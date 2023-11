Rajalla varaudutaan estämään fyysisesti turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen

Rajaviranomaiset ovat varautuneet estämään turvapaikanhakijoiden maahantulon jopa fyysisin keinoin sulkeutuvilla raja-asemilla. Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan raja-asemat sulkeutuvat lauantain vastaisena yönä.

Kysyimme asiantuntijoilta, miten sulkeminen käytännössä vaikuttaa rajaliikenteeseen ja millaisiin tilanteisiin rajalla on varauduttu.

1. Koskeeko sulku kaikkea liikennettä?

Kaikki liikenne suljetuilla rajanylityspisteillä katkeaa, eikä suljettujen rajanylityspaikkojen kautta voi kulkea kumpaankaan suuntaan. Erilaisia rajoituksia on ollut rajalla viime aikoina esimerkiksi koronapandemiaan sekä Venäjän hyökkäyssotaan liittyen. Kaikki liikenne ei kuitenkaan ole ollut poikki.

Nyt tilanne on toinen. Edes Suomen tai Venäjän kansalaiset, eikä rahtiliikenne pääse rajan yli.

2. Voiko turvapaikkaa edelleen hakea?

Kansainvälistä suojelua eli turvapaikkaa voi edelleen hakea Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoilta. Rajaviranomaiset opastavat suljetuille pisteille mahdollisesti saapuvat turvapaikanhakijat rajanylityspisteille, joissa heitä otetaan vastaan.

Oikeus hakea turvapaikkaa on ihmisoikeus, josta on sovittu kansainvälisissä sopimuksissa. Viranomaisten on siis sopimusten mukaan otettava turvapaikkahakemuksia vastaan ainakin yhden pisteen kautta.

Avaa kuvien katselu Vartiuksen raja-asemalta voi edelleen hakea turvapaikkaa. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

3. Miten rajan ylittäminen konkreettisesti estetään?

Jos Venäjä jatkaa turvapaikanhakijoiden päästämistä rajalle, joutuu Suomen rajaviranomainen estämään heidän pääsynsä rajan ylitse. Kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt ohjataan heitä edelleen vastaanottaville rajanylityspaikoille, eli Vartiukseen tai Sallaan.

Rajavartiosto on varautunut estämään rajanylityksiä myös fyysisesti.

– Rajapuomit lasketaan alas, mutta varaudumme myös muilla ajonestolaitteilla fyysisesti sulkemaan rajaa ja huolehtimaan, että rajanylityspaikka on suljettu ja sitä kautta ei liikennöidä, sanoo Kaakkois-suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

Henkilöstöä kohdennetaan rajanylityspaikoille sekä tarpeen mukaan maastorajoille.

Rajoille tulemista pyritään myös ennaltaehkäisemään. Suomi viestii sosiaalisessa mediassa eri kielillä ja eri kanavien kautta rajojen olevan kiinni. Toiveena on, että viesti tavoittaisi maahan pyrkivät ja heitä auttavat henkilöt.

Kuuntele, miten Jukka Lukkari pohti mahdollista rajaliikenteen rajoittamista tai rajojen sulkemista ennen hallituksen päätöstä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen sulkemisesta.

4. Voiko turvapaikanhakija jäädä jumiin kahden maan väliin?

Rajavartiolaitos ei pidä todennäköisenä, että turvapaikanhakijat jäisivät jumiin Suomen itärajalle.

– Kun rajanylityspaikan sulkeminen on molemmilla puolilla rajaa viranomaisten tiedossa, ihmisiä ei enää päästetä rajanylityspaikkojen väliselle alueelle. Rajanylityspaikka muuttuu ikään kuin maastorajaksi, Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty kertoo.

Pitkäniitty myöntää, että paljon riippuu siitä, miten Venäjän viranomaiset toimivat.

– Se on rajalla arkipäivää. Jokainen asia mitä teemme, vaikuttaa Venäjään. Ja Venäjä tietää tasan tarkkaan, että heidän tekemisensä vaikuttaa meihin.

Avaa kuvien katselu Nuijamaan raja-aseman kautta keskiviikkona Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita. Kuva: Ville Toijonen / Yle

5. Miten vastuu jakautuu Suomen ja Venäjän välillä?

Rajavartiolaitoksen näkökulmasta vastuunjako itärajalla on selvä.

– Me toimimme Suomen puolella ja päätämme siitä, mitä tapahtuu Suomen puolella. Vastaavasti Venäjän viranomaiset toimivat omalla puolellaan. Kumpikin valtio kunnioittaa toisen suvereniteettia, se on aivan keskeinen lähtökohta, eversti Matti Pitkäniitty painottaa.

Jos kävisi niin, että Venäjä päästäisi turvapaikanhakijat oman rajanylityspaikkansa ohi, mutta Suomi pysäyttäisi heidät rajalle, turvapaikanhakijat olisivat Suomen rajavartiolaitoksen näkökulmasta yhä Venäjän viranomaisten vastuulla.

Apulaisprofessori Anitta Kynsilehto Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta toivoo, ettei Suomi katso vain sivusta, jos ihmisiä uhkaa jäädä mottiin rajalle.

– Siinä tilanteessa Suomella olisi todella paljon verta käsissänsä, kun huomioidaan millaiset talviolosuhteet itärajalla on. Toivon, että minun Suomeni on oikeusvaltio, eikä tällaista tulla näkemään.