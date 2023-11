Poliisi sai vihjeryntäyksen kadonneen Minna Suomisen tapauksessa – mahdollisia rikospaikkoja on useita Varsinais-Suomessa

Turkulainen Minna Suominen katosi jo vuonna 2012. Poliisi on aktivoitunut henkirikostutkinnassa tänä vuonna.

Poliisi on saanut kymmeniä vihjeitä yli kymmenen vuotta sitten kadonneen turkulaisnaisen tapauksessa.

Poliisi pyysi eilen yleisöltä apua mahdollisen rikospaikan tunnistamiseen, jonne mahdollisesti hävitettiin ruumis vuonna 2012.

Poliisi epäilee, että vuonna 2012 Turussa kadonnut Minna Suomisen ruumis hävitettiin vesistöön noin 40 kilometrin säteellä Turun Pansiosta paikkaan, jossa on kapea silta ja lähellä kävelysilta, jossa mahdollisesti metallinen pinta.

Poliisi ei ole toistaiseksi pystynyt varmuudella tunnistamaan paikkaa. Poliisi julkaisi paikasta myös hahmotelman omilla sivuillaan. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Kuure myöntää, että poliisin pyyntö on poikkeuksellinen.

– Yritämme saada aikalaisilta havaintoja jos paikka tunnistettaisiin. Haluamme myös saada selvyyden henkirikokseen ja käytämme siihen kaikki keinot. Useamman ihmisen mahdollisuus tunnistaa paikka kasvattaa onnistumisprosenttia, kertoo Kuure.

Mahdollisia paikkoja useita Varsinais-Suomessa

Mahdollisen ruumiin hävityspaikan kuvaus on saatu selville henkilöltä, joka on ollut paikalla ruumiin hävittämisen aikaan, kertoo Kuure.

– Hahmotelma perustuu paikka olleen henkilön kuvaukseen, kun ruumista on hävitetty. Kyseessä on muistikuvista annettu kuvaus paikasta ja se sisältää epävarmuuksia. Hän ei itse pysty sijoittamaan paikkaa kartalle, Kuure sanoo.

Poliisi on saanut useista kuvaukseen sopivista paikoista nyt vihjeitä.

– Tulleiden vihjeiden perusteella, joita on kymmeniä, niin mahdollisia paikkoja on useita Varsinais-Suomessa.

Poliisi analysoi seuraavaksi vihjeet ja tekee päätökset jatkotoimenpiteistä myöhemmin.

Poliisi ei halua toistaiseksi kertoa, mikä on kuvauksen antaneen osuus esitutkinnassa. Vuosien saatossa poliisi on kertonut muille medioille, että sillä on ollut epäiltyjä henkirikoksessa. Minna Suomisen henkirikosta tutkitaan nimikkeellä tappo.