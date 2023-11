Syyskuussa Suomen ensi-iltansa saavan suurmusikaalin lapsitähdet julkistettiin Tampereella

Esiintyjälupaukset Ben Rossi ja Aada Dahlgren kertovat, miksi ovat mukana musikaalissa ja mitä he odottavat tulevalta esitykseltä. Video: Juha Kokkala / Yle, Marko Melto / Yle

School of Rock -suurmusikaaliin valittiin 31 lapsinäyttelijää 440 hakijan joukosta.

Kun Kangasalta kotoisin oleva 10-vuotias Aada Dahlgren kuuli, että Tampereen työväen teatteri (TTT) hakee School of Rock -musikaaliin lapsinäyttelijöitä, etenkin bassoa soittavan Katien rooli sai hänet innostumaan.

Rooliin oli päästävä, joten tavallisesti Dahlgrenin käsistä löytyvä sello vaihtui bassoon.

– Olen kuukauden ajan pimputellut bassoa kotona iskän kanssa, Dahlgren kertoo.

Lapsinäyttelijöiden kanssa viime vuosina toteutetut Billy Elliot- ja Matilda-musikaalit nousivat TTT:ssa valtaisaan suosioon. Myös rokkikoulun oppilaiksi oli halukkaita jonoksi asti, sillä mukaan haki peräti 440 lasta.

Pääsykokeiden jälkeen 31 heistä valittiin mukaan. Lapset tulevat Pirkanmaan lisäksi Helsingistä, Nurmijärveltä, Hämeenlinnasta, Seinäjoelta ja Jyväskylästä.

Valittujen joukossa on myös 11-vuotias Ben Rossi, joka soittaa sähkökitaraa. Ajatus sadoille ihmisille esiintymisestä ei pelota tamperelaista Rossia. Päinvastoin.

– On varmasti superhienoa, että pääsee soittamaan noin isolle yleisölle. Kaikki musikaalin lapset ovat tosi hauskoja ja kivoja, Rossi kertoo.

Avaa kuvien katselu Aada Dahlgren arvelee, että muutos sellististä basistiksi on tervetullut ainakin hänen kummisedälleen, joka on basisti. Oikealla Ben Rossi, joka aloitti taipaleensa musiikin parissa ukulelen soitolla. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Perustuu menestyselokuvaan

Suomessa ensimmäistä kertaa nähtävän musikaalin sävelsi vuonna 2015 Sir Andrew Lloyd Webber. Ohjaajana toimii Samuel Harjanne.

Musikaali perustuu tunnetun yhdysvaltalaisnäyttelijän Jack Blackin tähdittämään komediaelokuvaan. Hän näytteli elokuvassa wannabe-rokkitähti Dewey Finniä, joka päätyy valeopettajaksi arvokkaaseen yksityiskouluun.

Koulussa ollessaan sijaisopettaja tekee kympin oppilaista kitaroita soittavan ja rumpuja paukuttavan rock-bändin.

Teatteri haki musikaalin lapsirooleihin 7–12-vuotiaita lapsia. Pääsykokeiden jälkeen musikaaliin valitut lapset ovat aloittaneet opinnot School of Rock -koulussa. Siellä lapset opiskelevat näyttämöllä tarvittavia taitoja musikaalin suunnittelijoiden kanssa.

Avaa kuvien katselu Syyskuussa nähtävässä musikaalissa riittää vauhtia. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ennen tiistaina järjestettyä musikaalin työryhmän julkistamistilaisuutta opintoja on jouduttu käymään salassa. Edes kaikille läheisille ei ole voinut hiiskua asiasta.

– Sukulaiset ovat kyselleet, onko tieto jo tullut. Vihdoinkin pääsee kertomaan. Tätä on kyllä odotettu, Aada Dahlgren kertoo.

Koe-esiintymisissä etsittiin laulu- ja esiintymistaidon lisäksi soittotaitoa. Ben Rossi kertoo, ettei ole aikaisemmin näytellyt.

– Kyllä se on kivaa näytellä. Tästä tulee varmasti hienoa, Rossi ennakoi.

Suomen Jack Black

Musikaalin pääroolissa on näyttelijä ja muusikko Jaakko Wuolijoki, joka astuu Dewey Finnin saappaisiin. Wuolijoki tunnustaa olleensa nuorena Hollywood-tähti Jack Blackin suuri fani, joten Suomen Jack Blackin titteli on otettu ilomielin vastaan.

– Kyllähän se huvittaa. Samalla se on mairittelevaa, Wuolijoki sanoo hymyillen.

Vaikka ohjaajana toimiva Samuel Harjanne laskee esityksen energiatasot vahvasti Wuolijoen varaan, virtaa löytyy myös musikaalin lapsitähdistä.

– Vierelläni on jäätävän lahjakas lapsiensemble. He antavat minulle energiaa ja minä heille. Tämä on törkeän siisti juttu, Wuolijoki iloitsee.

Wuolijoki kokee, että kyseessä on yksi hänen uransa merkittävimpiä ja haastavimpia rooleja. Hän kuvailee esittämäänsä hahmoa duracell-pupuksi, jolla on jatkuvasti jotain meneillään. Tohinan keskellä myös sävelten on osuttava kohdilleen.

Jopa lenkkipolulle lähteminen saattaa olla tarpeellista rooliin valmistautuessa.

– Sitäkin joudun varmasti tekemään. Viimeistään kesällä täytyy ottaa jonkinlainen rutiini, että jaksaa juosta ja touhottaa menemään sekä samalla laulaa kaikki vaaditut sävelet.