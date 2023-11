Auli Viitalan kolumni: ”Kannustinloukku” on keksitty sana, joka levisi kuin korona

Tiedättekö, kuka on keksinyt sanan kannustinloukku? Omien sanojensa mukaan sen loi aikoinaan kansantaloustieteilijä Teemu Lehtinen, joka on nykyään Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja, eikä minulla ole yhtään syytä epäillä hänen sanojaan.

Kannustinloukku-sanassa on kyse suurin piirtein siitä kuin että minä alkaisin nyt ihan arkisesti kutsua kyseistä yhdistystä Veronvälttäjäin Keskusliitoksi – paitsi että se olisi totta, sillä sen nimenomainen tavoite on pienentää veroja ja julkista sektoria. Oikeastaan minun pitäisi vastavetona keksiä pilkkanimi Veronkiertäjäin Keskusliitto mutta en tee sitä, koska minä en halua mennä totuuden tuolle puolen.

Kukapa ei haluaisi pois loukusta?

Kannustinloukku on monella tavalla nerokas ilmaus. Ensinnäkin se herättää tunteita.

Kukapa ei haluaisi pois loukusta? Ja kukapa ei haluaisi sankarillisesti auttaa ihmisiä pois loukusta – varsinkin jos sen voi tehdä maksamalla veroja vähemmän? On ilman muuta selvää, että loukkujen purkaminen on hyve ja loukkujen ylläpito pahe.

Toisekseen se on otsikkoon sopiva sana. Lehtinen on pukenut monimutkaisen asian yksinkertaiseen kaapuun, ja siksi sana on levinnyt mediassa.

Valistunut mielipiteeni on, että kannustinloukku on kupla.

Sosiaaliturvassa on paljon periaatteellisia kysymyksiä ja vielä enemmän käytäntöihin liittyviä monimutkaisuuksia, mutta yhdestä asiasta kaikki ovat samaa mieltä: ihmiset pitää päästää ulos loukuista.

Valistunut mielipiteeni on, että kannustinloukku on kupla. Työmarkkinatuki on alle 800 euroa kuukaudessa. Yhden lapsen vanhemmalla tuki on vajaat 900 ja kahden lapsen vanhemmalla reilut 900 euroa, ja tätä hallitus pitää kannustinloukkuna, joten lapsikorotus poistetaan ensi vuonna. Jos työttömän ei näillä tuilla kannata ottaa tarjottua työtä vastaan, palkka on ilmiselvästi liian pieni: sillä ei elä. Näyttää siltä, että kyseessä ei olekaan kannustaminen vaan halpatyömarkkinoiden luominen. Loukosta toiseen loukkoon?

Työtön, jonka ei kannata ottaa työtä vastaan, koska tuet ovat niin suuret, on urbaanilegenda. Tosielämässä heitä ei kohtaa koskaan eikä missään. Niitä kyllä kohtaa usein, joille tarjotaan tukityötä toisensa perään eli työtä ilman toimeentuloa. Samoin niitä, joilla ei oikeasti ole työkykyä mutta ei myöskään mahdollisuutta saada siitä tarvittavia lausuntoja eläkkeen saamiseksi. Ja niitä, jotka eivät saa hoitoa tai kuntoutusta psykiatriseen sairauteensa eivätkä siksi pääse takaisin työelämään.

Toinen kannustamisen nimissä tehty päätös on asumistuen leikkaaminen, jolla hallitus ”kannustaa” köyhiä hankkimaan edullisemman asunnon. Niitä on kasvukeskuksissa käytännössä mahdotonta löytää, sitä paitsi juuri halvimmat vuokrat nousevat nopean kustannustason nousun vuoksi. Kannustinloukosta loukkoon asumaan?

Työttömyysturvan suojaosakin poistetaan. Se on mahdollistanut enintään 300 euron ansaitsemisen ilman tuen menetystä ja taannut sen, että jos löytyy jokin satunnainen pikkuhomma, voi tehdä sen joutumatta kuseen. Enää ei voi. Loukku sekin.

Toimeentulotuki on alun perin tarkoitettu hätätilanteisiin ja väliaikaiseksi.

Tukien leikkaaminen ei helpota työn saamista, joten vaarana on, että yhä useampi työtön tai asumistuen tarvitsija joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, joka on suorastaan lamauttava tukimuoto. Toimeentulotuki on alun perin tarkoitettu hätätilanteisiin ja väliaikaiseksi. Soitin Kelaan ja kysyin, kuinka paljon on ihmisiä, jotka joutuvat turvautumaan siihen kuukaudesta toista. Sieltä kerrottiin, että 64 000 ihmistä sai viime vuonna toimeentulotukea täydet 12 kuukautta.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että toimeentulotuki ei ole yksilön eikä kansantalouden näkökulmasta ideaali tukimuoto, koska se passivoi saajaansa ja tulee valtiolle kalliiksi myös mittavien hallinnollisten kulujensa vuoksi (hakuprosessi on aikaa vievä ja työläs molemmille osapuolille).

Kannustinloukku on siis sanallinen silmänkääntötemppu. Ainoa sosiaaliturvan osa, johon sana sopii, on toimeentulotuki, koska se on loukku ja se todella lannistaa. Silti kannustuksen nimissä tehdään päätöksiä, joilla ajetaan ennestään ahtaalla olevia ihmisiä loukkoon.

Auli Viitala

Kirjoittaja on nyt kuntoutustuella ja on joskus saanut toimeentulotukea, työttömyystukea ja lapsikorotuksia ja joskus palkkaa.