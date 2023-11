”He haistattelivat hoitajille ja paiskoivat ovia” – sekavat rokotuskäytännöt kuumentavat tunteita ympäri Suomen

Rokotusjonot ovat olleet pitkiä eri puolilla Suomea. Kuva on Kouvolan keskustan rokotepisteen jonosta maanantailta.

Eri puolilla Suomea on haasteita syksyn rokotusten järjestämisessä. Pahimmillaan jopa saman kaupungin sisällä on erilaisia ohjeistuksia, mikä hämmentää ihmisiä.

Ihmiset ovat hermostuneet hyvinvointialueiden sekaviin rokotuskäytäntöihin ja tukossa oleviin ajanvarausjärjestelmiin.

Kuopiossa ongelmat kertautuvat, kun rokottajat, rokotusajat ja influenssarokotteet loppuivat marraskuun alkupuolella. Kuopion kaupunkialueella rokotteen saa vain ajanvarauksella.

Tilanne kärjistyi Kuopion maaseututaajaman Karttulan avoimessa rokotepäivässä, kun myös Kuopion kantakaupungissa asuvia tuli paikalle hakemaan rokotetta. Se ei ollut kuitenkaan mahdollista, koska Karttulassa oltiin varauduttu vain paikallisten asukkaiden rokottamiseen.

– Käyttäytyminen oli aggressiivista. He haistattelivat hoitajille ja paiskoivat ovia, kertoo sotekeskuspalvelujen läntisen alueen alue-esihenkilö Kirsi Solmari.

Avaa kuvien katselu Osa Kuopion keskustassa asuvista ajoi turhaan 45 kilometrin matkan Karttulaan avoimen rokotuspäivän perässä. Karttula liittyi osaksi Kuopiota vuoden 2011 alussa. Kuva: Mapcreator, Heikki Haapalainen / Yle

Kuopiolaisia ja muiden paikkakuntien asukkaita on jonottanut rokotukseen avoimina päivinä myös Tervossa, Rautalammilla ja Suonenjoella.

Jonottajat ovat pyörtyneet, Iisalmessa katosi kelakortit

Ongelmia on myös muualla. Kymenlaakson ilman ajanvarausta toimivat kausirokotuspisteet ruuhkautuivat alkuviikosta pahasti. Esimerkiksi Kotkan Karhulan rokotuspaikalla joutui odottamaan vuoroaan jopa neljä tuntia. Paikalle jouduttiin hälyttämään ensihoito auttamaan pyörtyileviä jonottajia.

Tätä ennen osa Kotkan keskustassa asuvista eläkeläisistä pohti koronarokoteboikottia, koska lähimpään paikkaan on vajaan kymmenen kilometrin matka.

Tuula Jokista haastattelee Varpu Mäntymäki.

Oulussa ajanvarausjärjestelmän pettäminen kuormitti hyvinvointialueen henkilökuntaa, kun ruuhkautunut järjestelmä kaatui heti sen avaamisen jälkeen. Tämän jälkeen hoitajat joutuivat soittamaan 10 000 asiakkaalle, jotta heille saatiin varattua ajat rokotuksiin.

Myös Rovaniemellä yhteydenottoja tuli ensimmäisen päivän kymmenisentuhatta, jolloin kaikki mahdolliset välineet tukkiutuivat.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella netin sekava ajanvarausjärjestelmä on aiheuttanut sen, että ihmiset soittavat apua alueen terveyskeskuksiin. Järjestelmään tulee vapaita aikoja tipotellen, ja niiden löytäminen vie aikaa. Ihmisten mielestä rokotuskäytännöistä olisi pitänyt tiedottaa paremmin.

Ihmiset ovat hakeutuneet rokotuksiin innokkaammin kuin etukäteen oletettiin. Näin on myös Kainuussa, missä palautetta on tullut pitkistä odotusajoista sekä tiloista, jotka on mitoitettu turvallisuussyistä tietylle asiakasmäärälle.