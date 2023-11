Turvapaikanhakijoita viime yönä viisi – itärajalla ollaan valmiina muuttamaan omaa toimintaa nopeastikin

Kaakkois-Suomen rajavartiosto pystyy toimimaan nopeasti, mikäli rajanylityspaikat Kaakkois-Suomessa päätettäisiin tänään torstaina sulkea.

– Meillä on hyvä kyky muuttaa omaa toimintaa. Ryhdymme heti toimeen, riippuen siitä, millainen päätös tehdään, toteaa apulaiskomentaja Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) piti jo eilen kertoa itärajan rajanylitysliikenteen rajoituksista mutta tilaisuus peruuntui.

Ylen tietojen mukaan hallitus joutuu tiukentamaan jo valmisteltua rajaesitystä. Uusi tiedotustilaisuus on tarkoitus pitää tänään iltapäivällä valtionneuvoston yleisistunnon jälkeen.

Taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu itärajalla. Syynä on se, että Venäjä on alkanut päästää Suomen rajalle ihmisiä, joilla on puutteelliset matkustusasiakirjat.

Torstaiyön aikana, aamukuuteen mennessä, turvapaikanhakijoita on saapunut itärajalle kuitenkin vain viisi. Se on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi keskiviikkona vastaavaan aikaan aamulla. Eilen turvapaikanhakijoita saapui kaikkiaan 75.

Tulijoiden joukossa on miesten lisäksi myös naisia. Lapsia ei tiettävästi ole ylittänyt rajaa.

Avaa kuvien katselu Nuijamaan rajanylityspaikalla Lappeenrannassa oli hiljaista kello kahdeksan aikoihin torstaiaamuna. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Liikenne saattaa siirtyä

Mikäli esimerkiksi Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikat suljettaisiin, se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että rajalla oleva puomi lasketaan alas. Myös tarvittaviin muihin toimiin ryhdytään.

– Ensimmäisenä pyritään tiedottamaan ylikulkijoita ja saamaan tieto leviämään mahdollisimman laajalle, sanoo apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

Raja-asemat suljettaisiin ennaltailmoitettavana hetkenä. Sulku alkaisi tiettynä päivänä ja kellonaikana.

Vaikka rajanylityspaikka olisi suljettu, turvapaikkahakemuksia otettaisiin silti edelleen vastaan.

– Jos turvapaikan hakeminen olisi keskitetty jonnekin muualle kuin Kaakkois-Suomen raja-asemille, henkilöitä opastetaan siirtymään sinne, Lukkari toteaa.

Rajavartiolaitoksen mukaan esimerkiksi tielle rakennettavat estelaitteet ovat mahdollisia keinoja. Rajavartiolaitoksen esikunnan apulaisosastopäällikkö Marko Saareks vieraili A-studiossa keskiviikkona 16. marraskuuta.

Mitä tehdään silloin, jos väkeä pyrkii Suomeen raja-asemien ulkopuolelta?

– Lainsäädäntöä on muutettu niin, että on mahdollista käyttää rajaestettä, eli aitaa, joka fyysisesti estää ihmisten pääsyn maahan. Se on yksi vaihtoehto, Lukkari sanoo.

Hänen mukaansa Kaakkois-Suomen rajavartiosto on varautunut laajan maahantulon tilanteeseen ja sen hallitsemiseen.

Rajavartiolaitoksen esikunnan apulaisosastopäällikkö Marko Saareks arvioi eilen Ylelle, että mikäli rajanylityspaikat Kaakkois-Suomessa suljettaisiin, liikenne saattaisi siirtyä pohjoisemmaksi.