Turvapaikanhakijoiden määrä itärajalla kasvaa – tänään heitä on saapunut 46 henkeä

Edessä on rajaturvallisuuden häiriötilanne, toteaa Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja.

Turvapaikanhakijoiden määrä Kaakkois-Suomen rajalla kasvaa.

Tänään keskiviikkona heitä on saapunut Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoille 46.

Maanantaina heitä tuli kaikkiaan 39 ja tiistaina 55.

– Näyttää siltä, että määrä kasvaa ja tulee edelleen kasvamaan, toteaa apulaiskomentaja Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Huolestuttaako tilanne?

– Tähän on varauduttu. Rajavartiosto on olemassa, jotta me hallitsemme rajaturvallisuuden häiriötilanteita. Sellainen näyttäisi nyt olevan edessä, Lukkari toteaa.

Hänen mukaansa tulijoita tulee enimmäkseen Nuijamaalle ja he tulevat Suomeen pääosin ilta-, yö- ja varhaisen aamun aikaan.

Tilanne elää vastaanottokeskuksessa

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu näkyy myös Lappeenrannassa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa. Joutsenossa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa oli tiistaina iltapäivällä noin sata vapaata asukaspaikkaa.

– Hätä- ja tilapäismajoituspaikoiksi on varattu telttoja, jos niille on tarvetta, Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Antti Jäppinen kertoo.

Vastaanottokeskuksessa on tilaa kaikkiaan 320 ihmiselle. Sen lisäksi majoitustiloja on vuokra-asunnoissa vajaalle 300 ihmiselle.

Jäppisen mukaan vastaanottokeskuksen tilanne elää tällä hetkellä nopeasti. Vastaanottokeskukseen saapuva viipyy tällä hetkellä Joutsenon yksikössä pari viikkoa ennen siirtymistä eteenpäin.

Ministeri valmis sulkemaan itärajan tarvittaessa

Suomen hallitus on valmis ottamaan kaikki keinot käyttöön itärajan tulijamäärien hillitsemiseksi.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.). kertoi tiistai-iltana Ylelle, että Suomi voi tietyissä tilanteissa sulkea itärajansa ja jopa koko maan rajan.

– Kyllä se on kuitenkin niin, että lopun viimein, sellaisessa tilanteessa kun tarvitaan, Suomi voi sulkea koko rajansa. Mikään kansainvälinen sopimus ei ole itsemurhasopimus, Rantanen totesi.

Suomeen on viime aikoina saapunut poikkeuksellisen runsaasti turvapaikanhakijoita.

