Satoja Lilja Sankarin, 22, ikäisiä työskentelee suositussa halpakaupassa

Akselin kauppakeskuksessa Mikkelin keskustassa on jono torstaiaamuna.

Hieman ennen kello kymmentä, hetkeä ennen halpakauppaketju Normalin ensimmäisen Mikkelin liikkeen avautumista, jonossa on jo satoja ihmisiä. Heitä vastassa kassan takana ovat Lilja Sankari, 22, ja Anni Tuukkanen, 20. Normal on palkannut viimeisen kahden vuoden aikana yli tuhat työntekijää, joista valtaosa on Sankarin ja Tuukkasen ikäluokkaa.

– Fakta on se, että konsepti on sellainen, joka vetoaa nuoriin, Normalin Suomen maajohtaja Johanna Valli sanoo.

Mikkelin Normaliin on palkattu 15 myyjää. Myymäläpäällikkö on 31-vuotiaana vanhin työntekijä.

Mikkelin kaltaisia jonoja Normalin avajaisiin on koettu esimerkiksi Kouvolassa ja Lahdessa. Videon kuvaus Esa Huuhko / Yle, editointi Niko Mannonen / Yle.

Normal on halpakauppaketju, joka avasi ensimmäisen liikkeensä Suomessa vuonna 2021. Sen jälkeen kasvu on ollut nopeaa. Liikkeitä on yli 60 ympäri Suomea. Usealla paikkakunnalla myymälöitä on useampi, Helsingissä jo seitsemän. Keväällä yritys aukaisi neljän kuukauden aikana 20 myymälää.

Avaa kuvien katselu Ensimmäiset jonottajat olivat saapuneet myymälän ovelle tunteja ennen ovien avaamista. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Henkilöstön keski-ikä koko Suomessa on 25,7 vuotta.

– Meillä on yli 40-vuotiaita työntekijöitä reilut 70 henkilöä. 21–30-vuotiaita puolestaan lähes 400. Eli onhan siinä eroa, Valli sanoo.

Alle 20-vuotiaita työntekijöitä yrityksessä työskentelee reilut 300.

Avaa kuvien katselu Normalin myymälöissä väri on turkoosi. Mikkelin myymälä on kahdessa kerroksessa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Kaupan alalla nähdään varsinkin kesällä nuorten esiinmarssia kesätöiden muodossa. Esimerkiksi Osuuskauppa Suur-Savolla oli kesällä töissä 633 alle 25-vuotiasta.

Kuitenkin vertailun vuoksi lähes 1 400 henkilöä Etelä-Savossa työllistävällä yrityksellä oli lokakuussa 206 alle 25-vuotista työntekijää ja 7 alle 18-vuotiasta.

Mikkelin Normalissa yksi myyjistä on alle 18-vuotias. Normal on linjannut, että työntekijöiden on oltava yli 15-vuotiaita. Vaikka myyjistä valtaosa on nuoria naisia, myymäläpäällikkö Iidamari Rahikainen kertoo, että Mikkelin myymälän kokoonpanoon kuuluu myös muutama nuori mies.

Kokoaikainen sopimus vain myymäläpäälliköllä

Työllisten määrällä mitattuna kaupan ala on Suomen suurin toimiala. Monella tie työelämässä myös alkaa kaupan alalta.

Muutama vuosi sitten nuorien työntekijöiden kohtelusta palvelu-alalla nousi kohu.

Nuorilla yleisin syy ottaa yhteyttä Palvelualojen ammattiliitto PAMiin on perehdytyksen puute, PAMin neuvontapäällikkö Marja Salmivuori kertoo.

Koeaikapurut ovat lisääntyneet. Salmivuori pohtii, että kyseessä voi olla myös, että koronapandemian ajan rajoitusten jälkeen alan on jättänyt moni kokenut työntekijä.

Salmivuoren mukaan Normalin rekrytointiprosessi kuulostaa raskaalta muutamien viikkotuntien sopimuksille. Toisaalta Salmivuoren mukaan on hyvä, että rekrytointiin panostetaan.

– Yritykset satsaavat rekrytointiin, mutta on surullista, että työntekijöistä ollaan kuitenkin valmiita luopumaan helposti, Salmivuori toteaa.

Avaa kuvien katselu Mikkeliläinen Iidamari Rahikainen on Mikkelin myymäläpäällikkö. Rahikaisella on vuosikausien kokemus kaupan alalta, mutta Normal on hänelle uusi aluevaltaus. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Valli kertoo, että Normal käyttää paljon aikaa rekrytointiin ja pyrkii rekrytoinnissa myös etukenoon. Valli kertoo, että yrityksellä on pääkaupunkiseudulla myyjien reserviä, joilla ei vielä ole niin sanottua omaa myymälää.

Vallin mukaan tämä on kannattavaa, koska ylimääräisen henkilökunnan palkkakuluista huolimatta uusiin myymälöihin on koulutettu henkilökunta nopeasti saatavilla.

Vallin mukaan Normalin tunnettuvuuden kasvaessa myös kiinnostus yritystä kohtaan työpaikkana on lisääntynyt. Esimerkiksi Mikkelin työhakemusten tasoa Valli kehuu hyväksi ja tasokkaaksi.

Avaa kuvien katselu Normalin liikkeet ovat labyrinttejä, joiden läpi asiakas kävelee. Tarkoitus on, että asiakas tekee heräteostoksia. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Palkkaus Normalissa on kaupan alan työehtosopimuksen mukainen eli esimerkiksi 11,49 euroa tunnilta ilman aikaisempaa työkokemusta.

Kaikkien Normalin myyjien työsopimukset ovat osa-aikaisia työsopimuksia viidestä viikkotunnista 34 viikkotuntiin. Vain myymäläpäälliköillä on kokoaikaiset työsopimukset.

Kaupan alalla jopa 40 prosenttia työsopimuksista on osa-aikaisia. Marja Salmivuori kertoo, että PAMin tavoitteena on, ettei kukaan joutuisi tekemään osa-aikatöitä tahtomattaan. PAM:in mukaan sa-aikatyöntekijöistä joka neljäs haluaisi tehdä kokopäivätöitä, jos niitä olisi tarjolla.

Sankarilla ja Tuukkasella on 25 viikkotunnin työsopimuksilla eniten työtunteja Mikkelin myyjistä.

Tuukkanen opiskelee töiden ohessa lääketieteellisen pääsykokeisiin, mutta Sankarille Normalin työ on ainut työpaikka.

He ovat saaneet perehdytystä myyjän työhön Normalin jo auki olevissa myymälöissä kuluneen kahden viikon aikana. Muiden myyjien perehdytys muodostuu esimerkiksi myymälän kasaamisesta ja työn ohessa oppimisesta.

Myymäläpäällikkö Rahikainen vihjaa, että Mikkeliin voidaan tulevaisuudessa rekrytoida uusia myyjiä.

– Katsotaan miten hommat lähtevät sujumaan.

Avaa kuvien katselu Normalin myyjän työtehtäviin kuuluu työpaikkailmoitusten mukaan kassatyöskentelyn lisäksi hyllyttäminen ja myymälän ”jännittävyyden” ylläpito. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Myymäläpäällikkö Rahikainen haki Normaliin, koska Normalin ”maailma” kiinnosti. Hänet pitää kaupan alalla vauhdikas ja kiireinen ympäristö.

– Tämä on erilainen yrityskulttuuri kuin mihin itse olen aikaisemmin tottunut. Tämä myös vaatii paljon, meiltä puuttuvat tietyt säännöt, Valli toteaa.

Yritys etsii myyjiä hakemuksella, jossa kuvaillaan, miten ”työpäiväsi etenee korkealla temmolla ja on tärkeää, että viihdyt hektisessä, inspiroivassa ja huumorintäyteisessä ilmapiirissä.”