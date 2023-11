Yhä useampi on tyytymätön maksunvälitysyhtiöön – viranomainen muistuttaa, ettei Klarnan logo ole tae luotettavuudesta

Klarna on ohjannut asiakkaitaan kuluttajaviranomaisille, vaikka lupaa itse auttaa asiakkaita ongelmatilanteissa.

Yhä useampi kuluttaja ilmaisee tyytymättömyyttään maksunvälitysyhtiö Klarnan toiminnasta.

Suomen Euroopan kuluttajakeskuksen saamat yhteydenotot, joissa mainitaan Klarna ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo Klarnaan liittyvien yhteydenottojen olevan nousussa.

Vuosien 2022–2023 aikana Suomen Euroopan kuluttajakeskus on saanut 255 valitusta, joissa Klarna on jollain tapaa osallinen. Vuosien 2020–2021 aikana valituksia saapui noin 130 kappaletta.

Kuluttajat ovat valittaneet esimerkiksi vaikeuksista asioida Klarnan asiakaspalvelun kanssa, ongelmista yhtiön tarjoamassa ostajan turvassa sekä viivästyksistä rahojen palautuksessa.

Valitusten taustalla drop shipping

Suomen Euroopan kuluttajakeskuksen erityisasiantuntijan Oskari Steniuksen mukaan Klarnaan liittyvien yhteydenottojen määrän kasvua selittää osin drop shipping -ilmiö eli suoratoimitus.

Suoratoimitus on etämyynnin muoto, jossa asiakas ostaa tuotteen myyjältä, jolla ei ole omia varastoja. Myyjä ostaa tuotteen usein suoraan valmistajalta, joka lähettää tuotteen asiakkaalle.

– Usein tuote saapuu jostain muusta maasta kuin mistä kuluttaja luuli sen tilanneensa, Stenius sanoo.

Hyvin usein toimitusmaa on Kiina.

Suoratoimituksesta on tullut yhä yleisempää ja samalla epäluotettavien toimijoiden määrä on lisääntynyt, Stenius sanoo.

Viime aikoina Euroopan kuluttajakeskus on saanut paljon valituksia epämääräisistä kaupoista, joiden yhteistyökumppani Klarna on.

Esimerkiksi elokuussa Helsingin Uutiset uutisoi suomalaisyritykseksi tekeytyneestä Niemi Putiikista, jonka yhteistyökumppanina toimi Klarna. Asiakkaille toimitetut tuotteet eivät ole vastanneet tilausta ja peruuttamisoikeuden käyttämisessä oli ongelmia. Kuluttajien luottamusta yritykseen oli lisännyt juuri Klarnan toimiminen sivuston palvelutarjoajana.

Steniuksen mukaan Klarnan mukanaolo sivustolla maksunvälittäjän roolissa luo kuluttajille odotuksia siitä, että toimija olisi rehellinen.

– Klarnan tai jonkun muun tunnetun maksutavan tarjoajan logoon ei kannata sokeasti luottaa. Logo ei välttämättä kerro verkkokaupan luotettavuudesta yhtään mitään.

Stenius on huolissaan siitä, että ongelmat lisääntyvät, jos Klarna ei ala kiinnittämään huomiota, millaisia yhteistyökumppaneita se ottaa listoilleen.

Klarnan viestinnästä Amanda Larsson vastaa Ylen kommentointipyyntöön sähköpostitse. Larssonin mukaan Klarnan yhteistyökumppaneiden tulee täyttää useita kriteereitä ennen kuin yhteistyö aloitetaan. Yhteistyön aikana Klarna seuraa Larssonin mukaan järjestelmällisesti kumppaniensa toimintaa. Jos yhteistyökumppaneiden toiminnassa havaitaan ongelmia, Klarna keskeyttää yhteistyön lisätutkimusten ajaksi.

Avaa kuvien katselu Klarnan asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä Klarnan tarjoamaan ostajan turvaan, joka ei Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan ole aina aktivoitunut. Kuva: Kuvat: AOP / Unsplash / Yle, kuvitus: Aurora Ferm / Yle

Klarnan ostajan turva ei aina turvaa

Epäluotettavien myyjien lisäksi suoratoimitukseen liittyy perinteisiä kuluttajariitatilanteita: toimitettu tuote on virheellinen, tuotetta ei toimiteta tai tilauksen peruuttaminen on hankalaa. Kuluttajia on myös aggressiivisesti painostettu pysymään kaupassa.

Stenius kertoo myös, että suoratoimitus aiheuttaa usein ongelmia, jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan ja palauttaa tuotteen. Tällöin tuote pitää yleensä palauttaa sen toimittajalle, joka sijaitsee suoratoimitustapauksissa usein Kiinassa. Palautuksesta voi aiheutua kuluttajalle suuret palautuskustannukset, jotka voivat olla moninkertaiset verrattuna ostetun tuotteen hintaan.

Mikäli ostos on maksettu Klarnan kautta, Klarna lupaa asiakkailleen ongelmatapauksissa ostajan turvan. Sen mukaan Klarnan kautta verkossa maksanut asiakas saattaa olla oikeutettu hyvitykseen, jos tuote ei ole saapunut tai se poikkeaa merkittävästi tilatusta, eikä hyvityksen saaminen myyjän kautta ole mahdollista. Klarna myös lupaa auttaa asiakasta pyytämään hyvitystä myyjältä.

Euroopan kuluttajakeskuksen Oskari Stenius pitää selvänä, että jos tuotetta ei toimiteta, Klarnan ostajan turvan pitäisi lähtökohtaisesti aktivoitua. Näin ei kuitenkaan aina käy.

Steniuksen mukaan Euroopan kuluttajakeskus on saanut jopa satoja suoratoimitukseen liittyviä ilmoituksia, joista isossa osassa Klarnan ostajan turvan olisi pitänyt aktivoitua.

Klarna kertoo, että valtaosassa tapauksista asiakas ja myyjä pääsevät keskenään sopuun. Vain pieni osa, Klarnan arvion mukaan 0,03 prosentissa kaikista kuukauden aikana tehdyistä ostoista, on sellaisia, joissa Klarna neuvottelee myyjän kanssa asiakkaan puolesta.

Klarna ohjaa ongelmatapauksia viranomaisille

Suomen Euroopan kuluttajakeskus ja kuluttajaviranomainen kertovat, että Klarna on ohjannut asiakkaitaan ongelmatilanteissa heille sen sijaan, että olisi itse yrittänyt ratkaista ongelmia. Myös Norjassa Klarna on ohjannut asiakkaita kääntymään ongelmatilanteissa Norjan Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen.

– Tämä on aika nurinkurinen tilanne siihen nähden, että Klarna on mainostanut paljon ostajan turvaa, jonka pitäisi antaa kuluttajille turvaa erilaisissa ongelmatilanteissa, Oskari Stenius sanoo.

Klarna kertoo, ettei ohjaa asiakkaitaan kansallisille kuluttajaviranomaisille ennen kuin heillä on ollut mahdollisuus käsitellä tapaus Klarnan kanssa. Klarna kuitenkin kertoo, että yhtiö on nyt tarkistanut toimintatapansa varmistaakseen, että he ovat selkeitä asiakasviestinnässään.