Uuden jalkapallostadionin suunnitelmat saavat kipakkaa kritiikkiä seuroilta Kokkolassa – stadionyhtiön toimitusjohtaja hämmentyi palautteesta

Jalkapalloseurat eivät ole tyytyväisiä Kokkolan urheilupuistoon suunniteltuun jalkapallostadioniin.

Kritiikkiä on tullut muun muassa siitä, että ne eivät koe päässensä riittävästi vaikuttamaan siihen, millainen stadionista tulee.

GBK otti asiaan kantaa myös verkkosivuillaan. Seura kiistää, että nyt suunnitelmissa olevan kaltainen stadion olisi saanut sen hallitukselta hyväksynnän tai että stadionin toteutuksesta olisi olemassa konsensus hanketta vetävän rakennusallianssin ja jalkapalloseurojen välillä.

Myös KPV on samoilla linjoilla.

Syyskuussa antamassaan kannanotossa KPV kertoi huolestaan, jonka mukaan uusi jalkapallokenttä ei paranna lajin nykyisiä olosuhteita riittävästi. Kannanotossa todetaankin, että jalkapallostadionia ei kannattaisi toteuttaa kaupunkiin suunnitellun hybridiareenan yhteydessä.

Keskustelu jatkuu saman pöydän ääressä

Kokkolan Urheilupuisto Oy:n toimitusjohtaja Timo Sivula sanoo olevansa hämmentynyt tilanteesta.

Sivulan mukaan jalkapallostadioniin liittyviä käyttäjätyöpajoja on järjestetty viidesti ja keskustelu niissä on ollut kriittistä, mutta varsin rakentavaa.

– Työpajojen jälkeen kaikki mukana olleet lähtivät siinä käsityksessä, että me olemme yhdessä suunnitelleet hienon jalkapallostadionin.

Hän kuitenkin uskoo, että jalkapalloseurojen kanssa löytyy stadionin rakentamisesta vielä yhteinen sävel.

– Tässä on mukana suuria tunteita, ideoita ja mielipiteitä. Hanke herättää luonnollisesti kysymyksiä ja ristiriitoja. Nyt istumme alas ja mietimme asiaa yhdessä. Kyseessä ei ole mikään ratkaisematon paikka. Pääsemme kyllä eteenpäin, Sivula sanoo.

Sekä KPV että GBK ovat huolissaan myös siitä, että hybridiareenan yhteyteen rakennettava jalkapallostadion nostaisi käyttökustannuksia. Samaan aikaan se leikkaisi merkittävästi ottelutapahtumien tuottoa, kun esimerkiksi ravintolatoiminta ja laitamainosten myynti siirtyisi pois seuroilta.

Timo Sivula sanoo entisenä urheiluseuran johtohenkilönä ymmärtävänsä myös tämän huolen ja seuroille lajista riippumatta halutaan varmistaa tapahtumista riittävä tuotto ottelun oheismyynnistä.

Futisväki kirjelmöinyt huolistaan kaupunginhallitukselle

Joukko stadionhankkeen käyttäjätyöpajoihin osallistuneita jalkapalloihmisiä ja katsojia on kirjoittanut huolistaan myös urheilupuiston ohjausryhmänä toimivalle Kokkolan kaupunginhallitukselle.

Suunnitelmia on kritisoitu siitä, että pääkatsomo ei tarjoa katsojille riittävää suojaa sateelta ja tuulelta.

– Kotisivuillamme on ollut havainnekuva, jonka perusteella saa käsityksen, että pääkatsomon katon lippa on onnettoman lyhyt. Nyt kuva on poistettu ja tilalle on laitettu rakennuspiirrustus, jossa lipan näkee oikeassa mittakaavassa, ja että se yltää katsomon etupuolelle vajaan kahden metrin verran, sanoo toimitusjohtaja Timo Sivula.

Pääkatsomon päädyissä olevat tuulensuojalevyt takaavat hänen mukaansa sen, että kylmä tuuli ei pääse kiusaamaan yleisöä.

Levyjen kokoakin voidaan vielä suurentaa, jos tarve on.

– Kyllä meiltä sääsuoja löytyy.

Avaa kuvien katselu Havainnekuva suunnitellun stadionin sivuprofiilista. Kuva: Kokkolan Urheilupuisto Oy

Kirjelmässä on hämmästelty myös sitä, että stadionin päätykatsomoissa ei ole kattorakenteita.

Timo Sivulan mukaan vanhat havainnekuvat stadionista voivat selittää futisväen tyytymättömyyttä nyt suunnittelupöydällä olevaan vaihtoehtoon.

– Havainnekuvia on tehty jo kauan ennen kuin nykyistä osakeyhtiötä on edes perustettu. Aikanaan on piirretty UEFA kategoria 3:n kenttä, jossa on kiertävä katettu katsomo. Nämä kuvat ovat jääneet kummittelemaan.

Osakeyhtiön perustamisen jälkeen päätykatsomoihin ei ole enää missään vaiheessa suunniteltu kattorakenteita, koska nyt stadionin on tarkoitus olla UEFA:n kakkoskategoriaa, eikä kaikkien katsomo-osien tarvitse olla katettuja.

Sivula sanoo, että UEFA 2 -kategoria vaaditaan, jotta kentällä voidaan pelata Veikkausliigan pelejä.

Lisäksi suunnitelmissa on huomioitu, että stadionia voidaan laajentaa täyttämään korkeamman kolmoskategorian vaatimukset.

