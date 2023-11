Haavoittuneen suurriistan jäljittäminen on vapaaehtoisten työtä – ilman heitä poliisi olisi pulassa

Kun hirvi, peura tai karhu joutuu auton töytäisemäksi ja pakenee haavoittuneena metsään, soi puhelin jonkun 30 000 vapaaehtoisista metsästäjistä luona. Poliisi ei omien sanojensa mukaan selviäisi tehtävistä ilman suurriistavirka-apua antavia vapaaehtoisia.

– Hirvikolari, ja lähtö on iltakahdeksan ja yökahden välillä, kuvailee kajaanilainen Esko Sirviö tyypillistä keikkaa.

Suurriistavirka-avun antaminen on noussut jälleen keskusteluun, kun korkein hallinto-oikeus totesi pääosan karhunmetsästykseen myönnetyistä poikkeusluvista lainvastaisiksi. Sen on arvioitu päättävän nykymuotoisen suurpetojen metsästyksen.

Jos metsästäjät lopettaisivat suurriistavirka-avun, olisivat poliisit vaikeuksissa, sanoo Itä-Suomen poliisin rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen.

– Poliisit tulevat olemaan ihan rehellisesti sanottuna pulassa. Ei sitä kannata kierrellä ja kaarrella.

Systeemi toimii ”kuin junan vessa”

Suomessa oli vuonna 2022 noin 15 000 SRVA-tehtävää liittyen loukkaantuneisiin eläimiin. Järjestelmän ringissä on vuosittain noin 30 000 ihmistä avustamassa poliisia.

Kajaanissa lähtöjä on Sirviön mukaan alle 40 vuodessa. SRVA-keikalle lähtee aina vähintään kaksi vapaaehtoista turvallisuuden takia. Yleensä edessä on loukkaantuneen eläimen jäljestys ja kolareita sattuu aivan kaupunkikeskustassa.

Pohjolaisen mukaan järjestelmä on toiminut ”kuin se kuuluisa junan vessa”. Nykymuotoinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä on myös jatkuvasti kehittynyt vuodesta 2009 lähtien.

– Tämä on ollut poliisille todella merkittävä apu.

Poliisin omat valmiudet hoitaa hirvieläimiin ja suurpetoihin liittyviä tehtäviä ovat hänen mielestään huonot: ei ole osaamista, resursseja, eikä koiria.

– Meidän koiria ei ole koulutettu villieläinten ja suurriistan jäljestämiseen.

Kapinan kärsijöinä olisivat eläimet

Pohjolaisen mukaan Itä-Suomessa kaksi riistanhoitoyhdistystä on pohtinut irtisanoutumista SRVA-järjestelmästä. Tilanteesta seuraisi Pohjolaisen mukaan haittaa ja häiriötä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Myös poliisi olisi tässä sivustakärsijänä.

Suomen Riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Pigg puolestaan kertoo, ettei ole kuullut KHO:n päätökseen liittyvistä irtisanoutumisista.

– Puhetta on ollut ja ja somessa kuohuu, mutta on tietysti ihan väärä asia, että lopetettaisiin suurriistavirka-apu. Pettymys on ymmärrettävää, Pigg myöntää.

Myös Kajaanissa asia on puhuttanut, mutta kukaan ei ole lyönyt hanskoja tiskiin, kertoo petoyhdyshenkilönä toimiva Esko Sirviö. Häntä tosin huolettaa se, onko tulevaisuudessa enää koiria, joiden kanssa uskaltaa lähteä etsimään haavoittunutta karhua tai villisikaa.

– Ei sinne kukaan lähde ilman koiraa. Sulan maan aikaan eläimen jäljestäminen on mahdotonta ilman toimivia koiria, Sirviö summaa.

Sirviön mukaan SRVA-toimintaan sitoutuneet ovat valmiudessa jatkuvasti, olipa pyhä tai juhannus.

– Kajaanissa lähdetään tehtäville ihan kuin ennenkin.

Myös Jari Pigg uskoo, että suurriistavirka-apu jatkuu tulevaisuudessakin vapaaehtoisten metsästäjien voimin.

– Täytyy muistaa, että SRVA-toiminnan häiriöistä kärsivät liikenteessä loukkaantuneet eläimet.