Haluatko ymmärtää Gazan sotaa paremmin? Siihen voi auttaa Netflix-sarja tai suomalaisromaani

Heprean- ja arabiankielinen Fauda on maailmanlaajuinen hitti. Israelin eliittisotilaista kertovaa Netflix-sarjaa katsotaan poikkeuksellisen paljon myös arabimaailmassa.

Tässä jutussa vinkataan kulttuurisisältöjä, jotka avaavat, mistä Israelin ja palestiinalaisten kriisistä on kyse.

Listasimme kuusi teosta, jotka auttavat ymmärtämään Gazan sotaa.

1. Dokumentti: Taistelu Israelista

Ylen Ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen on raportoinut Israelista yli 30 vuoden ajan. Hän on todistanut, kuinka optimismi palestiinalaisten ja israelilaisten mahdollisesta yhteiselosta on hiljalleen karissut olemattomiiin.

Pesosen ohjaama dokumentti Taistelu Israelista on kuvaus juutalaisvaltiosta, jossa rasistinen väkivalta lisääntyy ja jossa äärioikeistolainen hallitus alistaa oikeuslaitosta valvontaansa.

Yle Areenasta löytyvä dokumentti on kuvattu ennen Hamasin terrori-iskua ja Gazan sotaa. Lokakuussa alkanut tapahtumasarja alleviivaa tilanteen räjähdysherkkyyttä.

– Israelin sisäpolitiikan kärjistyminen enteili väkivaltaa jo kesällä. Harva osasi kuitenkaan odottaa mitään näin pahaa, Pesonen kirjoitti tuoreeltaan Hamasin hyökkäyksen jälkeen.

2. Musiikki: Juutalais- ja arabinuorten West-Eastern Divan Orchestra

Huippukapellimestari Daniel Barenboim on pyrkinyt luomaan suhteita israelilaisten ja palestiinalaisten välille jo vuosikymmenten ajan. Barenboim on Israelin, Palestiinan, Argentiinan ja Espanjan kansalainen.

Barenboim kirjoitti tänä syksynä useissa sanomalehdissä julkaistun laajan kannanoton, jossa hän tuomitsi Hamasin terrori-iskun ja muistutti Israelin tekemistä ihmisoikeusloukkauksista.

Avaa kuvien katselu Daniel Barenboim on ensimmäinen ihminen, jolla on sekä Israelin että Palestiinan kansalaisuudet. Kuva: AOP

Vuonna 1999 Barenboim ja hänen edesmennyt ystävänsä, palestiinalais-amerikkalainen kirjailija Edward Saïd perustivat sinfoniaorkesterin rauhan puolesta.

– Musiikki on yksi tapa tuoda ihmiset yhteen – olemme kaikki tasa-arvoisia ihmisiä, jotka ansaitsevat rauhan, vapauden ja onnellisuuden, Barenboim kirjoitti kannanotossaan.

Juutalais- ja arabinuorista koostuva West-Eastern Divan Orchestra konsertoi Barenboimin johdolla Suomessa vuonna 2017.

Tämän syksyn tapahtumien valossa riipaisevasti soi etenkin ylimääräisenä esitetty Valse Triste, surullinen valssi, jonka Jean Sibelius sävelsi osaksi Arvid Järnefeltin Kuolema-näytelmää.

Voit kuunnella konsertin alta.

3. Netflix-sarja: Fauda

Israelin eliittisotilaista kertova Fauda-sarja on kasvattanut suosiotaan tuotantokausi kerrallaan. Neljäs kausi julkaistiin Netflixissä tämän vuoden alussa.

Monet sarjan kohtauksista, käänteistä ja hahmoista perustuvat tositapahtumiin, sarjan luoja Avi Issacharoff kertoi Ylelle viime keväänä. Issacharoff palveli aikoinaan Israelin turvallisuuspalvelun eliittijoukoissa.

Faudaa on luonnehdittu käänteentekeväksi sarjaksi, joka ei kaunistele väkivaltaa. Syksyn tapahtumien valossa se on yhä ajankohtaisempi.

Se on ollut poikkeuksellisen katsottu arabimaailmassa, muun muassa Libanonissa, mikä yllätti tekijät.

– Syynä voi olla se, että sarjassa esiintyvät palestiinalaiset ovat kiinnostavia henkilöhahmoja eivätkä yksiselitteisiä pahiksia. Lisäksi puolet sarjasta puhutaan arabiaksi. Mutta on se myös niin, että hyvä tarina myy, Issacharoff totesi Ylen haastattelussa.

4. Romaani: Mutta pimeys näkee sydämen

Kaunokirjallista näkökulmaa Israelin ja Palestiinan välisiin jännitteisiin tarjoaa kirjailija Tuomas Mustikaisen romaani Mutta pimeys näkee sydämen (Like, 2022). Romaanissa nuori toimittaja lähtee Gazaan tekemään juttusarjaa Israelin ja Palestiinan kriisistä. Päähenkilö palaa Suomeen, mutta Gazassa todistettu tuska ei jätä häntä rauhaan.

Teos on kuvaus elämän hauraudesta. Se on tarina, jonka käänteitä on päähenkilön yhtäkkisesti hämärtyvä näkö, ja jossa rakkaus heijastaa valoa.

Mutta pimeys näkee sydämen on poikkeuksellisen henkilökohtainen esikoisromaani. Mustikainen on työskennellyt sotareportterina Gazassa. Hänen näkönsä alkoi hämärtyä kesken romaanin kirjoittamisprosessin.

Avaa kuvien katselu Esikoisromaaninsa lisäksi Tuomas Mustikainen käsittelee Israelin ja palestiinalaisten kriisiä tietokirjassaan Kielletty kansa (Atena, 2014). Kuva: Lennart Holmberg

5. Tietokirja: Luvatun maan lumo

Mitä on kristillinen sionismi, ja miksi Israelilla on paljon kristittyjä ystäviä juuri Suomessa? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Timo R. Stewart kirjassaan Luvatun maan lumo (Gaudeamus, 2022), joka oli tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas vuonna 2022.

Stewart on perehtynyt israelilaisten ja palestiinalaisten konfliktiin sekä eurooppalaiseen ja yhdysvaltalaiseen Lähi-idän politiikkaan. Hän on valtiotieteiden tohtori, joka työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa.

Stewartia kuullaan myös Mikko Kurenlahden ja Hilkka Nevalan toimittamassa Horisontti-radio-ohjelmassa, joka löytyy Areenasta.

6. Podcast-jakso: Tällainen on Hamas

Hamasin verinen hyökkäys Israeliin lokakuun alussa sysäsi liikkeelle nyt käsillä olevan konfliktin, vaikka sen juurisyyt ovatkin kaukana historiassa.

Hamasia on kuvailtu terroristijärjestöksi, mutta toisaalta se on myös voittanut vaalit Gazassa ja järjestänyt alueen palveluita. Mikä Hamas loppujen lopuksi on, ja mitä se tavoittelee?

Näihin kysymyksiin syvennytään Ylen Uutispodcastin jaksossa. Toimittaja Reetta Röngän haastattelussa on Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.