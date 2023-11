Sisäministeri Rantanen sulkisi tarvittaessa koko Suomen rajan: ”Mikään kansainvälinen sopimus ei ole itsemurhasopimus”

Suomi voi tietyissä tilanteissa sulkea itärajansa ja jopa koko maan rajan, toteaa sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

Suomea velvoittavat useat kansainväliset sopimukset, joiden mukaan kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen ei saa loukata. Suomen on siis pidettävä vähintään yksi raja-asema avoimena turvapaikanhakijoille.

Tilanteen vaatiessa Suomen valtion suvereniteetti menisi Rantasen mukaan kuitenkin velvoitteiden edelle.

– Kyllä se on kuitenkin niin, että lopun viimein, sellaisessa tilanteessa kun tarvitaan, Suomi voi sulkea koko rajansa. Mikään kansainvälinen sopimus ei ole itsemurhasopimus.

Hallitus on valmis ottamaan kaikki keinot käyttöön itärajan tulijamäärien hillitsemiseksi. Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen ainoastaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta olisi Rantasen mukaan yksi mahdollisuus.

– Jos he kykenevät tulemaan omasta maastaan ensin hakemalla vaikkapa viisumia Venäjälle ja sieltä matkustamaan erilaisilla välineillä Suomen rajalle, niin tuntuisi kummalliselta, etteivät he sitten kykenisi jatkamaan siitä matkaansa Helsinki-Vantaalle.

Itärajalta Suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut viime viikkojen aikana. Venäjä on muuttanut toimintaansa aiempaan verrattuna, sillä se on päästänyt ihmisiä rajalle puutteellisin asiakirjoin.

Sisäministeriö valmistelee parhaillaan itärajalle rajoitustoimia, jotka voitaisiin ottaa Rantasen mukaan käyttöön mahdollisesti jo lähipäivinä.

– Mikään laissa ei estä järeämpiin keinoihin menemistä. Toki tarkoitus on se, että tehdään sellaiset keinot, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia tähän tilanteeseen.

Voit katsoa A-studion tiistain lähetyksen Yle Areenasta.

Mitä ajatuksia itärajan tilanne herättää? Voit keskustella aiheesta 15.11.2023 kello 23.00 asti.