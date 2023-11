Seksuaalisen häirinnän tekijä hakee harvoin apua, vaikka sitä olisi saatavilla

Usein seksuaalisen häiriköinnin taustalla voi olla muita syitä, joihin terapiassa on paneuduttava. Tapaukset voivat olla traumaattisia kohteen lisäksi myös tekijän läheisille.

Seksuaalisen häirinnän tekijöille on tarjolla apua, mutta ammattilaisten mielestä hoitopolussa on parantamisen varaa.

Esimerkiksi Pohjanmaan hyvinvointialueella järjestelmällistä hoito-ohjelmaa ei ole.

Apua tarjotaan tapauskohtaisen arvion mukaan, sanoo psykososiaalisen keskuksen palveluyksikköjohtaja Jaana Kilpiö.

Apua voivat antaa työterveyshuolto tai julkisen terveydenhuollon toimipisteet tai kolmas sektori. Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole tällä hetkellä seksuaaliterapeutin vastaanottoa.

Yrittäjänä toimiva seksuaaliterapeutti Anna Kolster-Weckström sanoo, että myös seksuaalisen häirinnän tekijöiden hoitopolussa olisi kehitettävää.

Uhrien tukemisen ja ennaltaehkäisevän seksuaalikasvatuksen lisäksi olisi syytä poistaa seksuaalisuuteen liittyviä stigmoja.

– On tärkeää tiedostaa, että apua voi saada, jos on ongelmia tai haasteita oman seksuaalisuuden kanssa – on se sitten pakonomaista seksuaalista käyttäytymistä tai sitä, ettei kykene kunnioittamaan rajoja.

Hoitosuunnitelma yksilöllisesti

Jos seksuaalinen häirintä tapahtuu työpaikalla, työnantaja voi ohjata tekijän työterveyteen. Avun hakeminen omatoimisesti on harvinaisempaa, sanovat sekä Kilpiö että Kolster-Weckström.

– Harva hakee itsenäisesti apua. Ohjaaminen saattaa tulla jonkun muun tahon kautta: joku huomauttaa, että toiminnassasi voi olla jotain, jonka ihmiset kokevat ongelmalliseksi, Kolster-Weckström sanoo.

Seksuaaliterapeutti Anna Kolster-Weckström toteaa, että myös seksuaalisen häirinnän tekijöiden hoitopolussa olisi kehitettävää.

Jaana Kilpiö muistuttaa, että aina ei ole kyseessä toistuva käyttäytymismalli tai riippuvuus. Ylilyöntien taustalla voi myös olla muita ongelmia.

– Tämänkin asiakasryhmän hoidontarvetta kartoitettaessa katsomme taustalta mielenterveydellisiä asioita ja päihteiden käyttöä. Kartoitamme asiakkaan tilannetta hyvin monialaisesti ja myös sitä, mihin apua tarvitaan.

Taustoihin perehtymisen jälkeen on Kilpiön mukaan oleellista auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Seksuaaliseen ahdisteluun sortuneen henkilön hoito ei ainakaan alkuun ole verrattavissa riippuvuuksien hoitomenetelmiin.

– Lähtisin liikkeelle yksilöllisestä, tapauskohtaisesta hoitosuunnitelmasta. Tietyllä tapaa jokaisen ihmisen elämä näyttäytyy näissä tapauksissa, Kilpiö sanoo.

Ei vain keski-ikäisten miesten ongelma

Seksuaalinen häirintä yleistyy ravintoloissa pikkujouluaikaan. Häirintää tapahtuu kuitenkin ympäri vuoden.

Toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta rikkovia ei voi liian tiukasti niputtaa tiettyyn kategoriaan, sanoo Jaana Kilpiö.

Hänen mukaansa yleistyksiä ja johtopäätöksiä tehdään liian helposti mediassa esiin nousevien tapausten pohjalta. Kilpiö suhtautuu tapahtumiin yksilöllisestä näkökulmasta.

Hänen mukaansa ei siis voi yksiselitteisesti sanoa, että seksuaalinen häirintä olisi esimerkiksi keski-ikäisten miesten ongelma.

– Tarkoituksenmukaisia tai tahattomia ylilyöntejä voi löytyä jokaisesta sukupolvesta ja ikäryhmästä.

Kilpiö sanoo, että nyt on löytynyt myös kansankielessä terminologia asioille, joita aikaisemmin ei ole osattu sanoittaa.

– Esimerkiksi seksuaalirikoslaissa on huomioitu se, että ahdistelu voi olla pelkästään viestien tai kuvien lähettämistä toiselle ihmiselle. Maailma muuttuu, ja tavat suhtautua asioihin muuttuvat. On oleellista, että se tuodaan esiin, Kilpiö toteaa.

Tukea voi tarvita myös lähipiiri

Asia voi tulla ikävänä yllätyksenä tekijän puolisolle ja lähipiirille, oli kyse yksittäisestä tapahtumasta tai toistuvasta pakonomaisemmasta häirinnästä. Silloin terapiaa tarvitaan laajemmin.

– Aika usein toinen osapuoli tarvitsee myös tukea. Kumppani ei ehkä heti halua terapiaan, koska kokee että toisen on ensin hoidettava asiansa kuntoon. Jossain vaiheessa olisi kuitenkin hyvä avata tilannetta niin, että myös kumppani ymmärtää, mistä on kyse, sanoo Anna Kolster-Weckström.

Hänen mukaansa voi olla haasteellista ymmärtää, miksi rakas ihminen on toiminut väärin ja ylittänyt toisen seksuaalisen koskemattomuuden rajat.

– Ei riitä, että vain lakaistaan asioita maton alle ja luvataan, ettei ikinä enää. Auttaa usein muitakin osapuolia, jos saa kiinni siitä, miksi näin pääsi tapahtumaan, sanoo Kolster-Weckström.