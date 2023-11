Kaupan työntekijälle koronatartunta ei tuo automaattisesti sairauslomaa – hyvinvointialueen työntekijöillä tiukempaa

Monille työpaikoille on mentävä koronatartunnasta huolimatta, jos flunssan oireita ei ole. Koronavirusta ei enää luokitella yleisvaaralliseksi tartuntaudiksi.

Koronatapaukset ovat lisääntyneet. Monille työpaikoille on kuitenkin mentävä koronatartunnasta huolimatta, jos varsinaisia flunssan oireita ei ole.

Tilanne on varsin erilainen kuin aiemmin, jolloin työpaikoilla oltiin mahdollisuuksien mukaan joko sairauslomalla tai etätöissä.

Pohjois-Suomen alueella toimivassa S-ryhmän Osuuskauppa Arinassa sekä Rovaniemen Citymarketissa suhtaudutaan koronaan samalla tavalla kuin muihinkin tartuntatauteihin.

Sairaana ei tulla töihin, mutta pelkkä positiivinen koronatesti ei riitä sairausloman pitämiseen, kaupoista viestitään. Hygieniasta pidetään huolta.

Arinan henkilöstöjohtaja Minna Salosen mukaan koronaan suhtautumisessa seurataan tarkasti paikallisten terveysviranomaisten suosituksia ja nojataan THL:n ohjeistukseen.

Kesäkuun loppupuolelta lähtien koronaa ei ole enää luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Käytännössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) koronaan suhtaudutaan samalla tavalla kuin esimerkiksi influenssaan.

– Kyllä THL:n kanta on yhteinen, kun puhutaan kaikista hengitystieinfektioista, THL:n tiimipäällikkö Tuija Leino kertoo.

Rovaniemen kouluissa sen sijaan pelkkä positiivinen koronatesti riittää poissaoloon, kertoo palvelualuepäällikkö Kai Väistö. Ylen tietojen mukaan myös koronatartunnan saanut opettaja olisi saanut tulla töihin Rovaniemellä. Väistön mukaan se olisi vastoin ohjeita.

– Yksittäisen henkilön virheellinen tulkinta on aina mahdollista, Väistö sanoo.

Koronan testaaminen on vähentynyt huomattavasti. Koronaa testataan useimmiten kotitesteillä, mutta THL on muistuttanut, että kotitesteihin kannattaa suhtautua varauksella.

Hyvinvointialue on muuttanut ohjeistuksia työntekijöilleen

Lapin hyvinvointialueen (Lapha) infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että Lapha on tiistaina tarkentanut ohjeita omille työntekijöilleen.

Uuden ohjeistuksen mukaan positiivisen testituloksen saaneen oireettoman henkilön on jäätävä kolmeksi vuorokaudeksi pois töistä. Taustalla on pahentunut koronatilanne ja uusin tutkimustieto.

– Käytiin läpi sitä, kuinka suuri riski tällaisella henkilöllä on tartuttaa tautia. Se riski on selvästi pienempi kuin oireisella, mutta riski on olemassa, Broas sanoo.

Lisäksi Laphalla on ohjeistukset altistumisen varalta, ja oireettoman altistuneen Laphan työntekijän on käytettävä maskia töissä. Ohjeistus koskee niin koronaa kuin influenssaakin.

Broas toteaa, että lähtökohtaisesti flunssaoireista kärsivän perusterveen ihmisen ei kannata testata koronaa. Myöskään riskiryhmään kuuluvan oireettoman ihmisen ei kannata suotta tehdä testiä. Testin tekeminen voi olla järkevää, jos esimerkiksi perheessä on koronaa tai influenssaa ja altistuu taudille toistuvasti.

Käytännössä esimerkiksi monissa yrityksissä työntekijät eivät kuitenkaan saa olla poissa, vaikka testi olisi positiivinen, jos oireita ei ole.

Kannattaisiko työnantajien Broaksen mielestä muuttaa suhtautumista?

– Tämä on vähän harmaa alue, että voiko turvallisesti mennä oireettomana töihin, vaikka testi on positiivinen. Terveydenhuollon yksiköissä, joissa hoidetaan riskiryhmiin kuuluvia, halutaan toimia mahdollisimman turvallisesti, Broas sanoo.

Ohjeet hengitystieinfektioiden, kuten koronan, ehkäisyyn voit katsoa THL:n verkkosivuilta.

