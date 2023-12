Harmaa ja valkoinen väistyvät – nyt sisustukseen leviävät tällaiset mummolasta tutut kuosit

Suomalainen on arka väreillä sisustaja, mutta kukkakuosi kelpaa. Valokuvataiteilija Kreetta Järvenpään runsaat kukkateokset ovat tuttuja jopa tapeteista.

Kreetta Järvenpään värejä uhkuvat valokuvat ovat saaneet inspiraationsa 1600-luvun barokin ajan maalareiden kukka-asetelmista.

– Ennen kaikkea minua kiehtoo barokin ajalle ominainen valon käyttö ja tumma tausta. Se tuo ihan valtavan upeasti ja dramaattisesti kukat esiin kuvassa, Järvenpää selittää.

Moni on ehkä tietämättään nähnytkin Järvenpään kukkakuvia muun muassa kalentereissa ja palapeleissä. Suuren yleisön tietoisuuteen Kreetta Järvenpään valokuvat tulivat K-Raudan tapettimallistossa muutama vuosi sitten.

– Vuonna 2020 K-Rauta otti yhteyttä ja toivoi kahta erilaista muraalitapettia. Kun korona alkoi, mallit syntyivät työhuoneellani, kertoo Järvenpää.

Kouvolan taidemuseo Poikilossa on parhaillaan Flora Favola -näyttely, jossa on esillä valokuvataiteilija Kreetta Järvenpään kukkakuvia ja Heikki Marilan kukkamaalauksia.

Runsaiden kukkataulujen ja kukka-aiheiden suosio saattaa kertoa tästä ajasta, joka on täynnä epävarmuutta.

– Jostain sitä lämpöä ja iloa täytyy elämään saada, ja minun mielestäni puutarhasta ja kasveista sekä niiden kauneudesta saa vastapainoa omalle arjelle, kuvailee Järvenpää.

Taiteilijan kuvien suosiosta kertoo myös noin 122 000 Instagram-seuraajaa.

Avaa kuvien katselu Valokuvataiteilija Kreetta Järvenpään Flora Favola -teos on esillä Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttelyssä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Avaa kuvien katselu Runsaan kuukauden aikana Flora Favola -näyttelyyn on käynyt tutustumassa jo noin 2 000 näyttelyvierasta. Näyttely on esillä loppiaiseen asti. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Värikkäät kukkakuosit myös suomalaisten koteihin

Sisustustrendeistä harmaa ja valkoinen ovat väistymässä, ja nyt osa kodinsisustajista haluaa väriä. Rohkeimmat valitsevat näyttävän kukkatapetin tai -sohvan, mutta pelkillä tyynyilläkin saa väriä kotiinsa.

Kreetta Järvenpään mielestä sisustaminen ei saa olla kovin vakavaa.

– Itse pidän värikkäästä sisustamisesta ja sellaisesta kerroksellisesta kodista, jossa voi olla perittyjä tavaroita, itse ostettuja ja ystäviltä saatuja. Sellaiselta, että koti näyttää sinun eletyltä elämältäsi.

Avaa kuvien katselu Huonekaluliike Tyylikotkan kangasvalikoimissa on runsaasti kukkakuoseja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Runsaita kukkakuoseja on nyt paljon tarjolla niin kankaissa kuin huonekaluissakin. Samaa todistaa myös Eurokankaan ostopäällikkö Riitta Fagerlund.

– Verhoissa edelleen yksivärisyys on suosituinta, mutta kyllä meilläkin on nähtävissä, että kuosikankaiden suosio on nousussa, Riitta Fagerlund kertoo.

Suomalaiset ovat varsin varovaisia sisustajia, mutta muutosta on näkyvissä. Värejä ja kuoseja on ollut jo jonkin aikaa eurooppalaisilla messuilla. Suomeen erilaiset trendit tulevat vuoden tai kaksi myöhässä – ja jotkut jäävät tulematta kokonaan.

– Nyt on ollut jonkin aikaa jo tällainen granny- eli mummolatyyli, johon nämä kukkakuosit kuuluvat. Meilläkin kukkakuosit ovat toistaiseksi olleet aika maltillisia, mutta niihinkin on pikkuhiljaa tullut lisää väriä. Se on kasvava trendi, kertoo Riitta Fagerlund.

Avaa kuvien katselu Tyylikotkan yrittäjä Tuija Ahonen toivoo, että kuluttajat uskaltautuisivat käyttämään värejä rohkeammin sisustuksessa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Samaa ilmiötä todistaa myös kotkalaisen huonekaluliike Tyylikotkan yrittäjä Tuija Ahonen. Heilläkin värikkäiden kuosien kysyntä on selkeästi kasvanut parin vuoden aikana.

– Mielestäni sisustuksessa on kaksi erilaista valtaväylää. Toisessa haetaan neutraaleja värejä, luonnonmukaista ja pellavaa. Sitten on toinen ääripää, jossa suositaan paljon värejä ja kukkakuvioita, kertoo Tuija Ahonen.