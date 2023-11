Minna Suominen katosi Turussa yli 10 vuotta sitten – poliisi pyytää yllättäen apua yleisöltä rikospaikan tunnistamiseen

Poliisi on tutkinut Turussa kadonneen Minna Suomisen henkirikosta vuodesta 2012 alkaen. Nyt poliisi pyytää tunnistusapua paikasta, missä on mahdollisesti hävitetty ruumis.

Lounais-Suomen poliisi pyytää tunnistusapua paikasta, jossa on mahdollisesti yli kymmenen vuotta sitten hävitetty naisen ruumis.

Poliisi on tutkinut vuonna 2012 kadonneen Minna Suomisen tapausta. Henkirikosta tutkitaan rikosnimikkeellä tappo.

Poliisi kertoo tiedotteessaan yrittävänsä selvittää nyt paikan, mihin Minna Suomisen ruumis on epäillyn surmateon jälkeen hävitetty.

Esitutkinnassa saadun tiedon perusteella ruumis on tammikuussa 2012 pudotettu sillalta alas sulana virtaavaan jokeen. Poliisi haluaa tietää mikä silta on kyseessä. Silta on poliisin tietojen mukaan niin kapea, että siitä mahtuu vain yksi auto kerrallaan ja paikalla on hiekkatie.

Sillan lähellä kävelysilta?

Poliisin mukaan sillan lähellä on myös pienempi, kävelysillan tyyppinen rakennelma.

– Kävelysillassa on mahdollisesti materiaalina kohokuvioitua metallilevyä – samanlaista kuin esimerkiksi pyörätuoleille tarkoitetuissa rampeissa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Siltojen läheisyydessä on mahdollisesti yksi tai useampi rakennus. Sillalta on hiekkatietä pitkin noin 1–2 kilometrin matka isommalle kaksikaistaiselle asfalttitielle.

Poliisi kertoo, että sillat sijaitsevat Turun Pansiosta noin 40 kilometrin etäisyydellä.

Henkilöitä, jotka pystyvät tunnistamaan kuvailuun sopivan paikan, pyydetään ilmoittautumaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.