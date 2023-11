Käytetyt merikontit ja sähköautojen akut kierrätetään, kun pohjalaisyritys kehittää siirreltäviä energiavarastoja

Ähtäväläisyrityksen kehitystyön lähtökohta on sähköautojen kestävien varaosien uudelleenkäyttö. Se on Energiateollisuuden mielestä hyvä välivaihe ennen lopullista kierrätystä.

Sähkön varastointiin tarkoitetut teknologiat kehittyvät huimaa vauhtia.

Tähän asti lähes ainoa vaihtoehto sähkön ylijäämätuotannolle on ollut myydä se sähköyhtiölle takaisin.

Nyt Pohjanmaalla, Pedersören kunnassa Ähtävällä kehitetään merikonttiin mahtuvaa vuokrattavaa energiavarastoa, jonka avulla sähkönkulutuksen piikkejä esimerkiksi teollisuudessa voitaisiin tasata.

Ähtäväläisellä Autocirc oy:n tehtaalla asennetaan käytettyihin merikontteihin käytettyjä sähköauton akkuja.

Akut ovat käytöstä poistetuista tai kolaroiduista autoista irrotettuja, mutta toimintakuntoisia. Niistä jokainen tarkastetaan ja huolletaan ennen asennusta.

– Käytetyissä akuissa on yhä 80 prosentin varausteho, joka riittää tällaiseen toimintaan, kertoo projektipäällikkö Joacim Eriksson Autocirc Oy:stä.

Avaa kuvien katselu Sähköautojen akut ovat joko käytöstä poistettuja tai kolariautoista otettuja. Ne huolletaan ennen käyttöä energiavarastoissa. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Myös merikontit ovat käytettyjä, mutta hyväkuntoisia.

Merikonttiin pakattuja energiavarastoja ei myydä, vaan niitä vuokrataan vihreänä vaihtoehtona energian varastointiin.

Yhden kontin sisään pakataan vain samanlaisten autojen akkuja. Esimerkiksi tällä hetkellä hallissa rakenteilla olevan kontin sisällä on neljä akkua Teslasta.

Akut on pakattu metallitelineisiin, joissa ne voidaan tarvittaessa helposti vaihtaa.

– Silloin paikalle viedään vaihtokontti ja vioittunut kontti tuodaan tehtaalle korjattavaksi, Eriksson sanoo.

Energiateollisuus: Hyvä välivaihe ennen kierrätystä

Energiateollisuuden verkot ja palvelut -yksikön asiantuntija Tuukka Heikkilä pitää sähköautojen käytöstä poistettujen, mutta toimintakuntoisten akkujen käyttöä energiavarastona hyvänä välivaiheena ennen akkujen lopullista kierrätystä.

Jatkossa sähkön varastoinnille on entistä suurempi tarve, kun aurinko- ja tuulivoimaa rakennetaan lisää.

– Tuotanto on kasvanut nopeasti ja luonut tarpeen varastointiratkaisuille. Pitää kuitenkin erottaa nopea ja hidas säätö. Nämä akut vastaavat nopeaan säätötarpeeseen silloin, kun tarve on sekunneista tunteihin. Kun tarve on vuorokausien, viikkojen tai jopa kuukausien varastoinnille, tarvitaan muita ratkaisuja. Esimerkiksi pumppuvoimalaitokset, Heikkilä sanoo.

Sähkön varastointiratkaisut ovat prototyyppivaiheessa monissa yrityksissä.

– Paljon on vielä työtä edessä, sähköautoissakin on hyvin erilaisia akkutoteutuksia, mutta se on sitä insinöörityötä mitä parhaillaan tehdään, Heikkilä lisää.

Akkuja esimerkiksi omakotitalojen sähkön varastointiin on ollut tarjolla, mutta hinnat ovat pysyneet korkeina.

Tekniikan kehittyessä tarjonnan odotetaan lisääntyvän.

– Kaikki voittavat, jos akkuja saadaan enemmän ja hajautetusti kentälle. Sähköverkko ei siitä kulu vaan on tehokkaammassa käytössä.

Tulevaisuudessa kotipihalle?

Merikonttiin pakattuun energiavarastoon voidaan ladata tuuli- ja aurinkoenergian lisäksi myös pörssisähköä, silloin kun pörssisähkön hinta on alhaalla.

Autocircin toimitusjohtaja Kenneth Långbacka kertoo, että yrityksellä on ollut testissä prototyyppi 50 Kwh:n kontista, ja hyvältä näyttää.

– Pian voimme siirtyä sarjatuotantoon, sanoo Långbacka.

Avaa kuvien katselu Merikontit tulevat käytettyinä uusiokäyttöön. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Långbackan mukaan teollinen toiminta on yrityksessä nyt lähtökuopissa.

– Kiinnostusta suurteollisuudessa on.

Ensisijainen asiakasryhmä löytyykin aluksi juuri suurteollisuudesta. Tilanne sähkö- ja akkumarkkinoilla voi kuitenkin muuttua, sanoo Autocircille energiaa toimittavan Esse Elektro Kraftin toimitusjohtaja Ingvar Kulla.

– Muutaman vuoden kuluttua saattaa olla mahdollista, että kontteja voidaan käyttää myös kotitalouskäytössä, Kulla toteaa.

Autocirc käyttää energiavarastojensa tekoprosessissa mahdollisuuksien mukaan naapurissa sijaitsevan Esse Solar and Energy Park -aurinkopuiston tuottamaa vihreää energiaa.

Puiston omistus jakautuu Autocirc Finlandin, Esse Elektro Kraftin ja Pedersören kunnan kesken.

Myös Autocircin toimitusjohtaja uskoo tulevaisuuteen.

– Kymmenen vuoden kuluttua tämä on todella isoa toimintaa, Långbacka sanoo.