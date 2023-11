Rainbow-merkki poistuu S-ryhmän valikoimasta

S-ryhmä lakkauttaa vanhimman oman tuotemerkkinsä lähivuosina, kun Rainbow-tuotteet tulevat katoamaan kauppojen hyllyiltä.

Siirtymä on kuitenkin pitkä, sillä joitain Rainbow-tuotteita saattaa olla kauppojen hyllyillä vielä vuonna 2026, kertoo S-ryhmän omista merkeistä vastaava johtaja Nina Paavilainen.

S-ryhmä aikoo muun muassa käyttää kaikki Rainbow-pakkausmateriaalit loppuun, jolloin tuotteita poistuu kauppojen hyllyiltä hiljalleen. S-ryhmä julkisti tiedon Puhetta ruoasta -mediatilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

Paavilaisen mukaan Rainbow loppuu, koska S-ryhmässä nähdään, että edullisten merkkien tarjonta voidaan turvata tällä tavalla.

– Voimme näin koota yhteispohjoismaiset voimat taaksemme, Paavilainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Rainbow'n tilalle tulee Coop-tuotemerkin tuotteita. Coop-ketju on tuttu muun muassa Tukholmassa käyneille. Kuva: Ali Lorestani / EPA

Rainbow'n tilalle tulee Coop-tuotemerkin tuotteita. Sen taustalla on S-ryhmän ohella muitakin pohjoismaisia, osuustoiminnallisia yrityksiä. Paavilaisen mukaan tämä mahdollistaa mittakaavaetua tuotteiden hankinnassa.

– Saavutamme tällä yhteistyöllä kykyä tuottaa uusia tuotteita, mutta myös ostaa yhdessä. Tätä kautta tuotteiden valmistaja voi tehdä myös vientiä, jos saa tuotteen tähän valmistukseen, kommentoi päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho tilaisuudessa.

Ensimmäisiä Rainbow-tuotteita on tullut kauppoihin jo vuonna 1967. Suosituimpia Rainbow-tuotteita ovat Paavilaisen mukaan olleet karjalanpiirakat, olut ja tomaattimurska. Rainbow’sta on kehittynyt S-ryhmän omien merkkien laajin, yli 1500 tuotteen sarja.

Monissa tuoteryhmissä kaupan hyllyiltä voi jo nyt löytyä samantyyppinen tuote niin Coop- kuin Rainbow-tuotemerkeillä.

S-ryhmän mukaan hinta on entisestäänkin korostunut valintakriteerinä ruokakaupassa. Se on näkynyt kauppaketjulle Xtra-tuotteiden kasvaneena menekkinä. Xtra-tuotemerkki on S-ryhmän tarjoama edullisin vaihtoehto.

– Kuluttajat etsivät keinoja rahan säästämiseen jatkuvasti halvemmista elintarvikkeista ja kaupan omista merkeistä, kommentoi myyntijohtaja Antti Oksa.

Yle kertoi tiistaina ruoan hintojen nousuvauhdin hidastuneen, ja että monien odottamaa ruoan hintojen laskua ei ehkä ole tänä vuonna luvassa.