Nyt toinen Luch-satelliitti on siirtynyt länsimaiden käyttämän satelliittiryhmän viereen. Esimerkiksi Yleisradio käyttää ulkomailta tulevien urheilun lähettämiseen ja uutisvaihtoon muun muassa Eutelsat 3B satelliittia, jonka kuljessä Luch-2 on ollut viime ajat. Luch-2 on lähimmillään ollut vain 400 metrin päässä Eutelsatista.