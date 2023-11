Kärki vaihtui Ylen presidenttikyselyssä – Lämmittelykierrokset on nyt käyty läpi, sanoo politiikan tutkija

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb vei kärkisijan valitsijayhdistyksen Pekka Haavistolta Ylen tuoreimmassa kyselyssä. Majanderin mukaan Stubbilla on nyt hyvä momentum takanaan.

Jutta Urpilaisen ilmoitusta ehdokkuudesta on odotettu. Politiikan tutkijan Jenni Karimäen mukaan kello käy ja tarvetta ilmoitukselle olisi, jos kärkikamppailuun haluaa mukaan.

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb vei kärkisijan valitsijayhdistyksen Pekka Haavistolta Ylen tuoreimmassa kyselyssä.

Taloustutkimuksen loka-marraskuussa tekemässä kyselyssä Stubbia äänestäisi presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella 28 prosenttia vastaajista, Haavistoa 26 prosenttia. Edellisessä kyselyssä Stubbia olisi äänestänyt 22 prosenttia ja Haavistoa 29 prosenttia.

Ylen aamussa ja Ykkösaamussa vierailleiden politiikan tutkijoiden, Ajatuspaja Magman Mikko Majanderin ja Helsingin yliopiston Jenni Karimäen mukaan kärkikaksikon sijojen muutosta selittää muun muassa se, että Stubb tulee kisaan tuoreena kasvona.

– Pekka Haavisto on ollut pitkään kärjessä tämäntyyppisissä mittauksissa ja se vähän kuluttaa, tai siinä ei ole sellaista raikasta uutta tulemista, Majander analysoi.

– Alexander Stubbilla on nyt hyvä momentum takanaan, mutta presidentinvaaleihin on vielä kaksi kuukautta aikaa. Tämä ajoitus on aika tärkeä, että mihin se kuntohuippu osuu, Majander jatkoi.

Karimäki näki saman kehityssuunnan presidenttiehdokkaiden suosion muutosten taustalla.

– Kun Stubb ilmoitti että hän on käytettävissä niin siinä vaiheessa nähtiin jo näissä kyselyissä selvä tason nosto siinä kannatuksessa, Karimäki sanoi.

Karimäki kuitenkin muistutti, ettei Haaviston kokemuksen merkitystä sovi aliarvioida.

– Hän on näistä ehdokkaista se, jolla eniten sitä kokemusta näiden presidentinvaalikampanjoiden käymisestä on.

Majander linjasi, että Haavisto on kerännyt kannuksensa päivänpolitiikasta ulkoministerin roolissa. Kampanjaan Haavisto kaipaisi kuitenkin Majanderin mukaan lisää kipinää.

– Neljä vuotta ulkoministerinä on vahva työnäyte itse asiaosaamisesta, mutta jotain kipinää hänen täytyisi saada tähän kahden kuukauden loppusuoralle, Majander pohti.

Presidenttikisan kokonaiskuvassa Majander totesi että lämmittelykierrokset on nyt käyty läpi. Kärkikaksikon kamppailua merkittävämmäksi asiaksi Majander nostaa sen, että kuka tulee olemaan keskusta-oikeistolaisen ja kuka keskusta-vasemmistolaisen puolen kärkiehdokas.

Jutta Urpilaisen ehdokkuutta odotetaan

SDP ei ole vielä julkistanut omaa presidenttiehdokastaan, mutta puolueen tuki ja odotukset kohdistuvat EU-komissaari Jutta Urpilaiseen. Urpilaiselta odotetaan mahdollista ilmoitusta ehdokkuudestaan tulevana viikonloppuna SDP:n puoluevaltuuston syyskokouksessa.

Majander näkee tilanteen haastavana puolueelle.

– Demareilla on aika iso peikko selässä, koska kahdet edelliset vaalit ovat menneet heillä erittäin huonosti verrattuna puolueen kannatukseen, Majander sanoi.

Majanderin mukaan Urpilainen on hyvä ehdokas kaikilla mittareilla, mitä tulee kokemukseen poliittisista tehtävistä. Kannatusmittaukset eivät kuitenkaan vielä lupaa paljoa.

– Kannatusmittauksissa ei värähdä mikään. Itse asiakysymyksiin ehtii hyvin mukaan kahdessa kuukaudessa, mutta ilmiön synnyttämiseen vaadittaisiin jonkinlaista kipinää, että kuhisisi jossain pinnan alla ja siitäkään ei näy oikein mitään merkkejä, Majander arvioi.

Majander totesi, että presidenttiehdokkaiden joukosta puuttuu vahva naisehdokas ja se rooli olisi pedattu Urpilaiselle, mutta nouseminen kärkikaksikkoon olisi kova homma.

Karimäki näki myös, että Urpilaisen ehdolle asettumisella alkaa olemaan kiire.

– Kello käy ja tarvetta olisi, Karimäki totesi.

Karimäen mukaan Urpilaisen ehdokkuus voisi saada uudenlaista nostetta, mikäli turvallisuuspolitiikan sijaan keskustelua kampanjassa saataisiin käännettyä enemmän Urpilaisen komissaarin salkun sisältöön kuten kansainvälisiin kumppanuuksiin ja osallisuuden rakentamiseen.

Majander ei epäillyt Urpilaisen pärjäämistä ehdokkaana, mutta haasteeksi voi koitua itse puolue.

– Pitäisi saada sellainen tunne aikaan, että demarit itse ensin uskoisivat ehdokkaaseensa, jotta muutkin voisivat siihen uskoa.

Lue lisää aiheesta:

Presidenttikisan kärkisija vaihtui – johtokaksikko repi eroa muihin

Analyysi: SDP:n Jutta Urpilainen voi sotkea Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston pelin