Hotellirakentamisen tahti hengästyttää isoissa kaupungeissa, mutta Oulussa huoneita on aiempaa vähemmän tarjolla

Yksi Oulun isoista hotellihankkeista on torihotelli, jonka rakentaminen keskeytyi yrittäjä Jyrki Hallikaisen ja hänen yhtiöidensä vaikeuksien takia. Torin toisella laidalla sijaitsee Radisson Blu -hotelli.

Moni iso hotellihanke on viivästynyt tai kariutunut Oulussa viime vuosina. Näkyvin esimerkki on pian kaksi vuotta jäissä ollut torihotelli. Ongelmia on ollut myös muissa kohteissa.

Oulun kaupunkikuvaan ei ole noussut uutta hotellirakennusta yli 15 vuoteen. Tai no – teknologiayhtiö Uroksen kohuissa ryvettyneen Jyrki Hallikaisen aloittama torihotelli on pitkälti valmis ulkoa, mutta jatkuuko rakentaminen koskaan, sitä ei tiedetä.

Uusia hotelleja on Ouluun tullut, mutta niille on rakennettu ja remontoitu tilat jo olemassa oleviin rakennuksiin. Yksi toteutunut hotellihanke on ydinkeskustassa sijaitseva Greenstar-hotelli. Entisen Omena- ja Forenom-majoitusliikkeiden tiloihin saneerattiin vuosi sitten 120 huonetta.

Takana on vilkas vuosi, kertoo toimitusjohtaja Kristian Ikonen.

– Varauskyselyjen määrä on ylittänyt odotuksemme, ja loppuvuosikin näyttää ennoitua paremmalta eli hyvin menee Oulussa.

Muualla rakennetaan Oulua rohkeammin

Tilastokeskuksen mukaan huonekapasiteetti on Oulussa vähentynyt yli 150:llä huoneella vuoden 2018 tasosta. Muissa suurissa kaupungeissa huoneita on selvästi aiempaa enemmän tarjolla.

Turussa huoneita on yli 500 enemmän kuin viisi vuotta sitten, ja Tampereella majoituskapasiteettia on tällä hetkellä 700 huonetta enemmän kuin vuonna 2018. Helsingissä vastaava luku on lähes 3 000 huonetta.

Hotellien käyttöaste on palautunut Oulussa koronaa edeltävälle tasolle, noin 67 prosenttiin. Luku on selvästi korkein Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista. Tilastokeskuksen mukaan yli 60 prosenttiin ylletään myös Turussa ja Tampereella.

Majoitusliikkeissä on riittänyt kiireitä Oulussa.

– Tästä vuodesta on tulossa Hotelli Arinan 20-vuotisen historian paras vuosi, kertoo Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Kiinnostusta Ouluun olisi

Kysyntää siis olisi hotellimajoitukselle, mutta rakennushankkeiden toteuttaminen on ollut Oulussa vaikeaa viime vuosina.

Syitä on monia, lähtien koronasta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja päättyen hankekohtaisiin vaikeuksiin.

Myös paikallisilla ratkaisuilla voi olla iso merkitys hotellihankkeille, kertoo Business Oulun matkailutoimialan asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen. Esimerkiksi Tampereella yleinen kaupunkikehitys on tukenut myös hotellihankkeita.

– Kiinnostusta Ouluun on, ja esimerkiksi Nallikarin kehitys ja Asemakeskus tulevat näkymään myös majoitusrakentamisessa, Kemppainen arvioi.

Avaa kuvien katselu Tampereelle suuntautuneet investoinnit ja muu kaupunkikehitys ovat tukeneet myös hotellihankkeita. Kuva: Tampereen kaupunki

Suunnitteilla on 800 hotellihuonetta

Oulun kauppatorilla kyhjöttävä keskeneräinen torihotelli on surullinen esimerkiksi Oulun hotellihankkeista.

Hankkeen kaksi taustayhtiötä on mennyt konkurssiin, mutta kohteeseen etsitään edelleen uutta omistajaa ja rakentajaa, kertoo konkurssipesän hoitaja Tommi Kemppi.

Jyrki Kemppainen luottaa, että vaikeuksista huolimatta torihotelli valmistuu alkuperäiseen tarkoitukseensa.

– Keskustelut, joissa olemme olleet mukana ovat osoittaneet, että kohteeseen on kiinnostusta ja osapuolet käyvät neuvotteluja parhaillaankin.

Vuosia vireillä olleita hankeita Oulussa ovat myös keskustan tornihotelli, uusi lentokenttähotelli ja Nallikarin Edenin remontti.

Kaikkiaan edellä mainituissa neljässä kohteessa olisi noin 700 huonetta. Lisäksi ison huonelisäyksen markkinoille on tuomassa Lapland Hotels -ketju, joka aikoo saneerata Oulun hotellinsa yhteyteen lähes sadan huoneen laajennuksen.

Avaa kuvien katselu Havainnekuvan tornihotelliin tulisi yli 200 huonetta ja 18 kerrosta. Hanketta valmistelevat Terwa-kiinteistökehitysyhtiö ja Osuuskauppa Arina. Kuva: JK-Arkkitehdit

Uusia hotelleja käyttöön kulttuurivuodeksi 2026

Oulu ilmoitti vuonna 2018 tavoittelevansa noin 700 hotellihuoneen lisäystä vuoteen 2026 mennessä.

Nyt tuo tavoite näyttää kaukaiselta, vaikka edessä on vuoden 2025 Asuntomessut ja seuraavan vuoden kulttuuripääkaupunkitapahtumat. Business Oulun Jyrki Kemppainen uskoo, että uusia hotelleja on käytössä vuonna 2026.

– Ouluun tarvitaan lisää majoituskapasiteettia, ja tavoitteena on, että jo olemassa olevat kohteet torihotelli ja Eden saataisiin auki vuoteen 2026 mennessä.

Tornihotellissa mukana olevan Arinan Ulla Peltoniemi kertoo, että rakennustyöt pyritään aloittamaan ensi vuonna ja valmista voisi olla vuoden 2026 loppupuolella.

Myös lentokenttähotellin suunnitelmat ovat edelleen olemassa, kerrotaan hanketta valmistelevasta Primehotels-yhtiöstä.