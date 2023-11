Turkistarhauksen tautitorjunnan hintalappu paisuu – Lintuinfluenssan hävittäminen saattaa maksaa Suomelle jopa kymmeniä miljoonia

Tähän mennessä turkistarhoilta on määrätty lopetettavaksi ainakin 320 000 turkiseläintä lintuinfluenssan aiheuttaman tautiriskin vuoksi.

Turkistarhaajat ovat hakeneet Suomen valtiolta jo kuusi miljoonaa euroa korvauksia eläimistä, jotka on määrätty lopetettavaksi lintuinfluenssan vuoksi.

Eläintautilain mukaan viranomaisen päätöksellä lopetetusta eläimestä korvataan eläimen käypä arvo. Ruokavirasto on määrännyt kaikki eläimet lopetettavaksi tartunnan saaneilta tarhoilta.

Korvaushakemuksen on toistaiseksi jättänyt 12 turkistarhaa, mutta tartunnan saaneita tiloja on jo 42. Niinpä hakemussumma tulee todennäköisesti kasvamaan huomattavasti.

Uusia tartunnan saaneita tiloja paljastuu edelleen Ruokaviraston lintuinfluenssakartoituksen myötä. Viime viikolla Ruokavirasto ilmoitti kymmeneltä kettu- ja supikoiratilalta löytyneestä lintuinfluenssasta.

Suomessa on noin 550 turkistarhaa, joista on tarkastettu noin kolmasosa. Kaikki tarhat tarkastetaan.

Virus on päässyt leviämään turkistarhaoilla, sillä tautisuojaus on osalla tarhoista pahasti puutteellista. Lintuinfluenssa päätyi turkistarhoille lokeista, joiden on ollut helppo päästä käsiksi turkiseläinten rehuun ja siten levittää virusta turkiseläimiin.

Ylen MOT-toimitus selvitti, miksi lintuinfluenssaan reagoitiin niin myöhään, vaikka tutkijat olivat varoittaneet riskistä.

Korvausten lisäksi valtiolle tulee kustannuksia muun muassa eläinten hävittämisestä, ylimääräisestä valvonnasta sekä näytteiden keräämisestä ja analysoinnista.

Sadattuhannet lopetetut eläimet pitää kuljettaa tiloilta pois ja hävittää bioturvallisesti. Maa- ja metsätalousministeriön tämänhetkinen arvio näistä kustannuksista on 1,5 miljoonaa euroa.

Lopetetuista eläimistä kerätään tuhansia näytteitä, jotka analysoidaan Ruokaviraston laboratorioissa. Arvio meneillään olevien tarkastusten laboratoriokuluista on vähintään 500 000 – 750 000 euroa.

Valtio maksaa myös kunnille korvauksia eläinlääkäreiden suorittamasta ylimääräisestä valvonnasta ja näytteenotosta. Tälle vuodelle lintuinfluenssasta aiheutuvan ylimääräisen valvonnan on arvioitu maksavan noin 300 000 euroa. Tulevan vuoden kustannuksista ei ole arviota.

Kaiken kaikkiaan on siis mahdollista, että lintuinfluenssan torjunnan hintalappu lasketaan lopulta kymmenissä miljoonissa.

Hallitus on esittänyt lisätalousarviossaan 11,7 miljoonaa euroa lintuinfluenssan aiheuttamiin kuluihin.

Avaa kuvien katselu Lintuinfluenssan vuoksi lopetetut turkiseläimet hävitetään Honkajoki Oy:lla Kankaanpäässä. Kuva: Jenni Kivimäki / Yle

Turkistarhojen parannettava tautisuojaustaan – Valtiolta ei heru tukea muutoksiin

Lintuinfluenssan torjunta on käymässä kalliiksi myös turkisalalle itselleen.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan asetusta, joka velvoittaisi turkistarhaajia parantamaan tarhojen tautisuojausta. Tarkoituksena on ehkäistä tulevia lintuinfluenssatartuntoja estämällä lintujen pääsy turkiseläinten rehuun.

Asetusluonnosta koskevassa muistiossa luetellaan pitkä lista tarhoille tarvittavista muutoksista. Jatkossa esimerkiksi varjotalot, joissa turkiseläimiä pidetään, pitäisi varustaa entistä paremmin teräsverkoilla ja ovilla.

Ministeriö arvioi, että tarvittavien muutostöiden materiaalikustannukset maksaisivat keskikokoiselle turkistarhalle vähintään joitakin tuhansia ja enimmillään 20 000 euroa.

Tarvittaviin muutoksiin ei kuitenkaan ole luvassa valtion investointitukea, ministeriöstä kerrotaan Ylelle.