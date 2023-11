Korona kiihtyy, mutta testien ostaminen on paikoin mahdotonta: Testit loppu lähes kaikista Prismoista

Uusien koronatapausten myötä suomalaiset ovat ryhtyneet testaamaan itseään – jopa siinä määrin, että monesta kaupasta koronatestit ovat lopussa.

Pääkaupunkiseudulla koronatestit ovat olleen loppu esimerkiksi Helsingin Malmin ja Kannelmäen Prismoista. Espoon Olarin Prismassakin asiakasta neuvotaan lähimpään apteekkiin.

Tilanne näyttää olevan sama lähes koko Suomessa. Prismoja on noin 80 ja vain neljä niistä ilmoittaa verkkokaupassa, että koronatestejä olisi saatavissa. Pienemmistä S-kaupoista koronatestejä näyttää löytyvän paremmin, mutta monella postinumeroalueella tuotteissa on verkkosivujen mukaan ”heikko saatavuus”.

Kauppaketjun viestinnästä kerrotaan, että järjestelmien tieto ei välttämättä ole ajantasaista. Haasteita koronatestien saatavuuden kanssa kuitenkin on.

– Koronatestien kysyntä on tautitilanteen kiristyessä kiihtynyt. Kysyntä lähti merkittävään nousuun viikolta 41 alkaen ja viikolla 44 myyntivolyymi oli jo noin kolminkertainen viikkoon 41 verrattuna, kirjoittaa SOK:n myyntipäällikkö Venla Kuoppamäki Ylelle toimittamassaan sähköpostissa.

– Valitettavasti osasta S-ryhmän myymälöistä koronatestit ovat tilapäisesti loppuneet, mutta saamme täydennystä myymälöihin lähiaikoina.

”Huomenna saadaan”

Koronatestien kanssa on ollut haasteita myös K-ryhmässä.

– Viime viikosta asti ovat olleet loppu, mutta huomenna saadaan, pahoittelee siilinjärveläisen K-Supermarket Herkkupadan kauppias Anni Savolainen.

Kotkalaisen K-market Aittakorven kauppias Tea Ståhl kertoo samanlaista tarinaa.

– Me tilaamme koronatestejä Keskolta, ja ne ovat olleet vähän väliä järjestelmässä lukittuna. Kysyntä on ollut kasvussa muutaman viikon ajan – yhtä kauan kuin tartuntojen kasvusta on mediassa uutisoitu, Ståhl sanoo.

Hän kertoo, miten kesällä ei testejä mennyt kaupaksi kuin muutamia satunnaisia. Flunssakaudella ihmiset haluavat kuitenkin varmistaa, onko kyse koronasta vai tavallisesta taudista.

K-ryhmästä rauhoitellaan testien saatavuudesta harmistuneita. Johtaja Tuuli Luoma kertoo sähköpostissa, että koronatestien ”saatavuus on tällä hetkellä hyvä” ja keskusvarastoa täydennetään jatkuvasti.

Hetkellisiä tuotepuutteita saattaa Luoman mukaan kuitenkin esiintyä kauppakohtaisesti.