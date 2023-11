Osa Lapin yleisurheilupiireistä haaveilee Kalevan kisoista, mutta esteeksi voi nousta riittämättömät kenttäolosuhteet

Kalevan kisat on järjestetty vuodesta 1907 lähtien. Kertaakaan kisoja ei ole järjestetty Lapissa kisojen 116 vuotisen historian aikana. Oulussa yleisurheilun Suomen mestaruuskisat on pidetty kuusi kertaa.

Rovaniemen Kalevan kisa -hankkeessa ovat mukana Lapin Lukon puheenjohtajan Harri Haaviston mukaan ainakin osa Rovaniemen seuroista sekä Lapin yleisurheilupiirin lisäksi Suomen Urheiluliitto lajiliittona.

– Kalevan kisathan on pienintä mitä kannattaa hakea näin hienoon urheilukaupunkiin missä yli puolet rovaniemeläisistä kuuluu urheiluseuroihin, perustelee Harri Haavisto.

Haavisto toimii myös Suomen urheiluliiton Lapin piirin puheenjohtajana.

– Näinkin suuret kisat kuin Kalevan kisat, kun se järjestetään niin se tehdään piirien välisellä yhteistyöllä, että meillä kyllä siihen tekijöitä silloin löytyy, tarkentaa Harri Haavisto.

Sen sijaan Rovaniemen toisen merkittävän yleisurheiluseuran Pohjan Koiton puheenjohtaja Kimmo Niukkanen ei pidä hyvänä ideana hakea Kalevan kisoja nyt Rovaniemelle.

– Tässä tilanteessa emme aseta seuraa taloudelliseen vastuuseen kisoja hakemalla. Se sitoo seuran väkeä joten keskitymme nyt mieluummin nuorten urheilun tukemiseen.

Rovaniemen puolueiden valtuustoryhmiltä saatujen vastausten perusteella ryhmissä ollaan yksimielisesti sitä mieltä, että yleisurheilun olosuhteita Rovaniemellä on syytä kartoittaa ja kehittää.

Sen sijaan mielipiteet eroavat Kalevan kisojen hakemisesta sekä siitä minkä tasoisena ja mihin mahdollisesti vaatimukset täyttävä urheilukenttä voitaisiin rakentaa tai remontoida.

Avaa kuvien katselu Saarenkylän urheilukenttä odottaa peruskorjausta, mutta kuinka kattava remontti on, on vielä arvoitus. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kenttäolosuhteet nousevat vuorta suuremmaksi esteeksi

Kalevan kisojen hakemiselle suurin este on SM-kisatapahtumaan kelvollisen yleisurheilukentän löytyminen tai rakentaminen. Rovaniemellä ei sellaista kenttää ei ole.

Yleisesti urheilukaupunkina tunnetun Rovaniemen yleisurheilun olosuhteet ovat jopa heikommat kuin monessa muussa Lapin kunnassa tai kaupungissa.

Kemin ja Tornion urheilukentillä on sentään kahdeksan juoksurataa, mutta nekään eivät ole Kalevan kisojen olosuhdevaatimusten mukaisia.

KALEVAN KISOJEN OLOSUHDEVAATIMUKSET (SUL) – Suorituspaikkojen on täytettävä yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset. – Kansainvälinen yleisurheiluliiton hyväksymä pinnoite. Juoksu-, ponnistus- ja heittopaikoilla oltava vähintään 12 mm paksu. – 400 m:n ratoja on oltava vähintään 8 kpl. – Seiväshyppypaikkoja 2 kpl rinnakkain, kuoppalaatikoita vähintään 3 kpl. – Verryttelyalue – Katsomoiden kapasiteetti vähintään 7 000 kpl. Istumapaikkoja 5 000 kpl. Katetussa osassa n. 2 000 istumapaikkaa. Väliaikaiset rakenteet mahdollisia. – Riittävät ja asianmukaiset sosiaaliset tilat urheilijoille ja toimitsijoille. – Katsomoiden yhteydessä kioski-, yleisö-, WC- ja muut yleisöpalvelutilat. – Katetut lehdistötilat. – TV-tuotantoon riittävät alueet. – Vaadittava valaistus. Avaa

Rovaniemen Saarenkylän urheilukenttä on rakennettu vuonna 1988. Peruskorjauksia on tehty vuosina 2002 ja 2015.

Esimerkiksi heittolajien suorituspaikkoja ei voida sijoittaa urheilukentän keskialueelle, koska kentällä on tekonurmi, joka ei ole heittolajeille sopiva eikä sääntöjen mukainen.

– Kyllä meillä tiedossa on, että tuo kenttä ei täytä olosuhdevaatimuksia. Käytännössä jos sinne kisoja haettaisiin, niin kenttä pitäisi rakentaa uusiksi, näin lyhyesti sanottuna, vahvistaa Rovaniemen kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen.

Muutamien viime vuosien esimerkkien perusteella Kalevan kisoihin kelvollisen kentän perusremontti voi maksaa jopa 4–6 miljoonaa euroa, ehkä jopa enemmän nykytilanteessa.

Kalevan kisat on jaettu vuoteen 2026 saakka ja tiedossa on, että Oulu on hakemassa kisoja tuleville vuosille. Se tarkoittaa sitä, että Lapin vuoro voisi tulla ehkä aikaisintaan 2030 luvun alkupuolella sikäli kun olosuhteet saadaan kuntoon.

Avaa kuvien katselu Rovaniemen kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen odottaa keskustelua siitä, millaisia tarpeita asetetaan urheilukentän remontille. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Perusteita kentän remontille haetaan vaikuttavuudesta

Yleisurheilun tila Rovaniemellä ei ole huippujen osalta kovin laaja. Kaupungin liikuntajohtajan Pekka Hämäläisen mukaan nykytilanteessa olosuhteet ovat urheilijamääriin suhteutettuna riittävät, mutta tulevaisuudesta on käytävä keskustelua.

– Jos nähdään, että suurempia kisoja kannattaa hakea esimerkiksi alueen talousvaikutusten kannalta, niin sitten tietysti siihe pitää satsata, mutta kyllä se vaatii sen poliittisen keskustelun, arvelee liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen.

Lapin Lukon puheenjohtaja Harri Haavisto korostaa, että urheilijoille pitää saada sellaiset olosuhteet joissa voidaan kilpailla ja harjoitella kansallisella sekä kansainvälisellä huipulla. Olosuhdeparannusten takeeksi on haettava leveämpiä hartioita urheilun ulkopuolelta.

– Tehdään rauhassa ja yhteistyössä tarveselvitys kaikkien sellaisten toimijoiden kanssa, jotka tämmöisestä kenttään tulevasta investoinnista voivat hyötyä. Sen jälkeen voidaan lähteä miettimään sitä, että millä tavalla se rahoitetaan.

Avaa kuvien katselu Harri Haavisto uskoo vahvasti siihen, että myös Lappiin saadaan tulevaisuudessa järjestettäväksi Kalevan kisat. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Haavisto nostaa esille kentän mahdollisia käyttäjinä muun muassa konsertit sekä muut isoja alueita tarvitsevat tapahtumat sekä liikuntamatkailun.

– Tänne Rovaniemelle tulee liikuntamatkailutuloa noin 12 miljoonaa euroa vuodessa. Ilman muuta me halutaan kasvattaa sitä suuremmaksi. Siten alueelle saadaan lisää elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa.

Haaviston mukaan Kalevan kisojen hakeminen on kokonaisuutena hanke, johon kuuluu yleisurheilun ja tapahtumien järjestämiseen soveltuvien olosuhteiden parantaminen.

– Päätöksiähän voi tehdä vaikka heittämällä kolikkoa, tai sitten voi haistella tuulia ja tehdä päätös tunteella, mutta ne oikeat ja hyvät päätökset tehdään tiedolla, siksi on syytä kartoittaa tämä asia perusteellisesti, muistuttaa Harri Haavisto.