The Marvels floppasi ja supersankariväsymys leviää – tästä on kyse megastudion kriisissä

Supersankarielokuvia tuottavan Marvelin voittokulku vaikutti keväällä 2019 ikuiselta kuin superroisto Thanosin havittelemat kivet.

Avengers: Endgame täytti teatterisalit ympäri maailman, tuotti yli 2,6 miljardin euron lipputulot ja nousi historian toiseksi tuottoisimmaksi elokuvaksi. Sitä edeltäneet Avengers: Infinity War (2018) ja Captain Marvel (2019) kapusivat nekin miljardiluokkaan.

Viime viikonloppuna ensi-iltansa sai Captain Marvelin jatko-osa The Marvels. Lipputulot olivat Yhdysvalloissa Marvelin elokuvauniversumin heikoimmat.

Floppiin osattiin varautua. Ennusteita oli hilattu alaspäin, kun raportit testiyleisön valjuista reaktioista ja pitkistä uudelleenkuvauksista levisivät.

Marvelin kriisi on paljon The Marvelsia isompi. Studio on tehtaillut sisältöä kiihtyvällä tahdilla teattereihin ja suoratoistoon, mutta laatu on sakannut ja katsojien keskuudessa on sankariväsymystä.

Lisäksi näyttelijää, jonka varaan sankariuniversumin seuraava vaihe on rakennettu, syytetään lähisuhdeväkivallasta.

Tässä jutussa esittelemme Marvelin neljä isoa ongelmaa.

Uudet sankarit eivät kiinnosta

Marvel-universumin suuri tarina jakautuu eri vaiheisiin (”phase”). Suosiollisesti huippukohta ajoittuu kolmanteen vaiheeseen (2016–19), jonka Avengers: Endgame päätti. Siinä jätettiin jäähyväiset muun muassa Iron Manille (Robert Downey Jr.) ja Captain Americalle (Chris Evans).

Nyt mennään vitosvaiheessa, ja Marvelilta puuttuvat selkeät ykköskorin sankarit, joita kaikki haluaisivat seurata. Se näkyy lipputuloissa.

The Marvelsin kolmesta sankarista Captain Marvel (Brie Larson) on valkokankailta tuttu, Ms. Marvelia (Irman Vellani) ja Monica Rambeauta (Teyonah Parris) on nähty vain sarjoissa.

Ant-Man (Paul Rudd), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ja Thor (Chris Hemsworth) ovat kaikki tähdittäneet omia elokuviaan. Black Panther sai myös toisen elokuvansa, tosin ilman päätähteään: nimiroolia näytellyt Chadwick Boseman kuoli syöpään ennen kuvauksia.

Avaa kuvien katselu Black Panther: Wakanda Forever jouduttiin kirjoittamaan uusiksi nimihenkilöä näytelleen Chadwick Bosemanin kuoltua syöpään. Kuva: Marvel Studios

Elokuvat ovat suoriutuneet pääosin kelvollisesti. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) jäi 440 miljoonaan euroon, mutta Thor: Love and Thunder (2022) tuotti 700 miljoonaa euroa, Black Panther: Wakanda Forever 800 miljoonaa ja Doctor Strange and the Multiverse of Madness (2022) melkein 900 miljoonaa.

Silti Endgamen jälkeen vain Spider-Man: No Way Home (2021) on rikkonut miljardin euron rajapyykin. Se tehtiin yhdessä Sonyn kanssa, sillä kilpailijalla on oikeudet Hämähäkkimiehen hahmoon.

Alalla huhutaan, että vanhoja sotaratsuja tuotaisiin takaisin. Robert Downey Jr. on ollut Marvelin arvokkain näyttelijä, ja hänen saamansa miljoonapalkkiot sen mukaisia. Kuinka paljon studio olisi valmis maksamaan Iron Manin ja muiden alkuperäisten Avengers-jäsenien paluusta?

Liikaa sisältöjä

Endgamen jälkeen Marvel on julkaissut yksitoista elokuvaa ja kymmenen tuotantokautta tv-sarjoja, kaikki osana samaa tarinajatkumoa.

Varietyn mukaan yhtenä syynä kovaan tahtiin on koronapandemia, joka moukaroi elokuvateattereista ja huvipuistoista tienanneen Disneyn tulovirtoja. Osakekurssin laskua yritettiin taittaa antamalla Marvelille tehtäväksi tuottaa sarjoja suoratoistopalvelu Disney+:aan loputtomalla syötöllä.

Marvel-universumin suosio on perustunut siihen, että elokuvat kertovat yhtä tarinaa. Kärryillä pysyäkseen fanien on täytynyt nähdä jokainen elokuva lopputeksteihin varattuja yllätyskohtauksia myöten.

Nyt nähtävää on niin paljon, että se käy työstä. Multiversumijuonet ovat myös entistä sekavampia. Ilmassa on Marvel-uupumusta.

Ja mitä enemmän Marvel tekee, sitä vaikeampaa sen on ylläpitää laatua.

Avaa kuvien katselu Avengers: Endgame (2019) on kaikkien aikojen toiseksi tuottoisin elokuva. Kuva: Marvel Studios

Keskeneräisiä tehosteita

Marvelin laatutakuu oli pitkään vahva. Sarjaa luotsannut Kevin Feige piti huolen, että elokuvia työstetään kalkkiviivoille asti.

Nyt tulessa on niin monta rautaa, ettei pohjaanpalamisilta ole vältytty. Sarjoista varsinkin She-Hulk: Attorney at Law (2022) ja Secret Invasion (2023) ovat saaneet kriitikoilta moitteita.

Arvioita kokoavassa Rotten Tomatoesissa tuoreet The Eternals (2021), Thor: Love and Thunder (2022), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) ja The Marvels (2023) ovat puolestaan neljä haukutuinta Marvel-universumin elokuvaa.

Käsikirjoituksia on moitittu keskeneräisiksi ja elokuvia suorastaan rumiksi.

”Marvelilla on tehosteongelma”, The Ringer kirjoitti vuonna 2022. Erikoistehosteiden määrä Marvel-tuotteissa kasvaa koko ajan. Samalla Marvel pitää ulkopuolisille tehostefirmoille antamansa budjetit ja aikataulut tiukkoina.

Tilanne on johtanut siihen, että Marvelin tehosteet ovat vuosia näyttäneet huonoilta.

Thor: Love and Thunderin kohdalla jopa ohjaaja Taika Waititi ja näyttelijä Tessa Thompson haukkuivat niitä. Ant-Man and the Wasp: Quantumaniaan jäi viimeistelemättömiä efektejä, ja sekä She-Hulkin että WandaVisionin tehosteita korjailtiin vielä julkaisun jälkeen.

Avaa kuvien katselu She-Hulk: Attorney at Law -sarjaa moitittiin keskeneräisistä erikoistehosteista. Kuva: STELLA Pictures/Avalon / AOP

Yhtiötä on moitittu huonosta johtamisesta. Suunnitelmat elävät ja ylityötunnit paukkuvat. Yksi Marvel-elokuvassa työskennellyt tehosteartisti kertoi Vulturen jutussa tehneensä puolen vuoden ajan ylitöitä:

– Työskentelin seitsemän päivää viikossa, hyvänä viikkona keskimäärin 64 tuntia viikossa. Marvel vaatii sinulta paljon. Olen istunut itkuun romahtavien kollegoiden vieressä. Kollegani ovat saaneet puhelimessa paniikkikohtauksia.

Surkeat työolosuhteet johtivat aiemmin syksyllä siihen, että Marvelille työskennelleet tehosteammattilaiset äänestivät liittoon liittymisen puolesta.

Päähenkilön väkivaltasyytteet

Thanos (Josh Brolin) oli Marvelin kolmen ensimmäisen vaiheen, eli ”ikuisuussaagan” (The Infinity Saga), suuri pahis. Ikuisuuskiviä metsästänyt sininen superroisto saavutti ikoniset mittasuhteet.

Hänen manttelinsa on perinyt Kang Valloittaja, jota näyttelee kovassa nosteessa ollut Jonathan Majors (Creed III).

Marvelin julkaisukalenterissa Kangilla on keskeinen rooli. Sarja etenee kohti vuosille 2026 ja 2027 kaavailtuja Avengers-elokuvia The Kang Dynasty ja Secret Wars.

Avaa kuvien katselu Puolisonsa pahoinpitelystä syytetty näyttelijä Jonathan Majors astui autoon Manhattanin oikeustalolla elokuussa. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press / AOP

Suunnitelma on nyt vaakalaudalla. Maaliskuussa Jonathan Majors pidätettiin epäiltynä ex-kumppaninsa pahoinpitelystä. Sittemmin häntä kohtaan on esitetty lukuisia syytöksiä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta. Majors menetti keväällä managerinsa ja sovittuja töitä.

Pahoinpitelyä käsitellään oikeudessa marraskuun lopussa. Marvelilla on varauduttu korvaamaan Kangin hahmo toisella superroistolla, kuten Tohtori Doomilla. Se sekoittaisi isoa kertomusta entisestään, sillä Kang esiintyi viimeksi tänä syksynä Lokin 2. kaudella.

– Marvel on kusessa Kang-kuvion kanssa, yksi nimetön henkilö summasi Varietylle.

Marvelin omistavalla Disneyllä on ollut muitakin epäonnistumisia. The Haunted Mansion ja Indiana Jones and the Dial of Destiny floppasivat molemmat kesällä. Yhtiön pomo Bob Iger on linjannut, että Disney keskittyy jatkossa määrän sijasta laatuun.

Siispä myös Marvelin tarinaa kirjoitetaan jälleen uusiksi.