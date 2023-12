MTK haluaa varmistaa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkon

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan tiheiden susikantojen alueilla karjanhoito on vaikeutunut, koska esimerkiksi petoaidat ja pihatot eivät enää aina riittä suojamaaan karjaa pedoilta. Arkistokuva.

MTK:n mukaan suurpetojen ihmisarkuus on vähentynyt, mikä vaikeuttaa karjanhoitoa tiheiden petokantojen alueilla. Tutkijan mukaan eläinten käytös muuttuu hyvin hitaasti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii hallitukselta toimia susien, karhujen ja ilvesten kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi.

Etujärjestö on huolissaan Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreesta karhun kaatolupia koskevasta ennakkopäätöksestä, joka voi käytännössä estää myös muiden suurpetojen metsästyksen kannanhoidollisin perustein.

MTK:n mukaan muun muassa kansallista metsästyslakia pitäisi muuttaa ja esimerkiksi suurpetojen vahinkoperusteisten poikkeuslupien myöntämisen kynnystä laskea.

Etujärjestö vaatii Suomea vaikuttamaan asiaan myös EU-tasolla.

MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen Mikkelistä sanoo, että kannanhoidollisen metsästyksen ansiosta karhu ja ilves ovat säilyttäneet tähän saakka ihmisarkuuden, mutta susi on osoittautunut ongelmallisemmaksi.

– Räikeimmät esimerkit ovat sellaisia, että susi on tunkeutunut karjasuojiin sisälle. Tapauksia on sekä lampaiden että nautojen osalta, Leskinen kertoo.

Petojen ihmisarkuus muuttuu hitaasti

Luonnonvarakeskus Luken tutkijaprofessori Ilpo Kojola tuntee MTK:n esiinnostamat tapaukset, mutta muistuttaa vastaavaa esiintyneen satunnaisesti aiemminkin.

– Tapaukset ovat yleensä paikallisia ja koskevat tiettyjä susireviirejä. Tutkijan näkökulmasta ei vielä löydy päättelypohjaa sille, että kysymys olisi laajemmasta ilmiöstä petojen käyttäytymisessä, hän sanoo.

Kojola sanoo petojen ihmisarkuuden olevan pitkän kehityksen tulosta, ja se on syntynyt vuosisatojen ja jopa vuosituhansia aikana. Näin ollen se myös muuttuu hitaasti.

Kojolan mukaan suden osalta käytöksen muutoksia voi olla kuitenkin nähtävissä esimerkiksi karhua nopeammin, koska sudella sukupolven mitta on lyhyempi.

Lisäksi susi on sopeutuvainen eläinlaji, joka oppii nopeasti selviytymisen ehdot elinympäristössään.

– Näin ollen Lounais-Suomessa, jossa ihmisasutus on tiheää samoin kuin susikannatkin, on mahdollista, että suden toiminnassa olisi nähtävissä tottumista ihmiseen, Kojola huomauttaa.

MTK vaatii korotuksia korvauksiin

Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa tuotantoeläimiin kohdistuvia suurpetovahinkoja on ilmennyt vielä harvakseltaan. Sen sijaan esimerkiksi koiravahinkoja on ilmennyt jonkin verran, kun koiria on esimerkiksi metsästyksen yhteydessä joutunut suurpedon suuhun.

Metsästyskoirasta maksettava korvaus voi olla monikertainen lampaaseen nähden.

MTK penääkin roimia korotuksia petovahinkojen korvaussummiin tuotantoeläinten osalta.