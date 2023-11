Poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja neuvostosotilaiden hautamuistomerkin töhrijöistä Salossa

Hautamuistomerkkiin kohdistunut ilkivalta on tapahtunut todennäköisesti 6. marraskuuta tienoilla. Paikalle on haudattu 17 neuvostosotilaan ruumiit.

Poliisi tutkii marraskuun alussa Salon Kavilannummella tapahtunutta hautamuistomerkin töhrimistä vahingontekona ja hautarauhan rikkomisena.

Moottoriradan läheisyydessä sijaitsevaa neuvostosotilaiden hautamuistomerkkiin on kohdistunut ilkivaltaa marraskuun alussa.

Poliisin mukaan obeliskin muotoisen muistomerkin kirjoituslaattoja on töhritty maalilla ja muistomerkkiin on maalattu Ukrainaan viittaavaa tekstiä. Paikalle on haudattu 17 neuvostosotilaan ruumiit.

Ilkivalta on tapahtunut todennäköisesti marraskuun 6. päivän tienoilla. Rikosilmoitus asiasta kirjattiin 14.11. tiistaina.

Poliisi kaipaa yleisön tietoja epäilyttävistä henkilöistä ja heidän mahdollisesti käyttämistään ajoneuvoista. Ne voi toimittaa Lounais-Suomen poliisille osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi