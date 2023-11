Erämaa hillitsee metsän kautta rajan yli pyrkiviä – itärajan pohjoisin rajanylityspaikka on toistaiseksi rauhallinen

Metsän kautta itärajan kautta maahamme pyrkivät ovat Suomessa harvinaisia. Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty kertoo, että vuodessa metsän kautta maahan yrittää saapua 20–25 ihmistä.

Euroopan mittapuussa metsien kautta maahan yrittävien määrät ovat olemattomia.

– Varsinkin pohjoisessa alueet ovat erämaita, jotka vaativat myös luonnossa liikkumisesta kokemusta. Tämä varmasti hillitsee ylittäjien määrää, ja jos jotain havaitaan, niin tilanteeseen reagoidaan valvontaa ja partiointia lisäämällä. Ensimmäinen partio on käytännössä liikkeellä saman tien.

Tällä hetkellä Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita ennen kaikkea Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilta, kuten Vaalimaalta ja Nuijamaalta. Ilmiö ei kosketa koko itärajaa.

Esimerkiksi Inarin ainoassa rajanylityspaikassa Venäjän rajalla Raja-Joosepissa on rauhallista.

Avaa kuvien katselu Latu 23 -harjoitus pidettiin Imatran Immolassa Lokakuussa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Viranomaiset torjuvat myös hybridivaikuttamista

Viranomaiset harjoittelevat säännöllisesti siltä varalta, että maahansaapuvien turvapaikanhakijöiden määrä kasvaisi merkittävästi.

– Erityisesti vuosien 2015–2016 turvapaikkahakijoiden sumasta on otettu oppia, Pitkäniitty kertoo.

Hänen mukaansa Suomessa laajamittainen maahantulon hallinta on maahanmuuttoviranomaisten päävastuulla, ja he vaativat siihen suunnitelmat.

– Ilman muuta rajavartiolaitos on kiinteä osa tätä koko harjoittelujärjestelmää, Pitkäniitty sanoo.

Laajamittaista maahantulon hallintaa harjoiteltiin viimeksi lokakuun alussa Latu 23 -harjoituksessa Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Harjoituksella varauduttiin tilanteeseen, jossa Suomeen pyrkisi tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä viikossa tai pidemmällä ajanjaksolla. Harjoitukseen osallistui noin tuhat henkilöä.

Harjoittelun tarkoituksena on oppia estämään laiton maahantulo ja ohjaamaan tulijat laillisille reiteille. Samalla ylläpidetään yleistä järjestystä ja torjutaan hybridivaikuttamista.

– Tärkeintä on, että prosessi ja tilanne pysyy kokoajan hallinnassa, eversti Pitkäniitty korostaa.

Harjoituksiin osallistuu muun muassa Maahanmuuttoviraston, Tullin, puolustusvoimien, poliisin, hyvinvointialueiden ja ELY-keskusten henkilöstöä sekä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ja Viron poliisi- ja rajavartioviraston edustajia.

– Rajavartiolaitos säätelee toimintaansa tilanteiden mukaan, koska se on valmiusorganisaatio, jonka on varauduttava hankaliinkin tilanteisiin, Pitkäniitty muistuttaa.

Latu23-harjoituksessa mukana oli 200 hengen maaliosasto, joka mallinsi maahan tulevia ihmisiä.

– Sanomattakin selvää, ettei tällaisella ihmismäärällä pysty rakentamaan sellaista skenaariota, jossa saapuvia olisi tuhansittain. Harjoituksissa kokeillaan konkreettisesti esimerkiksi, kuinka paljon vie aikaa 20 ihmisen kuljettamiseen paikasta A paikkaan B. Lisäksi harjoitellaan muun muassa mahdollisia turvallisuusuhkia, Pitkäniitty sanoo.

Eurodac vaatisi kehittämistä

Suomi on ottanut oppia vuoden 2015 pakolaiskriisistä. Tuolloin esimerkiksi perustettiin nopeasti maahanmuuttoviranomaisten ylläpitämä järjestelykeskus, johon kaikki viranomaiset toivat oman resurssinsa.

Jos väkeä tulee, on ihmismassalle löydettävä myös majapaikat. Matti Pitkäniitty kertoo, että tällä hetkellä maahanmuuttoviranomaisilla on paremmat sopimukset uusien vastaanottokeskusten perustamisesta.

Lisäksi tietojärjestelmät ovat parantuneet ja myös Euroopan Unionin järjestelmiä on kehitetty.

Pitkäniitty kertoo, että EU:n käyttämä Eurodac kaipaisi myös kehittämistä, sillä tällä hetkellä järjestelmässä ei ole lainkaan kasvokuvia, vain sormenjäljet.

– Sitä kehitetään tällä hetkellä, hän tietää.

Tällainen oli vuoden 2015 pakolaiskriisi 2015 vuoden loppuun mennessä Suomesta oli hakenut turvapaikkaa lähes 32 500 ihmistä. Ihmisiä saapui erityisesti entistä enemmän etenkin Ruotsin kautta. Edellisenä vuonna turvapaikanhakijoita oli 3 600, joten määrä lähes kymmenkertaistui kertaheitolla. Kiivain liikenne oli alkusyksynä, kun syyskuussa Suomesta haki suojaa lähes 11 000 ihmistä. Määrät kääntyivät laskuun loppuvuotta kohden. Suurin osa turvapaikanhakijoista oli Irakista eli noin 20 500. Kaikista turvapaikanhakijoista 90 prosenttia tuli Irakista, Afganistanista, Somaliasta, Syyriasta ja Albaniasta..

Rajat on mahdollista sulkea myös turvapaikanhakijoilta

Suomi on jo aiemmin kiristänyt edellytyksiä tulla Suomeen Venäjältä. Syyskuussa Suomi kielsi Venäjän rekistereissä olevien henkilöautojen maahantulon.

Viime viikolla kiellettiin rajanylitykset polkupyörillä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Jukka Kopra puolestaan kirjoittaa tiedotteessaan, että päivitetty rajavalvontalaki antaa mahdollisuuden sulkea kaikki ylityspisteet myös kansainvälistä suojelua hakevilta, mikäli Venäjä lähettäisi turvapaikanhakijoita Suomen rajalle.

Avaa kuvien katselu Vuoropäällikkö Petteri Portti Raja-Joosepista kertoo, että viranomaistyöhön kuuluu säännöllinen harjoittelu. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Raja-Joosepissa hiljaista

Inarin Raja-Joosepin rajallakin on harjoiteltu mahdollista muuttuvaa tilannetta varten. Vuoropäällikkö Petteri Portti Raja-Joosepista kertoo, että viranomaistyöhön kuuluu säännöllinen harjoittelu.

Portti muistaa hyvin vuoden 2015 ryysiksen.

– Silloin oli päivät pitkiä ja paljon väkeä liikkeellä. Arvioisin, että nyt meillä on paremmat valmiudet käsitellä näitä tilanteita viranomaisten yhteistyönä, hän kertoo.

Tällä hetkellä pohjoisen rajalla on rauhallista, eikä Inarin ainoassa rajanylityspaikassa Venäjän rajalla ole havaittu minkäänlaista muutosta aikaisempaan rajanylittäjien joukossa.

Pieni joukko vakituisia rajanylittäjiä kulkee Venäjältä Suomeen ja takaisin. Heidän joukossaan on pohjoismaiden kansalaisia ja Venäjän kansalaisia, joilla on esimerkiksi perhettä Suomen puolella.

– Ylityksiä on enemmän kuin ylittäjiä, kun samat henkilöt ylittävät rajan edestakaisin, Portti.

Hän näkee, että pohjoisen olosuhteilla on jokin vaikutus rajanylitysten määrään. Lähin asutuskeskus, Ylä-Tuuloma, on sadan kilometrin päässä ja Murmanskin kaupunkiin on matkaa 250 kilometriä. Pakkanen on myös merkittävä tekijä, kun rajalle pitää matkata pitkän erämaataipaleen takaa.

– Tämän aamun sääkin oli 25 astetta pakkasta, niin ehkä se vähän rajoittaa. Ja minun käsittääkseni tuohon ei ole Venäjän puolelta mitään julkista liikennettä.