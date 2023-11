Itärajan kautta tulleet turvapaikanhakijat kiilaavat jonon kärkeen – turhat hakemukset halutaan seuloa äkkiä pois

Turvapaikanhakijoita tulee enimmäkseen Nuijamaan kautta. He tulevat Suomeen pääosin ilta-, yö- ja varhaisen aamun aikaan.

Hakemukset on laitettu etusijalle, koska tulijoiden perusteet turvapaikan hakemiseen halutaan selville pian.

Maahanmuuttovirasto nopeuttaa itärajan kautta tulleiden turvapaikkahakemusten käsittelyä.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön aluevastaavan Juha Similän mukaan hakemusten käsittely on priorisoitu, koska tulijoiden perusteet kansainväliselle suojelulle ja turvapaikan hakemiselle halutaan selvittää mahdollisimman pian.

– Priorisoinnilla näemme mahdollisimman nopeasti, millaisia perusteita siellä on ja onko joukossa paljon sellaisia hakijoita, joilla ei ole kansainväliseen suojeluun liittyviä perusteita. Ne halutaan tietenkin ensimmäisenä ratkoa jonosta pois.

Similän mukaan itärajan yli viime päivinä tulleet ovat yksi etusijalle laitetuista hakijajoukoista. Jo aikaisemmin haavoittuvassa asemassa olleiden, kuten raskaana olevien naisten ja yksin tulleiden alaikäisten hakemusten käsittely on laitettu etusijalle.

– Tärkein asia seulontaa tehtäessä on, että rajavartiolaitoksen virkamies tai poliisi kirjaa rekisteröintivaiheessa, mikä hakijan peruste turvapaikkahakemukselle on. Siitä saadaan tietoa, ollaanko niin sanotusti kansainvälisen suojelun ydinalueella.

Esimerkiksi toive paremmasta elintasosta tai työpaikasta tai sairauden hoito Suomessa ei Similän mukaan täytä kansainvälisen suojelun perusteita.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön aluevastaava Juha Similä kertoo, miten hakemukset saadaan käsiteltyä.

Hakijoiden määrä kasvussa

Suomeen on tullut muutaman päivän aikana toistasataa turvapaikanhakijaa itärajan kautta. Määrä kasvaa koko ajan. Tänään keskiviikkona heitä on iltakuuteen mennessä saapunut Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoille 74.

Turvapaikanhakijoita on tullut poikkeuksellisen paljon, mutta määrät ovat edelleen suhteellisen pieniä.

Apulaiskomentaja Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta arvioi, että saapumisvauhti kiihtyy edelleen.

– Tähän on varauduttu. Rajavartiosto on olemassa, jotta me hallitsemme rajaturvallisuuden häiriötilanteita. Sellainen näyttäisi nyt olevan edessä, apulaiskomentaja Jukka Lukkari toteaa.

Perusteet vaihtelevat

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön aluevastaava Juha Similä sanoo, että tähän mennessä itärajan kautta tulleiden turvapaikanhakijoiden perusteet turvapaikkahakemukselle vaihtelevat paljon esimerkiksi lähtömaasta riippuen. Tulijoita on ollut syksyn aikana noin 20 eri maasta, esimerkiksi Irakista, Syyriasta, Jemenistä ja Somaliasta.

– Esimerkiksi Irakista tulleiden hakijoiden perusteet voivat liittyä heimoriitoihin, poliittisiin asioihin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sitten voi olla kevyempiä perusteita, jotka liittyvät vaikka taloudelliseen tilanteeseen tai työpaikkoihin.

Similän mukaan jokaisen hakijan hakemus käsitellään yksilöllisesti. Hänen mukaansa etukäteen ei pysty sanomaan, millaisia päätöksiä nyt vireillä oleviin hakemuksiin tehdään.

– Jokainen hakija esittää yksilöllisen, oman perusteen. Se tutkitaan perusteellisesti ja huomioidaan kyseisen lähtömaan tilanne ja miten se vaikuttaa hakemuksen käsittelyyn.

Hakija palautetaan lähtömaahansa

Similä kertoo, että tammikuusta lokakuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla on tehty esimerkiksi irakilaisten osalta hieman alle 600 päätöstä. Niistä reilussa kolmasosassa on tehty hakijan kannalta myönteinen ratkaisu.

Similän mukaan irakilaisten hakemukset ovat tyypillisesti uusintahakemuksia. Siksi tänä vuonna 40 prosenttia päätöksistä on ollut tutkimattajättämispäätöksiä ja viidennes kielteisiä.

Lisäksi esimerkiksi somalialaisia koskevia päätöksiä on tehty tänä vuonna alle 300, joista kaksi kolmasosaa on ollut myönteisiä.

Turvapaikkahakemuksen käsittely vie lyhimmillään viikkoja. Jos hakijalle ei myönnetä turvapaikkaa, hänet käännytetään alkuperäiseen lähtömaahansa, ei Venäjälle.