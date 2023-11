Pakolaisjärjestö korostaa Venäjältä tulevien turvapaikanhakijoiden inhimillistä kohtelua

Venäjältä viime viikkoina Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat ovat ilmiö, joka ei ole täysin ennakoimaton, sanoo Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen. Hän arvioi, että tilanne on ollut syntymässä jo ennen kuin asiat ovat tulleet julkisuuteen.

Lehtinen pitää selvänä, että taustalla on Venäjän viranomaisten toiminnassa tapahtunut muutos. Sen sijaan se, miten aktiivisesti venäläisviranomaiset ohjaavat ihmisiä Suomen suuntaan on epäselvää.

– Tulijat ovat todennäköisesti sellaisia, jotka ovat oleskelleet Venäjällä jo pidempään tai ovat läpikulkumatkalla salakuljettajien reitityksellä.

Itärajan yli tulleet ovat olleet muun muassa Irakin, Somalian, Jemenin ja Syyrian kansalaisia. He edustavat Pakolaisavun mukaan ryhmiä, joille on pääsääntöisesti myönnetty Suomessa turvapaikkoja.

– He ovat paossa omista maistaan sen kaltaisia tilanteita, jotka ovat antaneet aiemminkin turvapaikan tarjoamiselle perusteet.

Lehtisen mukaan esimerkiksi Syyriassa on käynnissä vuosia jatkunut kriisi ja sisällisota. Miljoonia ihmisiä on paossa sekä maan rajojen ulkopuolella että maan sisällä. Myös Irakissa turvallisuustilanne on heikko ja maassa jatkuvat terroristiliike Isisin iskut.

– On selvää, että heitä käytetään tässä tilanteessa pelinappuloina, joilla pyritään luomaan painetta varmasti Suomenkin sisäpolitiikkaan. Ja vaikka määrät eivät tällä hetkellä ole valtavan isoja, tässä näytetään myös onnistuvan, Lehtinen sanoo.

Kuuntele alta Annu Lehtisen kommentti.

Hakemusten keskittäminen estäisi monelta turvapaikan haun

Rajavartiolain muutoksella vuonna 2022 pyrittiin varautumaan hybridivaikuttamiseen. Se pitää sisällään muun muassa mahdollisuuden sulkea rajanylityspaikkoja ja keskittää turvapaikkahakemuksia tiettyihin pisteisiin silloin kuin yleinen turvallisuus sitä edellyttää.

Pakolaisavun Lehtinen pohtii, onko nyt kysymys esimerkiksi vakavan yleisen uhan torjumisesta. Hänen mielestään turvapaikanhakijoita on kuitenkin tullut toistaiseksi ”melko maltillisia määriä”, eivätkä he muodosta Suomelle turvallisuusuhkaa.

Esimerkiksi turvapaikkahakemusten keskittäminen yhteen pisteeseen pysäyttäisi käytännössä turvapaikan hakemisen mahdollisuudet valtaosalta, Lehtinen arvioi.

– Tällaisessa tilanteessa turvapaikan hakemisen oikeus ei kaikilta osin toteutuisi tai ihmisten aidon suojeluntarpeen yksilöllinen arviointi ei välttämättä toteutuisi.

Lehtisen mukaan Suomella on järjestelmällistä kapasitettia ja kykyä käsitellä ihmisten turvapaikkahakemukset, niin kuin kansainväliset sopimukset edellyttävät myös Venäjältä tulevien osalta.