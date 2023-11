Kello käy Euroopan syvimmän kaivoksen kohtalolle – vesi alkaa nousta, jos pumppuvoimalalle ei pian löydetä toteuttajaa

Pyhäsalmen ehtyneeseen kaivokseen on vuosia haviteltu pumppuvoimalaa. Aika käy vähiin, sillä kaivosyhtiön vastuu ylläpidosta päättyy pian ja miljoonatuki pumppuvoimalalle erääntyy joulukuun alussa. Video: Paulus Markkula / Yle

Pyhäsalmen ehtyneeseen kaivokseen suunnitellulle pumppuvoimalle joudutaan yllätten etsimään uutta toteuttajaa, ja kello käy vääjäämättä.

Aikaraja on joulukuun alkupäivinä, toteaa kaivoksen uusiokäyttöä koordinoivan Callion kehitysjohtaja Sakari Nokela.

– 4. joulukuuta meillä on vielä 26,3 miljoonaa euroa käytettävissä investointitukea tähän hankkeeseen ja seuraavana päivänä ei yhtään. Siinä on meidän eräpäivämme.

Tuolloin erääntyy työ- ja elinkeinoministeriön pumppuvoimalahankkeelle myöntämä investointitukipotti.

Pyhäsalmen ehtyneen kaivoksen uusiokäyttö pumppuvoimalana koki takaiskun lokakuun lopussa, kun hanketta pitkään valmistellut EPV Energia vetäytyi hankkeesta.

Vielä vuosi sitten syksyllä pumppuvoimalan tulevaisuus vaikutti kirkkaalta, mutta voimakkaasti kohonneet kustannukset saivat yhtiön toisiin ajatuksiin.

Alkuperäinen 125 miljoonan euron kustannusarvio lähes kaksinkertaistui, summaa projektipäällikkö Aki Hakulinen EPV Energiasta. Hän arvioi voimalaitoshankkeen kustannusarvion kohoavan lähemmäs 250:tä miljoonaa euroa.

– Tämän vuoden aikana olemme saaneet tarkennettua suunnittelua ja tehneet tarjouskyselyjä, ja niiden perusteella investointisumma kohosi korkealle. Totta kai myös korkotaso on merkittävä noin isoille rahasummille.

Hakulinen kuvaa päätöstä raskaaksi. Hänen mukaansa myös hankkeen siirtämistä parilla vuodella eteenpäin tutkittiin, mutta kaivosinfran ylläpitäminen ja siihen tarvittavat investoinnit olisivat tulleet liian kalliiksi, kun voimalaitoksen rakentaminen olisi ollut joka tapauksessa epävarmaa.

Kaivoksen ylläpitäminen olisi siirtynyt alkuperäisen sopimuksen mukaan kaivosyhtiö Pyhäsalmi Mineltä EPV Energialle vuodenvaihteessa. Ylelle on arvioitu, että infran ylläpitäminen toimintakunnossa maksaa yli miljoona euroa vuodessa.

Pumppuvoimalaa toisi joustoa sähkön tuotantoon Pyhäsalmen ehtyneeseen kaivokseen on haviteltu jo vuosia pumppuvoimalaa, joka toisi sähköverkkoon lisää joustavuutta, jota tarvitaan tuuli- ja aurinkovoiman lisääntymisen myötä. Pumppuvoimala tuottaisi sähköä laskemalla vettä maan pinnalta turbiinien läpi puolentoista kilometrin syvyyteen, kun sähkön hinta on korkealla. Vesi pumpattaisiin takaisin maan pinnalla oleviin varastoaltaisiin, kun sähkön hinta on matalalla. Pumppuvoimala olisi myös mittaluokaltaan tarpeeksi iso hanke, jotta kaivoksen ylläpito olisi kannattavaa myös muille, pienemmille hankkeille. Myös Kemijoki Oy on kertonut suunnittelevansa pumppuvoimalaa Kemijärven Ailangantunturille. Avaa

Uutta rakentajaa etsitään pikavauhdilla

Sakari Nokelan mukaan Callioon on otettu yhteyttä EPV Energian luopumisilmoituksen jälkeen ja keskusteluja hankkeen viime hetken pelastamiseksi on käynnissä. Nokela myöntää, että todennäköisyydet ovat heikot, kun kyse on EPV:n arvion mukaan lähes neljännesmiljardin hankkeesta.

– Nyt ei etsitä pientä peltiseppäfirmaa, vaan yritystä, jolla on uskottavat resurssit ja muskelit. Silloin, kun EPV:n kanssa lähdettiin matkaan, niin ympärillä oli muitakin vaihtoehtoja.

Avaa kuvien katselu Callion kehitysjohtaja Sakari Nokela toteaa, että kaivosta on rakennettu 60 vuotta ja nyt maan alle louhitut tilat olisivat valmiiina uusiokäyttöön. Arkistokuva. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Jos pumppuvoimalaa ei pystytä rakentamaan, ei Callio pysty vastaamaan kaivoksen ylläpidosta, ainakaan täysimääräisesti, Nokela arvioi.

Kriittisimpiä toimintoja ovat pumppaukset, joilla lähes puolitoista kilometriä syvä kaivos pidetään kuivana. Jos pumppaukset lopetetaan, alkaa kaivos täyttyä hiljalleen vedellä.

– Silloin meidän pitää tehdä uusia päätöksiä, että pidetäänkö yllä esimerkiksi vain osaa kaivosta.

Tällä hetkellä kaivosalueella testataan ja kehitetään esimerkiksi kaivosalan työkoneita ja koulutetaan kaivosalan työntekijöitä turvallisuusasioissa. Näitä toimia voitaisiin jatkaa kaivoksen ylemmissä osissa, vaikka syvimpien osien ylläpito lopetettaisiinkin, Nokela toteaa.

Jos kaivoksen infran ylläpito ja veden pumppaukset pohjalta joudutaan lopettamaan, ensimmäisenä menetetään kiinnostavimmat kohteet. Ne ovat kaivoksen syvimmissä osissa, Nokela harmittelee.

– Siellä on isot huoltohallit, ravintolat, saunat, varastotilat ynnä muuta. Valitettavasti nämä parhaat tilat alkavat ensimmäisenä täyttyä vedellä ja se on tosi iso sääli.

Tyhjentämistyöt etenevät maan uumenissa

Louhinta Pyhäsalmen kaivoksessa päättyi jo viime vuonna ja kaivosyhtiö tekee maan alla tällä hetkellä tyhjentämistöitä.

Kaivoksesta poistetaan laitteet, koneet, kemikaalit ja tarpeettomat rakenteet. Jos pumppuvoimalaa ei rakenneta, puretaan maan alta myös sähkö- ja tietoliikenneyhteydet, kertoo Pyhäsalmen kaivoksen johtaja Aki Tuikka.

Kaivoksen sulkemisen ympäristöluvasta on Tuikan mukaan tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen, mutta sulkemistöitä on viranomaisen luvalla päästy kuitenkin edistämään.

Alueelle on rakennettu myös uusi vedenkäsittelylaitos.