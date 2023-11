Asiantuntijan mukaan olemme ison kysymyksen edessä, jos ihmiset jumiutuvat rajalle näillä pakkaskeleillä – ”He joutuvat erittäin julman valtiollisen pelin kohteeksi”

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan turvapaikanhakijoiden määrä itärajalla tulee kasvamaan entisestään. Venäjän rajavartiosto on muuttanut toimintaansa ja se sallii ihmisten saapumisen Suomen rajalle ilman matkustusasiakirjoja.

Myös Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sanoo Ylen aamussa, että on täysin mahdollista, että Venäjä pitää tämän uuden käytäntönsä voimassa ja tulemme näkemään paljon turvapaikanhakijoita tulevaisuudessa rajallamme.

Tätä vauhdittaa hänen mukaansa se, että sosiaalisessa mediassa liikkuva tieto leviää turvapaikkaa hakevien ja kriisialueilla olevien ihmisten keskuudessa.

– Se on silloin tietysti iso kysymys varsinkin näillä pakkaskeleillä, jos ihmiset jumiutuvat sinne rajalle tai rajavyöhykkeelle, että mitä heidän kanssaan tehdään, sanoo Kangaspuro.

Kangaspuro muistuttaa, että olemme kuitenkin sivistysvaltio ja oikeusvaltio – ja sidottuja myös tiettyihin sopimuksiin.

– Tämä on siinä mielessä hankala tilanne ja tietysti myös humanitaarinen kysymys. Nämä ihmiset, jotka ihan oikeutetusti haluavat hakea turvapaikkaa – ja meidän tehtävä on päättää ovatko he oikeutettuja siihen [turvapaikkaan] vai eivät – mutta he joutuvat erittäin julman valtiollisen pelin kohteeksi ja välineeksi tässä, Kangaspuro sanoo.

Kangaspuro toteaa, että tämä on iso asia, mikä ei hirveästi ole keskusteluissa noussut esille.

Mitä tapahtuu, jos Suomi päättää sulkea rajansa ja Venäjä jatkaa ihmisten lähettämistä rajalle?

Kangaspuro sanoo, että emme voi estää Venäjää lähettämästä ihmisiä rajalle.

– Sen me voimme päättää, mitä ihmisille sen jälkeen tapahtuu, toteaa Kangaspuro.

Oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osastolta sanoo, että ajatus rajan sulkemisesta on pelottava.

– Tilanne on hyvin pelottava. Me olemme Amnestyn kanssa tutkineet sitä, että mitä rajojen sulkeminen ja mitä raja-aidat saavat aikaiseksi, sanoo Miraftabi.

Miraftabi viittaa viimeisimpään tutkimukseen, jonka kohteena on ollut Valko-Venäjän, Latvian, Liettuan ja Puolan rajat.

– Se mitä sieltä on tullut esiin, on pahimmillaan kidutus ja kuolemat rajalla. Myös tämä, että ihmisten ei ole annettu jättää turvapaikkahakemuksia eli ihmisoikeusloukkauksena oikeus hakea turvapaikkaa on evätty, selventää Miraftabi.

Miraftabi kertoo keskustelleensa viime keväänä puolalaisten kollegoiden kanssa ja kysyneensä, mitä heidän raja-aita on saanut aikaan. Kollegoiden vastaus aidan vaikutuksista oli, että Puolan ja Valko-Venäjän metsistä on löytynyt enemmän ruumiita.

– En sano suoraan, että tämä tulee tapahtumaan Suomessa, mutta meillä on Euroopan rajoilta paljonkin esimerkkejä, niin näistä pitää olla tietoisia ja päätökset pitää tehdä näiden pohjalta, Miraftabi sanoo.

Miraftabin mukaan rajan sulkeminen viestii arvovalinnoista

– Jos Suomi lähtee sulkemaan rajaa, niin se on tietynlaista viestintää arvovalinnoista ja kuten sanottu, Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joita on noudatettava, sanoo Miraftabi.

Miraftabi tähdentää, että Suomella on oikeus päättää rajoistaan, mutta Suomen pitää myös turvata jokaisen oikeus hakea turvapaikkaa. Hän jatkaa, että Suomi ei saa syyllistyä ehdottoman palautuskiellon loukkauksiin tai ehdottoman joukkokarkotuksen kiellon loukkauksiin.

– Suomen kokoisessa maassa, jos meillä on yksi tai kaksi paikkaa, mistä voi hakea turvapaikkaa, niin eihän silloin tosiasiallinen oikeus hakea turvapaikkaa toteudu, Miraftabi summaa.

Kangaspuro huomauttaa, että tämä on vahva puheenvuoro eurooppalaiseen keskusteluun siitä, että mitä me teemme pakolaisille ja turvapaikanhakijoille.

– Tämä ei ole tietenkään akuutti kysymys pelkästään Suomessa, mutta Suomi on tähän asti toiminut yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ja Euroopan unionin sisälläkin näihin humanitaarisiin [oikeuksiin] ja ihmisoikeuksiin sitoutuneena valtiona, sanoo Kangaspuro.

Hallituksen päätöstä rajoitustoimista itärajalle odotetaan tänään.

