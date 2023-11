Aortan laajentumasta puhutaan lääketieteessä aneurysmana. Laajentumassa on kyse kohdasta, jonka poikkimitta on suurentunut puolitoista kertaiseksi muuhun aorttaan verrattuna. Aneurysmasta on kyse, kun aortan poikkimitta on yli 5 senttiä.