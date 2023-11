Nykytaiteenmuseo Kiasman johtajaksi on valittu Kiira Miesmaa – Leevi Haapalan kausi päättyy toukokuussa

Johtajan kausi Kansallisgallerian museoihin kuuluvassa Kiasmassa on viisivuotinen.

Nykytaiteenmuseo Kiasman uudeksi johtajaksi on valittu Kiira Miesmaa. Hän siirtyy Kiasman johtoon helsinkiläiseltä Galerie Forsblomilta, jossa hän on vastannut taidegallerian operatiivisesta johtamisesta. Forsblom on toiminut myös Tukholmassa, jolloin Miesmaa osallistui molempiden gallerioiden johtamiseen.

Kansainvälistä kokemusta Miesmaan katsotaan saaneen, kun galleria osallistui nykytaiteen messuille eri puolilla maailmaa.

Miesmaa on koulutukseltaan taidehistorioitsija. Hän on johtanut Lapinlahden museota ja ollut kuraattorina Helsingin Taidehallissa.

Lisäksi Miesmaa on toiminut myös Helsinki International Artist Programme HIAP:n toiminnassa hallituksen jäsenenä. HIAP tarjoaa taiteilijoille residenssejä työskentelyä varten Helsingin Suomenlinnassa.

Miesmaa seuraa tehtävässä Kiasman nykyistä johtajaa Leevi Haapalaa, jonka toinen kausi tehtävässä päättyy toukokuun 2024 lopussa. Valinnan teki Kansallisgallerian hallitus puheenjohtajansa Matti Vanhasen johdolla.

Kansallisgalleria on valinnut lyhyen ajan sisällä johtajat kahdelle merkittävälle museolle. Ateneumin johtajaksi valittiin marraskuun alussa Anna-Maria von Bonsdorff. Hän aloittaa työnsä jo vuoden vaihteessa.

Molemmat museonjohtajat kuuluvat Kansallisgallerian johtoryhmään. Kansallisgalleriaan kuuluu Kiasman ja Ateneumin lisäksi Sinebrychoffin taidemuseo.