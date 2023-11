Niinistö tapaa Saksan presidentin – miten he kommentoivat siirtolaistilannetta rajoilla?

Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio ovat kaksipäiväisellä vierailulla Saksassa. Heitä isännöi ja emännöi Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier yhdessä puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa.

Presidentit keskustelevat parhaillaan Steinmeierin virka-asunnolla Villa Hammerschmidtissa Bonnissa. He pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden kello 16:15. Seuraamme tilaisuutta tässä jutussa.

Turvallisuus- ja puolustuskysymykset ovat esillä myös myöhemmin tänään ja huomenna, jolloin presidentit keskustelevat ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden kanssa sekä vierailevat Saksan puolustusministeriössä. Siellä he tutustuvat drooneihin ja muihin moderneihin puolustusteknologioihin.

Frank-Walter Steinmeier on ollut Saksan liittovaltion presidentti vuodesta 2017. Liittokokous valitsi hänet toiselle viisivuotiskaudelle viime vuoden helmikuussa. Hän oli ulkoministeri liittokansleri Angela Merkelin ensimmäisessä hallituksessa vuosina 2005–2009. Steinmeier vieraili Suomessa viimeksi huhtikuussa 2022.

Saksa on tukenut vahvasti Israelia Gazan sodassa. Steinmeier on vedonnut palestiinalais- ja arabitaustaisiin ihmisiin Saksassa, että he ottaisivat etäisyyttä terroristijärjestö Hamasiin.

Sekä Suomi että Saksa ovat myös tehneet isoja asekauppoja Israelin kanssa viime aikoina.