Bandidokseen liitetty mies syytettynä avunannosta Ruotsin ”Kuolemanpartion” huumejutussa – tämä syytetyistä tiedetään

Suurin osa syytetyistä on syntynyt 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella.

Helsingin käräjäoikeus alkaa tänään torstaina käsitellä Ruotsin pahamaineiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon liitettyä huumausainerikosjuttua. Yle seuraa kello 9 turvasalissa alkavaa oikeudenkäyntiä tässä päivittyvässä jutussa.

Poliisi kertoi aiemmin, että Suomeen epäillään tuodun yli 350 kiloa huumeita ja yli miljoona lääkeainetablettia. Poliisin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ruotsalainen katujengi on yrittänyt ottaa huumemarkkinoita haltuun Suomessa.

Syytettyinä on kaikkiaan 27 miestä. Heistä 24:ää syytetään törkeästä huumausainerikoksesta. Yli puolet epäillyistä on vangittuna.

Poliisin mukaan Kuolemanpartioon liittyvät miehet olivat yhteydessä suomalaisiin katujengiläisiin. Tapaus alkoi selvitä, kun katujengeihin liittyviltä henkilöiltä takavarikoitiin huumausaineita, käteistä rahaa sekä useita ampuma-aseita.

Neljällä yhteys Kuolemanpartioon

Syytetyistä yhdeksän on Suomen kansalaisia. Suurin osa heistä asuu Helsingissä. Kolme asuu Vantaalla, kaksi Turussa ja yksi Vaasassa.

Seitsemän syytetyistä on Ruotsin kansalaisia. Lisäksi syytettyjen joukossa on kaksi turkkilaista, kaksi serbialaista, kaksi somalialaista sekä norjalainen, ukrainalainen, kosovolainen, irakilainen ja brittiläinen mies.

Viisi syytetyistä on luovutettu Ruotsista Suomeen ja vangittuna. Yhden luovutus on edelleen kesken.

Yle kertoi aiemmin, että ruotsalaisista syytetyistä neljä on Dödspatrullen-jengin eli suomeksi Kuolemanpartion ydintä. Rikollisverkosto on Ruotsissa yhdistetty useisiin murhiin.

Ylen selvityksen mukaan ketään syytetyistä ei kuitenkaan ole aiemmin tuomittu henkirikoksesta. Yle pyysi käräjäoikeuksista tiedot syytettyjen aiemmista rikostuomioista.

Kuolemanpartioon liitetyt parikymppiset miehet eivät ole vyyhdin paatuneimpia rikollisia tuomioiden perusteella. Heistä yhdellä on Ruotsissa annettu tuomio huumausainerikoksesta ja poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta.

Mukana Bandidokseen yhdistetty mies

Kolmella syytetyistä on yli kymmenen aiempaa rikostuomiota Suomessa. Heistä vankila on tullut tutuimmaksi 60-luvulla syntyneelle miehelle.

Mies on Ruotsin kansalainen, mutta hän on ilmoittanut kotipaikakseen Helsingin. Hän on aiemmin saanut vankeustuomion Bandidokseen liitetyssä rakennusalan veropetosvyyhdissä.

Miehet syyllistyivät puolentoista miljoonan veropetokseen ja saivat lisäksi noin 800 000 euron rikoshyödyn maksamatta jääneistä Tyel-maksuista. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Hänet on tuomittu myös useista pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Nyt miestä syytetään avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Syytettyjen joukossa on ainakin kaksi henkilöä, joiden tuomioita oikeus on koventanut toistuvan rikollisuuden vuoksi. Toista heistä syytetään nyt törkeästä huumausainerikoksesta ja toista huumausainerikoksesta.

Miesten rikostausta muistuttaa toisiaan. Vuonna 1994 syntynyt turkulainen mies ja vuonna 1997 syntynyt vantaalainen mies on kumpikin tuomittu useista huumausaine- ja liikennerikoksista.

He ovat pitäneet hallussaan useita kertoja huumausaineita ja ajelleet päihtyneenä aiheuttaen vaaraa muille ihmisille. Oikeus on kuvaillut heitä piittaamattomiksi lain kielloista ja käskyistä.

Nuorin syytetty 18-vuotias, vanhin 63-vuotias

Lähes kaikilla syytetyistä on jonkinlaista rikostaustaa. Yleisimmät rikosnimikkeet ovat huumausainerikoksia tai liikennerikoksia, jotka liittyvät päihtyneenä ajamiseen.

Suurin osa syytetyistä on selvinnyt aiemmin sakoilla tai ehdollisella vankeudella.

Syytetyt ovat moninainen joukko niin kansalaisuuksien kuin ikänsä puolesta. Suurin osa syytetyistä on alle 30-vuotiaita.

Nuorin syytetyistä on vuonna 2004 syntynyt, eli 18-vuotias ruotsalainen. Vanhin syytetty on 63-vuotias helsinkiläinen. Molempia syytetään törkeästä huumausainerikoksesta.

Tapauksen käsittelyyn oikeudessa on varattuna 30 päivää.