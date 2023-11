Torikasseja tarkastettiin, miesseura epäilytti – näin kommunisteiksi epäiltyjä naisia valvottiin sotien välisenä aikana

Uhkakuvat tulevat jälleen idästä. Tutkijan mukaan historiantutkimus auttaa ymmärtämään, millaiset juuret nyky-yhteiskunnalla on vastata turvallisuusuhkiin.

Kuolemantuomio onkin aivan paikallaan, sillä Saga on ollut alusta alkaen kiinteästi mukana kaikissa Ahdin konnantöissä. Eikä se mikään puolustus ole, että hän on nainen. Sitä pirullisempi vain on.

Valtiollinen poliisi epäili Sagaa puolustusvoimien kulkuneuvoihin kohdistuneista tihutöistä ja junaradan räjäytyksestä vuonna 1942.

Hänen uskottiin toimivan Suomen Kommunistisen Puolueen hyväksi.

Valkoisten voittamassa Suomessa uhkakuvat tulivat äärivasemmalta ja Neuvostoliitosta. Sisällissodan aikana syntyneet käsitykset pirullisista punaisista naisista elivät syvässä.

Saga on yksi 872 naisesta, joiden merkintöjä historiantutkija Piia Vuorinen kävi valtiollisen poliisin arkistosta läpi väitöskirjaansa Valtiolle vaaralliset naiset – Valtiollinen poliisi, valvonnan arki ja sukupuoli Suomessa 1919–1944 varten.

Tutkimuksessa selvitetään, miten aikakauden kontrollia harjoitettiin ja miten naisten sukupuoli vaikutti valtiollisen poliisin valvontaan.

Naiset saattoivat joskus välttää epäilyt – tai joutua juuri sukupuolensa takia suurennuslasin alle.

Avaa kuvien katselu Naisepäiltyjen tutkiminen oli yllättävän ristiriitaista. Heidän uskottiin olevan epäpäteviä, mutta toisaalta naiset saattoivat herättää epäilyjä juuri sukupuolensa takia. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Naisia valvoi miesvaltainen instituutio

Valtiollisen poliisin mukaan naisia ei tullut jättää epäilyjen ulkopuolelle, mutta miesvaltainen poliisiviranomainen poisti naisepäiltyjä kontrollistaan sukupuoleen vedoten. Naisia ei aina nähty miesten kaltaisena turvallisuusuhkana.

– Naiset vastasivat kodista. Kodin ulkopuolinen maailma jäi miehille. Nämä käsitykset heijastuivat siihen, että naiset nähtiin ensisijaisesti poliittisiin tehtäviin epäpätevinä.

Miestoimijoiden näkökulmasta naisia saattoi olla myös vaikea hallita kuulustelutilanteessa, minkä perusteella heidät jätettiin pidättämättä.

– Joko itkemisen, periksiantamattoman käytöksen takia tai kiroilun perusteella, Vuorinen kertoo.

Silti valtiollinen poliisi arvioi osan naisista kommunistisen toiminnan kyvykkäimmiksi henkilöiksi ja työskenteli määrätietoisesti heidän pidättämisekseen.

– Aikakauden koti- ja hoivakeskeiset sukupuoliroolikäsitykset johtivat sitä, mihin tarkkailussa oli keskityttävä. Esimerkiksi varjostustehtäviä hoidettaessa piti valvoa maitoastioiden ja torikassien kuljettamista, koska ajatuksena oli, että naiset kuljettavat salaista aineistoa arkisia askareita hoitaessaan, Vuorinen kertoo.

Naisepäiltyihin ei suhtauduttu aina tarpeellisella vakavuudella.

– Eräässäkin esimerkissä puolustuskannalle pakotettu etsivä selitti naisen pääsemistä karkuun sillä, että hän ei osannut odottaa, että junassa kuljetettu nainen hyppäisi sieltä ulos.

Avaa kuvien katselu Historiantutkija Piia Vuorisen mukaan valtiollinen poliisi perustettiin ennaltaehkäisemään valtion turvallisuuteen, itsenäisyyteen sekä lailliseen yhteiskuntajärjestykseen kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia uhkia. Sisällissodan jälkeen uhkakuvat tulivat idästä, kuten tänäänkin. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Vakoojasyytös syttyi helposti

Valtiollinen poliisi teki 1920–1940-luvuilla paljon merkintöjä naisten vapaimmista perhekäsityksistä, oletetusta moraalittomuudesta ja siveettömyydestä.

– Puhuttiin kevytkenkäisistä naisista. Näillä merkinnöillä korostettiin kommunistien yhteiskunnan arvo- ja sukupuolikäsityksille aiheuttamaa uhkaa.

Kevytkenkäisiksi miellettyihin naisiin viranomainen suhtautui ristiriitaisesti. Toisaalta heidän ei uskottu kykenevät salaiseen ja valtiolle vaaralliseen poliittiseen toimintaan juuri huikentelevaisuutensa takia, mutteivät luonnehdinnat vesittäneet kaikkia epäilyjä.

Tuntemattomat, ulkonäöltään ja käytökseltään vetovoimaiset naiset joutuivat nopeasti suurennuslasin alle. Epäilyt vieraan vallan hyväksi työskentelystä heräsivät herkästi.

– Vakoiluepäilyjen suhteen sukupuolen merkitys jopa korostui. Upseerien ja sotilashenkilöiden seurassa nähdyt naiset nähtiin helposti vakoilutoimijoina. Käsityksissä korostui ajatus, että naiset ovat miehiä vietteleviä toimijoita, jotka pyrkivät seksuaalisuuttaan hyväksikäyttäen saamaan miehiltä valtion salaisuuksia.

Valtiollinen poliisi teki rinnastuksia vakoilusta epäiltyjen naisten ja ensimmäisen maailmansodan aikaisen vakoojan ja tanssijan, Mata Harin, välille vielä 1930–1940-luvulla. Venäläistaustainen Ina herätti epäilyksiä Imatralla vuonna 1939.

”Mata-Harimme” Ina muutti, kuten mainittua, täältä yht’äkkisesti Helsinkiin. Täällä oli hän aikonut antautua klassillisen esikuvansa viralliseen ammattiin, tanssijattareksi.

Inan kohdalla epäilyt vakoojana toimimisesta jäivät lopulta vaille näyttöä, niin kuin monen muunkin naisen kohdalla.

Avaa kuvien katselu Piia Vuorisen väitöskirja Valtiolle vaaralliset naiset tarkastetaan Turun yliopistossa 24. marraskuuta. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Viholliskuvissa jälleen samoja sävyjä

Vaikka väitöstutkimus pureutuu menneisyyteen, on se yllättävän ajankohtainen: Vallitseva maailmantilanne on johtanut siihen, että turvallisuus- ja tiedusteluteemat ovat tapetilla.

Historiantutkimus auttaa ymmärtämään, minkälaiset juuret nyky-yhteiskunnalla on vastata turvallisuusuhkiin.

– Jos viholliskuvat olivat yksipuolisia eikä valvojia valvottu, kontrolli kohdistui hyvinkin mielivaltaisesti hyvinkin laajaan joukkoon, Vuorinen pohtii.

Alussa mainittua Sagaa ei lopulta tuomittu kuolemaan, mutta hän sai Neuvostoliiton hyväksi toimimisesta elinkautisen rangaistuksen.

Tänäänkin uhkakuvat piirtyvät samalta suunnalta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tulehduttanut suhteet itänaapuriin. Suomen liityttyä sotilasliitto Natoon Venäjä on uhkaillut tekevänsä vastatoimia. Viime viikolla hallitus päätti sulkea itärajan tarkastusasemia turvallisuusuhan takia.

Avaa kuvien katselu Vuosina 1919–1944 valtiollinen poliisi toimi mielivaltaisesti kohdistamalla valvonnan laajaan joukkoon toisinaan löyhinkin perustein. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Valtiollinen poliisi Etsivä keskuspoliisi perustettiin vuonna 1919. Tarkoituksena oli luoda vahva kontrollikoneisto ja varmistaa valtion turvallisuus sisäisiä että ulkoisia uhkia vastaan. Nimi vaihtui Valtiolliseksi poliisiksi vuonna 1937. Vuosien 1945–1948 Valpo oli kommunistien hallussa oleva Punainen Valpo. Suojelupoliisi aloitti toimintansa 1949. Valtiollisen poliisin toimintaan vaikuttaa aina ympäröivä yhteiskunta sekä poliittinen tilanne.

Kursiivilla olevat kohdat ovat otteita Piia Vuorisen väitöskirjasta Valtiolle vaaralliset naiset.