvapaikanhakijoita alkoi viime viikolla tulla rajalle aiempaa tällä kulkuvälineellä. Rajanylitykset polkupyörällä kiellettiin viime torstaina.

Azerbaidžanista neljä kuukautta sitten saapunut turvapaikanhakija taas sanoo järjestäneensä matkan Venäjän kautta Suomen rajalle itse. Hänen mukaansa kukaan ei ollut apuna.

– Tein kaiken itse.

Turvapaikanhakijoita majoitetaan muun muassa Joutsenon vastaanottokeskuksessa Lappeenrannassa.

Azerbaidžanilainen kertoo, ettei Suomen viisumia kysytty Venäjän rajalla enää edes elokuussa. Hän väittää, että rajavartijat huomasivat, ettei hänellä ole viisumia, mutta päästivät hänet silti rajan yli.

– He kysyivät miksi menet Suomeen. Kirjoitin ilmoituksen asiasta, ja he päästivät.

Yle ole voinut vahvistaa haastateltujen turvapaikanhakijoiden kertomusten todenperäisyyttä eikä varmistaa heidän taustojaan.