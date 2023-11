Kiinnostus uushenkisyyteen toi tarotkortit marketteihin ja sai erikoisliikkeen laajentamaan – ”On tämä hyvää bisnestä”

Ihmisten kiinnostus uushenkisyyteen kilahtelee yhä kasvavina rahavirtoina myös kauppiaiden kassaan. Alan erikoisliike on parin vuoden sisällä perustanut kolme myymälää ja tarotkortit ovat vallanneet hyllyjä suurissa marketeissa.

Hämeenlinnan Idänpäässä on punainen rakennus, jota ulkoapäin luulisi tavalliseksi seurojentaloksi. Kun astuu ovesta sisään, tunnelma muuttuu.

Perinteisessä seurojentalossa tuskin tuoksui suitsuke tai soi maaginen musiikki, myytiin tarotkortteja, kristalleja, noituuteen liittyviä asioita ja äänimaljoja.

Tarotpuoti avattiin vuonna 2021. Sitä ennen se toimi vain verkkokauppana. Verkkokaupan pienimuotoinen pop-up-tapahtuma sai Hämeenlinnaan paljon väkeä. Se kannusti perustamaan oman kivijalkakaupan.

Tänä vuonna yritys avasi liikkeet myös Tampereella ja Turussa.

Videolla Mikaela Holmberg kertoo, miten hän itse innostui tarotkorteista. Video: Tiina Kokko / Yle.

Tarotpuodin luova johtaja Mikaela Holmberg sanoo, että kiinnostus metafyysiseen on kasvanut.

– On tämä hyvää bisnestä. Meidän kolme puotia kertovat, että kysyntää on ollut, Holmberg myöntää.

Silti Holmberg muistuttaa, että koskaan ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Nyt ihmiset haluavat yhä enemmän itse ottaa selvää ja luoda ymmärrystä maailmasta. He eivät halua saada valmiiksi pureskeltuja vastauksia.

Kiinnostus näkyy myös S-ryhmässä

Kiinnostuksen kasvu uushenkisyyteen ja itsetutkiskeluun on huomattu S-ryhmässä. Kauppojen hyllyiltä löytyy aiheeseen liittyviä tuotteita kirjallisuudesta ja tarotkorteista mindfulnessiin, self helpiin ja joogaan asti. Myynti on nousussa.

Marketkaupan myyntipäällikkö Petrus Lesonen SOK:sta kertoo, että tarotkortit ja niihin liittyvä kirjallisuus tuli S-ryhmän hyllyihin noin vuosi sitten.

– Kustantamot ovat ryhtyneet lisäämään tarjontaa. Sitä kautta niitä on saatu myös meille valikoimiin.

Myynnin kasvu näkyy Lesosen mukaan esimerkiksi henkisen kasvun ja elämäntaidon kirjojen myynnissä.

– Näissä tuotteissa on ollut jopa viisinkertaisia myyntejä joissakin alueosuuskaupoissa.

Matalan ja syvän päädyn ilmiöt

Yksilön henkistä kokemusta korostavien ilmiöiden suosiota ei ole helppo tutkia. Uskontotieteen professori Terhi Utriainen Helsingin yliopistosta sanoo, että sitä vaikeuttaa se, ettei kyse ole jäsenyydestä samalla tavalla kuin esimerkiksi evankelis-luterilaisessa kirkossa.

– Nämä ovat enemmän kulttuurisia ilmiöitä. Ne nousevat pinnalle välillä enemmän, välillä vähemmän. Täytyy myös muistaa, että yksi toimija yhteiskunnassa on media, joka antaa välillä enemmän ja välillä vähemmän näkyvyyttä.

Avaa kuvien katselu Ylipapitar, kohtalonpyörä ja kuu. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Uushenkisyyteen liittyy laaja kirjo ilmiöitä. Utriainen selittää uima-allasvertauksella sitä, kuinka vakavasti ihmiset osallistuvat ilmiöihin.

– Jos uima-altaan matalassa päässä on kevyt ja viihteellinen osallistuminen, syvässä päädyssä ilmiöt ovat vakavampia. Ne voivat vertautua jopa vakavaan uskonnolliseen tai ideologiseen vakaumukseen.

Uushenkisyyden ilmiöt nostattavat myös kritiikkiä. Osassa mielipiteitä ote on vahvasti arvottava, Utriainen sanoo.

Uima-altaan matalamman pään ilmiöihin suhtaudutaan ehkä halveksuen. Niitä syytetään viihteellisyydestä ja kaupallisuudesta. Syvemmän pään ilmiö puolestaan saatetaan nähdä suljettuna, ideologisena kulttina.

– Usein arvottavat kommentit lauotaan ennen kuin kunnolla tutustutaan siihen, mistä kiinnostuksessa oikeastaan on kyse.

”Ei välttämättä tarvitse pilkata”

Tarotkortit saivat Mikaela Holmbergin innostumaan metafyysiseen liittyvistä ilmiöistä. Hän kertoo, että aiheesta on paljon tietoa nykypäivänä. Se on hänestä pitkälti somen ansiota.

– Silloin kun itse lähdin ostamaan ensimmäistä korttipakkaa, ei todellakaan ollut valikoimaa tai tietoa. Se oli vähän hyshys-hommaa: ei kehdannut sanoa, että on kiinnostunut.

Holmberg on sitä mieltä, että jokainen saa olla aiheesta sitä mieltä kuin itse haluaa.

– Jos se on jonkun mielestä humpuukia, hänellä on täysi oikeus ajatella niin. Toivon vaan, että kaikki, jotka kokevat sen humpuukina, antavat rauhaa niille, jotka eivät koe niin. Ei välttämättä tarvitse pilkata.