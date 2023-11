Näin pelastusalan isot säästöt voivat näkyä työssä paloasemilla – ”Arki pyörii just ja just”

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille. Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö määrittelevät hyvinvointialueiden rahoituspohjan ja edellyttävät säästöjä, joilla tavoitellaan hyvinvointialueiden alijäämän pienenemistä.

Ylen aiemmin julkaistusta sote-koneesta voi katsoa, mitä säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluihin on eri puolilla Suomea suunniteltu.

Pelastustoimen puolella yli miljoonan euron säästötoimenpiteitä on tulossa muun muassa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla.

Leikkaukset huolestuttavat Suomen pelastusalan keskusjärjestön kehittämispäällikkö Niko Araa. Suuntauksen tulisi Aran mukaan olla heikennysten sijaan päinvastainen.

– Etenkin, kun meillä on tulevaisuudessa tuhannen pelastajan vaje olemassa, niin ei tämä ainakaan tuo helpotusta siihen.

Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimelle kaavaillaan ensi vuodelle lähes kahden miljoonan euron säästöjä, jotka johtaisivat pienempien pelastusasemien sulkemiseen, henkilöstön vähentämiseen ja toimintavalmiuden heikentämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan pelastusjohtaja Petteri Jokelaisen mukaan resurssien kiristäminen nykyisestä tasosta tulee johtamaan palvelutason heikentymiseen.

– Kun näitä säästöjä lähdetään toteuttamaan ja viemään käytäntöön, niin kyllä se on rehellisesti ja avoimesti sanottava, että kyllä siinä pelastustoimen palvelutaso heikkenee.

Pienillä asemilla saatetaan mennä koko työvuoro parilla työntekijällä

Tiukka taloustilanne näkyy jo nykyisellään pelastuslaitoksen arjessa Oulussa työskentelevän pelastajan Harri Minkkisen mukaan. Oulun pelastuslaitoksella on tällä hetkellä voimassa oleva ylityökielto, eikä uusia työntekijöitä palkata. Lisäksi sijaisten määräaikaisia työsopimuksia ollaan päättämässä vuoden loppuun mennessä.

Avaa kuvien katselu Harri Minkkisellä tulee tammikuussa täyteen 18 vuoden työura pelastajana Oulussa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– Meillä arki pyörii juuri ja juuri. Kun on flunssa-aaltoja ja muita, niin se arki rikkoontuu jo silloin. Meillä on vaikeuksia saada pelastusyksiköihin väkeä, eikä ylityökieltojen seurauksena saada paikata vuorovahvuuksia.

Minkkisen mukaan ylityökiellon seurauksena Oulun pelastuslaitoksella on välillä ollut tilanteita, joissa työntekijää on jouduttu odottamaan Jokilaaksosta asti. Jokilaakso sijaitsee noin kahden tunnin ajomatkan päässä Oulusta. Pelastusyksikkö on toiminut sen aikaa vajaalla henkilöstöllä.

– Niin kauan kun mitään ei tapahdu, niin voidaan olla yhden tai kahden pelastajan voimin töissä. Jos tapahtuu jotain isompaa tai päällekkäisiä onnettomuuksia, niin alkaa palapeli mureneen.

Pelastuslaissa on määritelty että tietyissä tilanteissa, kuten savusukelluksessa, pelastusyksikössä tulee olla neljä pelastajaa, ennen kuin pelastustoiminta voidaan aloittaa. Työvoiman vähyys voi Minkkisen mukaan johtaa tilanteisiin, joissa pelastustoimintaa ei pystytä aloittamaan vajaasta pelastusyksiköstä johtuen.

– Jos on esimerkiksi huoneisto- tai rakennuspalo, jossa on pahimmillaan ihmisiä sisällä ja paikan päälle saapuu vajaa yksikkö, niin ne voi aloittaa tiedustelua ja letkujen selvitystä. Varsinaista pelastustoimintaa ei kuitenkaan pystytä aloittamaan, koska siinä tarvitsee turvaparin.

Pelastustoimen haasteet korostuvat haja-asutusalueilla ja isoissa keskuksissa

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan mukaan pelastustoimen saatavuutta ja tasoa valvovat aluehallintovirastot ovat puuttuneet jo useampana vuotena pelastustoimen palvelutason puutteisiin.

– Palvelutason puutteita esiintyy suuremmissa kaupungeissa. Haja-asutusalueilla on puutealueita, joissa ei ennätetä kohteeseen tavoiteajassa. Meillä on tällä hetkellä jo olemassa olevia haasteita tuottaa lakisääteinen palvelutaso.

Avaa kuvien katselu ”Toisin kuin moni muu palvelu, niin pelastuspalvelussa on mentävä asiakkaan luo. Tulipalo ei tule palveltavaksi mihinkään keskukseen, vaan se täytyy hoitaa siellä, missä se tapahtuu”, Kohvakka kertoo. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Usealla hyvinvointialueella talous on tällä hetkellä merkittävästi alijäämäinen ja osassa leikkaukset kohdistuvat myös pelastustoimeen. Pelastustoimen rahoituksesta puuttuu noin 100 miljoonaa euroa, josta henkilöstöön kohdistuva rahoitus on suurin kokonaisuus.

Kohvakka painottaa, että kaavailtujen leikkausten sijaan hyvinvointialueilla tulisi kohdentaa lisäresursseja pelastustoimen työvoiman saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi.

Ilmastonmuutos, lisääntyneet konfliktit maailmalla ja suuronnettomuudet lisäävät Kohvakan mukaan painetta pelastustoimelle.

–Joka kesä on tilanteita, joissa on useampia päällekkäisiä maa- ja metsäpaloja, joihin tarvitaan henkilöstöä. Ukrainan tilanne kertoo meille, että sodassa pelastajat ovat ensiarvoisen tärkeä voimavara, ja myös niitä tilanteita varten meillä täytyy olla riittävästi koulutettua väkeä.

Kaavaillut leikkaukset ensi vuodelle huolestuttavat pelastajaa

Minkkinen on huolissaan kaavailtujen säästötoimenpiteiden vaikutuksista jo nykyisin taloudellisesti tiukilla olevalle pelastustoiminnalle Pohjois-Pohjanmaalla. Ne johtaisivat myös henkilöstön vähentämiseen.

– Jos meille tulee rakennuspalo tai suuronnettomuus, niin siinä on äkkiä ne ympäröivien palolaitosten työntekijätkin jo keikoilla. Silloin sitä työvoimaa ei ole.

Pelastustoimen rahoituksen osuus on hieman yli kaksi prosenttia hyvinvointialueiden budjetista. Minkkinen toivoo, että pelastustoimen järjestämisestä aiheutuvien kulujen lisäksi katse kiinnitettäisiin pelastustoimen avulla saavutettuihin säästöihin.

– Kukaan ei koskaan laske sitä, kuinka paljon pelastustoiminta säästää vuodessa sammuttaessaan esimerkiksi teollisuusrakennuksen, jossa on satoja työpaikkoja. Sen ansiosta tuotanto voi jatkua, Minkkinen pohtii.