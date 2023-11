Vesistä naarataan hiusklimppejä ja altaisiin annostellaan kemikaalicocktail – selvitimme, miten uimahallit pitävät vedet puhtaina

Selvitimme, mitä kaikkea uimahalleissa tehdään veden puhtaana pidon eteen, jotta pulahtaminen on uimareille mahdollista.

Uimahallien veden laadusta pyritään pitämään hyvää huolta. Vahinkoja kuitenkin sattuu: Tampereella kerrottiin lyhyen ajan sisällä niin altaasta löytyneestä Pseudomonas-bakteerista kuin yhtäkkiä mustaksi muuttuneesta kylpylävedestä.

Veden pinnan alla tapahtuu paljon sellaista, mitä uimarit eivät näe. Selvitimme, mitä asioita halleissa pitää huomioida, jotta uiminen onnistuu.

1. Veden happamuus sovitetaan silmille sopivaksi

Tampereella uimahallien kaikista altaista mitataan päivittäin klooripitoisuudet sekä pH-arvo eli happamuus. Kloorilla desinfioidaan vesi puhtaaksi ja rikkihapolla säädetään veden pH.

Tavoitteena on päästä lähelle pH 7:ää, eli ihmisen silmän pH-arvoa. Näin vesi ei ärsytä silmiä niin herkästi ja myös kloori puree likaan hyvin.

Altaiden vettä huolletaan myös erilaisten suodattimien avulla. Niiden saaliiksi jää paljon likaa, jota silmällä ei näe, mutta myös uimaleluja ja -lakkeja sekä hiuksia isoina klimppeinä. Uimarit voivat itse vaikuttaa veden puhtauteen peseytymällä.

Avaa kuvien katselu Uima-altaista karkeasuodattimeen päätyneitä tavaroita. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kylpylöiden, uimahallien ja muiden yleisessä käytössä olevien altaiden allasveden laadun pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.

2. Uimahallivesi puhtaaksi kemikaalicocktailillla

Uimahalleissa käsitellään rikkihappoa ja klooria. Myrkylliset kemikaalit muuttuvat vaarattomiksi, kun ne annostellaan altaaseen.

Kemikaaleja ei saa päästää yhteen, sillä muuten ne muodostavat myrkyllistä kaasua. Kloori tulee uimahalliin pääsääntöisesti isoissa konteissa ja happo 30 litran kanistereissa. Niitä säilytetään Tampereella eri tiloissa, joissa on erilliset ilmanpoistokanavat.

Vedenkäsittelyautomaatio annostelee kemikaalit uimaveteen reaaliaikaisen seurannan tarpeen mukaan. Tähän vaaditaan myös tietotaitoa ja ymmärrystä aineiden käyttöominaisuuksista, joten kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa allasvesityökortti.

Avaa kuvien katselu Tampereen kaupungin liikuntapaikkamestarien Kari Sillmanin ja Joni Lindforsin työhön kuuluu uimaveden puhtaanapito. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Lisäksi uimahalleissa käytetään saostusainetta. Aine yhdistää suodattimessa olevat pienet likapartikkelit isommiksi, mitkä poistuvat edelleen viemäriin suodattimien huuhtelun yhteydessä.

3. Uimari käyttää 140 litraa vettä

Altaiden vesi vaihtuu automaattisesti hieman eri nopeuksilla altaan koosta riippuen. Esimerkiksi lastenaltaan vesi kiertää suodatuksen läpi noin tunnissa.

Uutta vettä pitää laittaa altaaseen 30 litraa per uimari vuorokaudessa. Yksi uimari kuluttaa käyntinsä aikana noin 140 litraa vettä.

Altaiden veden laatua on mahdollista hallinnoida etänä. Veden laadun seuranta on jatkuvaa ja sen historia on mahdollista tarkistaa vuosia taaksepäin.

Avaa kuvien katselu Tampereen halleissa on käytössä Instan vedenhallintaohjelma, johon asetetaan halutut arvot muun muassa veden suodatuskierron määrästä. Kuvassa uimahallin kloori- ja ph-anturi. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

4. Ilman oltava vettä lämpimämpää

Uimahallin ilma pidetään yleensä 2–3 astetta veden lämpöä korkeammalla. Tällä estetään veden haihtuminen, jotta vesi ei tiivistyisi rakenteisiin ja aiheuttaisi ongelmia. Lämpimällä ilmalla estetään myös uimareita palelemasta.

Tampereella lämmitetään maauimalan altaat kesäkaudella ja sisäaltaat talvisin kaukojäähdytyksen paluulämmöllä. Jos tämä ei riitä, lähtee kaukolämpö automaattisesti päälle.

Nostot on tehty Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden huollon työnjohtaja Sami Sirénin sekä uimahallihuollon työntekijöiden Joni Lindforsin ja Kari Sillmanin haastattelujen pohjalta.