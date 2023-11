Varkaat kaahasivat päin eräliikkeen ovia Kaarinassa – yrittivät päästä moottorisahalla käsiksi aseisiin

Turun naapurikaupunki Kaarinassa sijaitsevaan kalastus- ja eräliike Ruotoon murtauduttiin tiistaina aamuyöllä. Kaksi henkilöä oli ajanut autolla päin myymälän etuovea ja päästyään sisään, pyrkinyt viemään liikkeestä aseita.

Ruoto kertoo asiasta Facebook-sivullaan. Yrityksen mukaan murtautujat yrittivät päästä asehuoneeseen moottorisahalla sekä oven että huoneen seinän läpi. Murtautujat eivät päässeet käsiksi aseisiin tai patruunoihin asehuoneen lukittujen varastojen vuoksi.

Avaa kuvien katselu Ruodon Kaarinan myymälän asehuone näyttää ulkoa lautarakennukselta, mutta asetila on vahvistettu metallilla ja betonilla. Kuva: Ruoto

– Ei se ollut lähelläkään. Asehuoneet on meillä joka myymälässä suunniteltu yhdessä poliisin kanssa. Kaarinassakin tämä käytiin Turun poliisin kanssa aikanaan tarkasti läpi, Ruodon toimitusjohtaja Joonas Oksanen kertoo.

Oksasen mukaan asetila näyttää ulospäin lautavajalta, mutta rakenteissa on rautaa ja betonia.

– Varkaat varmaan kuvittelivat sahaavansa tiensä sinne nopeasti, mutta todellisuudessa tässä ei oltu lähelläkään. Yritystä on kuitenkin ollut, Oksanen toteaa.

Saaliiksi tähtäimiä tonnien edestä

Varkaat onnistuivat kuitenkin viemään vitriineissä olleita aseiden optisia tähtäimiä.

– Pimeänäkölaitteita, kiikaritähtäimiä, punapistetähtäimiä. Rahallinen arvo on varmasti yli kymmenen tuhannen euron varmasti, Oksanen sanoo.

Murto tapahtui aamuviiden jälkeen tiistaina. Oksasen mukaan paikalle saapui ensimmäisenä poliisi ja heti perään vartiointiliike.

Tapaus oli Oksasen mielestä poikkeuksellinen, vaikka murtoja liikkeisiin on tehty aikaisemminkin. Aseita ei tähän asti ole yritetty viedä.

Ruoto on vuonna 2012 perustettu metsästyksen ja kalastuksen erikoisliikeketju. Yrityksellä on kivijalkamyymälät seitsemällä eri paikkakunnalla. Kaarinan myymälä on murrosta huolimatta auki normaalisti.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.